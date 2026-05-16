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Offiziell! Davide Brivio verlässt Trackhouse-Aprilia zum Ende der Saison

Trackhouse-Teamchef Davide Brivio verlässt das Aprilia-Satellitenteam zum Ende der Saison. Das gab Trackhouse nach dem Barcelona-Sprint offiziell bekannt. Steht nun der Wechsel zu Honda bevor?

Silja Rulle

Von

MotoGP

Davide Brivio
Davide Brivio
Foto: Gold & Goose
Davide Brivio
© Gold & Goose

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Jetzt ist offiziell, was sich bereits angedeutet hatte: Davide Brivio verlässt Trackhouse-Aprilia zum Ende der Saison 2026. Das bestätigte das Team am Samstagnachmittag nach dem Sprintrennen in Barcelona offiziell per Pressemitteilung. Bereits in der Vorwoche in Le Mans hatte es entsprechende Gerüchte gegeben. Demnach soll Brivios Aus bei Trackhouse mit einem Wechsel zu Honda in beratender Funktion in Verbindung stehen. Nun ist immerhin die erste Hälfte des Gerüchts offiziell und bestätigt.

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Brivio ist seit Anfang 2024 Teamchef beim Aprilia-Satellitenteam. Die Highlights der gemeinsamen Zeit dürften – Stand jetzt – unter anderem der Sieg von Raul Fernandez vergangenes Jahr in Australien sein und Ai Oguras Podium in Le Mans.

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In der Mitteilung heißt es: «Die Entscheidung über Brivios Ausscheiden wurde in Absprache mit Trackhouse getroffen, nachdem er dem Team während seiner Amtszeit großen Dienst geleistet hat. Brivio hat sich dem Trackhouse-MotoGP-Team angeschlossen, als das Team noch in den Kinderschuhen steckte und brachte seine umfassende Erfahrung, sein Know-how und seine Weitsicht in das Projekt ein.»

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Brivio: «Fällt schwer, die richtigen Worte zu finden»

Davide Brivio über seinen Abschied: «In solchen Situationen fällt es mir immer schwer, die richtigen Worte zu finden. Zunächst möchte ich mich ganz herzlich bei Trackhouse und insbesondere bei Justin Marks bedanken, dass sie mir die Möglichkeit gegeben haben, in die MotoGP zurückzukehren.» Marks ist Gründer und Besitzer des Teams.

Erfahrung bei einem unabhängigen Team

Brivio: «Das war ein wichtiger Schritt sowohl in meiner beruflichen als auch in meiner persönlichen Laufbahn und hat mir zudem die Gelegenheit geboten, neue Erfahrungen als Leiter eines unabhängigen Teams zu sammeln. Ich bin stolz auf die gemeinsamen Ziele, die wir verfolgt haben, und darauf, zum Aufbau eines Teams mit starken menschlichen und technischen Grundlagen beigetragen zu haben. Gemeinsam haben wir wichtige Ergebnisse erzielt, die ich immer als besondere Erinnerungen in mir tragen werde.»

Willkommen zum Rennwochenende in Barcelona
Willkommen zum Rennwochenende in Barcelona
Foto: Gold & Goose
Alex Márquez
Alex Márquez
Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Jorge Martin
Jorge Martin
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta
Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Pecco Bagnaia
Pecco Bagnaia
Foto: Gold & Goose
Start des Sprint-Rennens
Start des Sprint-Rennens
Foto: Gold & Goose
Start des Rennens
Start des Rennens
Foto: Gold & Goose
Der Crash von Brad Binder und Joan Mir
Der Crash von Brad Binder und Joan Mir
Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi und Franco Morbidelli
Marco Bezzecchi und Franco Morbidelli
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta
Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Alex Márquez
Alex Márquez
Foto: Gold & Goose
Raúl Fernández
Raúl Fernández
Foto: Gold & Goose
Johann Zarco
Johann Zarco
Foto: Gold & Goose
Fabio Di Giannantonio
Fabio Di Giannantonio
Foto: Gold & Goose
Alex Márquez und Pedro Acosta
Alex Márquez und Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Ai Ogura
Ai Ogura
Foto: Gold & Goose
Alex Márquez gewinnt den Sprint in Barcelona
Alex Márquez gewinnt den Sprint in Barcelona
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta, Alex Márquez, Fabio Di Giannantonio
Pedro Acosta, Alex Márquez, Fabio Di Giannantonio
Foto: Gold & Goose
Sprint-Sieger Alex Márquez
Sprint-Sieger Alex Márquez
Foto: Gold & Goose
Willkommen zum Rennwochenende in Barcelona
© Gold & Goose

Brivio weiter: «Mein Dank gilt Raul und Ai für ihre Leistungen auf der Strecke und ein ganz besonderer Dank geht an alle Teammitglieder, deren Engagement, Professionalität und Fachwissen es ermöglicht haben, so viel zu erreichen. Ich möchte mich auch bei allen bei Aprilia bedanken, insbesondere bei Massimo Rivola und Fabiano Sterlacchini, mit denen stets ein starker Geist der Zusammenarbeit und des gegenseitigen Respekts herrschte.»

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Seinem Noch-Team gibt er die besten Wünsche mit auf den Weg: «Trackhouse steht erst am Anfang seiner Reise, und ich bin fest davon überzeugt, dass es eine großartige Zukunft vor sich hat. Doch vorerst ist es an der Zeit, wieder an die Arbeit zu gehen und zu versuchen, vor Saisonende noch ein paar weitere großartige Ergebnisse gemeinsam zu erzielen.» Im Sprint reichte es schon mal zu Rang 4 für Raul Fernandez.

Wie geht es jetzt weiter bei Trackhouse? In der Teammitteilung heißt es dazu lediglich, eine neue Führungsstruktur sei derzeit «in Entstehung.»

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