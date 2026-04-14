Tests in Misano: Michele Pirro dreht Runden mit der 850er-MotoGP-Ducati

Nach KTM – die Österreicher hatten bereits im Dezember 2025 als erstes Werk ihren 850er-Prototyp in Betrieb genommen – und Honda ist nun auch Ducati offiziell im Testbetrieb mit dem geschrumpften Vierzylinder zur neuen MotoGP-Ära ab 2027. Ducati Corse hat sich im eigenen Betrieb untergemietet. Die MotoGP-Testabteilung ist derzeit als Teil der «V2 Champ Academy», einem Ducati-Kundensportprogramm, auf der GP-Strecke von Misano unterwegs.

Werbung

Werbung

Während die Amateur-Racer mit Panigale-Seriensportlern an ihren Fähigkeiten feilen, nutzt Testchef Michele Pirro die Pause für Erprobungsrunden mit der neuen 850er-Desmosedici GP27. Die italienischen Kollegen von GPOne.com zeigten bei Bildern und Videos Pirro auf einer Pirelli-bereiften GP27 mit dem 850-ccm-Motor mit sichtlich überarbeiteter Aerodynamik

Fakt ist aber, dass die Premiere der GP27 bereits Wochen zuvor unter der Sonne Andalusiens ins Jerez stattgefunden hatte. Auch KTM war damals bei Testfahrten anwesend.

Werbung

Werbung

In jedem Fall passt die Italien-Erbrobung zu den Aussagen von Corse-Chef Gigi Dall'Igna, der im vergangenen Herbst gegenüber SPEEDWEEK.com prognostiziert hatte, dass die ersten Tests für 2027 mit Pirro Ende des ersten Quartals stattfinden werden. Pirro, zuletzt auch als Ersatz für Fermin Aldeguer beim Thailand-GP in Gresini-Farben unterwegs, ist für Funktionstests verantwortlich. Laut Dall’Igna wird mit fortschreitender Entwicklung der GP27 Superbike-Werksfahrer Nicolo Bulega stärker in den Prozess eingebunden.

Thema der Woche WM-Leader Kimi Antonelli: Der Lehrling wird bei Mercedes zum Meister George Russell hat ein Problem, der Formel-1-Rennstall von Mercedes hat ein Luxus-Problem: Der 19-jährige Kimi Antonelli nimmt dem erfahrenen George Russell die Butter vom Brot. Mathias Brunner Weiterlesen

Ebenfalls in Misano zugegen ist Davide Tardozzi. Der langjährige Teammanager der Ducati-Lenovo-Mannschaft und enge Vertraute von Michele Pirro sah am Testmontag nur wenig Action, denn schlechtes Wetter an der Adria vereitelte einen intensiven Test. Misano soll eine wichtige Rolle bei der Entwicklung der neuen Bikes, auch für den Reifenausrüster Pirelli, spielen.