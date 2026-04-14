Tests in Misano: Michele Pirro dreht Runden mit der 850er-MotoGP-Ducati
Auch Ducati ist im Plan mit der Entwicklung der 850er-Desmosedici. Michele Pirro führt in Misano Funktionstests mit der neuen MotoGP-Basis für 2027 aus. Der Ducati-Testchef setzt Pirelli-Reifen ein.
Nach KTM – die Österreicher hatten bereits im Dezember 2025 als erstes Werk ihren 850er-Prototyp in Betrieb genommen – und Honda ist nun auch Ducati offiziell im Testbetrieb mit dem geschrumpften Vierzylinder zur neuen MotoGP-Ära ab 2027. Ducati Corse hat sich im eigenen Betrieb untergemietet. Die MotoGP-Testabteilung ist derzeit als Teil der «V2 Champ Academy», einem Ducati-Kundensportprogramm, auf der GP-Strecke von Misano unterwegs.
Während die Amateur-Racer mit Panigale-Seriensportlern an ihren Fähigkeiten feilen, nutzt Testchef Michele Pirro die Pause für Erprobungsrunden mit der neuen 850er-Desmosedici GP27. Die italienischen Kollegen von GPOne.com zeigten bei Bildern und Videos Pirro auf einer Pirelli-bereiften GP27 mit dem 850-ccm-Motor mit sichtlich überarbeiteter Aerodynamik
Fakt ist aber, dass die Premiere der GP27 bereits Wochen zuvor unter der Sonne Andalusiens ins Jerez stattgefunden hatte.
In jedem Fall passt die Italien-Erbrobung zu den
Ebenfalls in Misano zugegen ist Davide Tardozzi. Der langjährige Teammanager der Ducati-Lenovo-Mannschaft und enge Vertraute von Michele Pirro sah am Testmontag nur wenig Action, denn schlechtes Wetter an der Adria vereitelte einen intensiven Test. Misano soll eine wichtige Rolle bei der Entwicklung der neuen Bikes, auch für den Reifenausrüster Pirelli, spielen.
Schon jetzt unterstützen die Italiener derzeit die einzelnen Entwicklungstests mit den 850er-Prototypen. Der nächste gemeinsame Test der Pirelli-Gruppe für Testfahrer wird voraussichtlich Ende Mai in Misano stattfinden. Spannend wird es nach dem Brünn-GP Am Montag nach dem Großen Preis von Tschechien werden die Stammpiloten erste Erfahrungen mit dem Material für 2027 sammeln.
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