Debütat Diogo Moreira (13.) nach Thailand-Hitzeschlacht: «Super happy!»

Diogo Moreira sorgte dafür, dass sich sein LCR-Honda-Team gleich beim ersten Hauptrennen der neuen MotoGP-Saison über WM-Punkte für beide Fahrer freuen durfte. Der 21-jährige aus Sao Paulo kam auf dem Chang International Circuit auf Platz 13 an und strich damit die ersten drei MotoGP-WM-Zähler seiner noch jungen Karieren in der Königsklasse ein. Auf dem Zielstrich fehlten dem Moto2-Weltmeister aus dem Jahr 2025 überschaubare fünf Sekunden auf Haudegen und Teamkollegen Johann Zarco (35). Zum Vergleich: Vor einem Jahr büßte Honda-Einsteiger Chanta dreimal so viel Ziel auf den Franzosen ein.

«Es war gut. Ich konnte das Rennen zu Beginn genießen, ich bin super happy», fasste der Dirt-Track-Drift-Spezialist Moreira in seinem ersten Medien-Debrief nach einem MotoGP-Rennen zusammen. Moreira war von Startplatz 15 losgefahren – hatte da bereits Asse wie Fabio Quartararo und Maverick Vinales hinter sich gelassen. Das schaffte er dann auch mit einer blitzsauberen Vorstellung im Rennen, wo er schließlich knapp hinter Tech3-Fahrer Enea Bastianini (Sprint Sieger in Buriram 2024) einlief.

«Am Ende war ich mehr oder weniger alleine – habe noch mit Enea Bastianini gekämpft, er war auch gut. Nach etwa zwölf Runden hat mein Hinterreifen nachgelassen.» Moreira konnte seinen Reifen und die Kräfte in der Gluthitze dennoch ohne Materiakollaps kontrollieren. «Ich war schon auch müde, bei den Tests war es aber noch intensiver als heute. Für mich war das Rennen am Ende super gut. Moreira stellte fest: «Wenn ich fünf Runden mehr zu fahren gehabt hätte, dann hätte ich das auch bewältigt.»

«Der große Unterschied ist, dass ich kaum Ruhe habe, auch nach so einem Rennen nicht. Es geht gleich weiter mit Fernsehen und den Mediengesprächen. Es war jedoch ein superpositives Wochenende für uns. Wir müssen das jetzt auch ein wenig genießen.»

