Davide Brivio vor Trackhouse-Abschied? HRC-Gerücht sorgt für Aufsehen

Im Rahmen des MotoGP-Wochenendes in Le Mans sorgt ein brisantes Gerücht für Gesprächsstoff im Fahrerlager: Davide Brivio soll das Trackhouse-MotoGP-Team am Ende der Saison 2026 verlassen und zu Honda wechseln. Dort soll der Italiener künftig eine beratende Rolle übernehmen und zugleich ins Management der Japaner aufsteigen.

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Als erstes Medium berichtete Sky Sport Italien über den möglichen Wechsel – eine Quelle, die im MotoGP-Paddock als äußerst verlässlich gilt und in der Vergangenheit mit personellen Entwicklungen häufig richtig lag. Offiziell bestätigt wurde die Trennung von Trackhouse bislang allerdings nicht.

Davide Brivio für HRC ein wichtiger Baustein

Für Brivio wäre es die Rückkehr in eine klassische Werksstruktur. Der Italiener prägte über viele Jahre das Yamaha-Projekt entscheidend mit und feierte gemeinsam mit Valentino Rossi zahlreiche Erfolge. Später spielte Brivio auch beim Aufbau des Suzuki-Werksteams eine zentrale Rolle. Der größte Coup gelang ihm 2020, als Joan Mir sensationell den MotoGP-WM-Titel für Suzuki gewann.

Davide Brivio jubelt mit Joan Mir Foto: motogp.com Davide Brivio jubelt mit Joan Mir © motogp.com

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Nach seinem Abschied aus der Motorrad-WM versuchte sich Brivio zwischenzeitlich in der Formel 1, wo er allerdings nie vollständig heimisch wurde. Die Rückkehr in die MotoGP folgte wenig später: Beim neu aufgebauten Trackhouse-Projekt übernahm der erfahrene Italiener die Rolle des Teammanagers und half dabei, die amerikanische Mannschaft in der Königsklasse zu etablieren.

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Starke Aussichten bei Honda – Ungewissheit bei Trackhouse

Interessant ist der Zeitpunkt der Gerüchte auch mit Blick auf die Zukunft des Teams. Trackhouse hat bislang keinen Fahrer für die Saison 2027 bestätigt. Ai Ogura wird mit einem Wechsel zu Yamaha in Verbindung gebracht, während auch die Zukunft von Raul Fernandez weiter offen ist.

Bei Honda soll Brivio nach aktuellem Stand nicht den Posten von Alberto Puig übernehmen. Vielmehr ist offenbar eine zusätzliche Management- und Beraterrolle innerhalb des HRC-Projekts vorgesehen.

Der Wechsel zu den Pirelli-bereiften 850er-Prototypen in der Saison 2027 ist für alle Werke ein Neustart. Es wird erwartet, dass Honda dank der großen Ressourcen und des starken Testprogramms mit der neuen RC214V sehr gut vorbereitet in die neu Ära gehen wird. Zudem hat man mit Fabio Quartararo bereits einen absoluten Spitzenfahrer verpflichtet.

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