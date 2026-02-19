Das Ende einer Ära – in der MotoGP beginnt eine neue Zeitrechnung

Phillip Island war, wir sprechen bereits in der Vergangenheitsform, ein ikonischer Termin im Kalender der Motorrad-Weltmeisterschaft. Die Rennstrecke am «Ende der Welt» stand ganz oben auf der Liste der Lieblingsschauplätze von Fahrern und Fans, die Rennen waren stets spannend. Aber keines dieser Argumente reichte aus, um sie im Kalender zu behalten. Die Kehrseite der Veranstaltung auf Phillip Island wog schwerer. Das heißt, die Abgeschiedenheit des Ortes, die mangelnde Infrastruktur, sowohl auf der Rennstrecke als auch was die Hotels angeht.

Eine Situation, die die MotoGP Sports Entertainment Group (ehemals Dorna), dazu veranlasste, die Behörden des Bundesstaates Victoria zu bitten – besser gesagt, zu fordern –, den Australien-GP in die Stadt Melbourne zu verlegen, mit der Absicht, ihn auf der für die Formel 1 genutzten Rennstrecke Albert Park, also einer Stadtrennstrecke, auszutragen.

Der Bundesstaat Victoria lehnte diese Möglichkeit ab und bot stattdessen an, einen bedeutenden finanziellen Beitrag zur Verbesserung der Infrastruktur auf der Insel zu leisten, aber die MotoGP Sports Entertainment Group lehnte diese Option innerhalb von weniger als 24 Stunden ab. Wenige Stunden später wurde die Verlegung des Großen Preises von Australien nach Adelaide, der Hauptstadt des Bundesstaates South Australia, ab 2027 offiziell bekannt gegeben. Der Schauplatz? Eine Modernisierung des Adelaide Street Circuit. Wir stehen definitiv vor einer radikalen Veränderung in der Ausrichtung der Weltmeisterschaft.

Neue Kräfteverhältnisse

Denn, obwohl Carmelo Ezpeleta offiziell weiterhin an der Spitze der Meisterschaft steht, werden die Entscheidungen für die MotoGP und alle anderen Meisterschaften, die zur MotoGP Sports Entertainment Group gehören, schon seit langem von Liberty getroffen, noch bevor der Kauf von Dorna offiziell unterzeichnet wurde. Der Übergang von der Leitung durch Ezpeleta und Aldama, die die Nummern 1 und 2 von Dorna waren, dürfte zwei bis drei Jahre dauern, danach wird sich das Zentrum des MotoGP-Promoters von Madrid nach London verlagert haben.

Was die Politik betrifft, die Liberty in der MotoGP verfolgen wird, so ist die Zukunft in der Formel 1 bereits vorgezeichnet. Die Grands Prix werden sich von Sportveranstaltungen zu Unterhaltungsereignissen entwickeln, die an Orten stattfinden, die ein attraktives «Post-Circuit»-Erlebnis bieten. Das heißt, es handelt sich um Veranstaltungen, die mit großen Ballungszentren verbunden sind. Der zukünftige Grand Prix von Argentinien, der 2027 in Buenos Aires stattfinden wird, ist das beste Beispiel für dieses Format. Trotz der Bemühungen und der guten Arbeit von Termas de Río Hondo wird der Argentinien-GP in die geschäftige Hauptstadt des Landes verlegt.

Die Episode von Phillip Island hat deutlich gemacht, dass Liberty Media, oder die MotoGP Sports Entertainment Group, wie auch immer man es nennen mag, die Tränen, die ihre Entscheidungen bei den MotoGP-Fans hervorrufen können, nicht berücksichtigen werden. Das neue Format priorisiert zu 100 Prozent die Unternehmenslogik. Welche VIP-Gäste, Präsidenten großer Unternehmen, werden sie nach Phillip Island oder ins MotorLand Aragon mitnehmen?

Grands Prix werden zu Events

Die MotoGP hat seit jeher unter einem Mangel an großen Sponsoren gelitten. Diese Situation zu ändern, ist die oberste Priorität von Liberty. Aber die Sponsoren müssen dann auch ihre Investitionen aktivieren, und das bedeutet, aus einem Rennen ein Event zu machen. Nehmen wir als Beispiel die Tennis-Open von Madrid. Die große Mehrheit interessiert sich kaum für Tennis und geht höchstens ins Stadion, wenn Tennis-Star Alcaraz spielt. Bei den anderen Spielen sind die Tribünen leer, aber alle VIP-Logen sind ausverkauft und es mangelt nie an Sponsoren. Die Highlights in den sozialen Netzwerken reichen aus.

Das ist die MotoGP der Zukunft, eine Zukunft, die, ob man sie mag oder nicht, eher früher als später kommen wird.

