Davide Tardozzi über Marc Marquez: «Werden es Rennen für Rennen angehen»

Marc Marquez war der große Abwesende beim Catalunya-GP am vergangenen Wochenende. Er musste zusehen, wie sich Bruder Alex beim MotoGP-Chaos am Sonntag verletzte und wie Markenkollege Fabio Di Giannantonio den Sieg holte.

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Der Weltmeister erholt sich derzeit von seinen Verletzungen. Zur Erinnerung: MM93 hatte sich bei einem heftigen Abflug im MotoGP-Sprint in Le Mans den fünften Mittelfußknochen rechts gebrochen. Neben der Stabilisierung der Fraktur in seinem rechten Fuß, wurde bei einer Doppeloperation zugleich ein geplanter chirurgischer Eingriff an seiner rechten Schulter durchgeführt. Die Ärzte entfernten zwei Schrauben und ein Knochenfragment aus einer früheren Operation, das sich verschoben hatte und den Radialnerv komprimierte.

Wann Marquez zurückkehren wird, ist derzeit ungewiss – das Ziel ist ein Start beim Großen Preis von Italien Ende Mai. Ducati-Lenovo-Teammanager Davide Tardozzi gab gegenüber den Kollegen von Sky seine Einschätzung ab, ob es mit einem Comeback in Mugello klappen wird: «Wir wissen nicht, ob er in Mugello fährt. In dieser Woche wird er eine weitere medizinische Untersuchung haben, dann sehen wir weiter», meinte der Italiener.

Gesundheit hat Vorrang

In der WM-Tabelle liegt Marquez derzeit mit 57 Punkten auf Rang 9. Auf Leader Marco Bezzecchi (Aprilia) hat er bereits 85 Zähler Rückstand. Es kann zwar schnell gehen in der MotoGP, doch eine erfolgreiche Titelverteidigung ist mittlerweile in weite Ferne gerückt. «Wichtig ist, dass er in einem guten Zustand zurückkehren wird. Dann werden wir Rennen für Rennen die Zukunft angehen», stellte Tardozzi klar. «Zurzeit ist das Einzige, was zählt, seine Gesundheit – mental und körperlich.»

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Wenn Marc Marquez wieder bei 100 Prozent ist, ist dem Champion alles zuzutrauen. Und dass die Desmosedici ein schlagkräftiges Paket darstellt, hat Ducati mit dem Dreifachsieg im Grand Prix in Barcelona erneut unter Beweis gestellt.