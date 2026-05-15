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Der Große Preis von Katalonien: Wo die Trainings und Rennen gezeigt werden

An diesem Wochenende findet der Catalunya-GP in Barcelona statt. SPEEDWEEK.com gibt einen Überblick, wann und wo die Sessions der Klassen MotoGP, Moto2 und Moto3 mitverfolgt werden können.

Stephan Moosbrugger

Von

MotoGP

An diesem Wochenende findet der Catalunya-GP statt
An diesem Wochenende findet der Catalunya-GP statt
Foto: Gold & Goose
An diesem Wochenende findet der Catalunya-GP statt
© Gold & Goose

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Neben der offiziellen Website motogp.com überträgt auch Sky Sport alle 22 Rennwochenenden der MotoGP-WM mit der Königsklasse, der Moto2 und der Moto3. Beide Angebote sind jedoch kostenpflichtig. Zum Jahreswechsel 2023 auf 2024 hat der österreichische Privatsender ServusTV aus dem Red Bull Media House seinen linearen Sendebetrieb in Deutschland eingestellt, seither gibt es für die MotoGP-Übertragungen eine Zusammenarbeit mit DF1.

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Zwölf ausgewählte Events der Premium-Klasse des Motorrad-Rennsports werden auch 2026 wieder auf DF1 im linearen TV live und kostenlos übertragen; digital sind diese Rennen bei den Streamingdiensten ServusTV On sowie Red Bull TV zu sehen, die auch auf jedem modernen TV-Gerät geschaut werden können. Von den restlichen Meetings gibt es Zusammenfassungen.

Der Große Preis von Katalonien an diesem Wochenende gehört nicht zu den Events, die in Deutschland live übertragen werden.

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In Österreich sorgt ServusTV gratis über seine linearen und digitalen Kanäle, inkl. Red Bull TV, für die Verbreitung der MotoGP-WM. Am Samstag werden auf ServusTV ab 10.40 Uhr die Qualifyings aller Klassen sowie der MotoGP-Sprint live übertragen. Am Sonntag überträgt ServusTV ab 10.20 Uhr die Rennen der Moto3-, Moto2- und MotoGP-Klasse live. Bereits ab Freitag ist ServusTV On auf Sendung.

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Die SRG besitzt die linearen und digitalen Rechte für die Schweiz und überträgt im SRF (deutsch), RTS (französisch) und RSI (italienisch). SRF zwei überträgt am Samstag ab 14.50 Uhr den MotoGP-Sprint live. Am Sonntag zeigt der Sender ab 13.50 Uhr das MotoGP-Rennen. Im Stream und in der SRF-Sport-App werden sowohl der MotoGP-Sprint am Samstag als auch der Grand Prix der Königsklasse am Sonntag live übertragen.

RSI überträgt auf LA2 am Samstag um 10.45 Uhr das MotoGP-Qualifying. Ab 14.55 Uhr zeigt der Sender das Sprintrennen. Ab 18.45 Uhr bringt LA2 Wiederholungen von den Qualifyings der Klassen Moto3 und Moto2. Um 1.55 Uhr in der Nacht folgt eine Aufzeichnung des MotoGP-Sprints. Am Sonntag überträgt LA2 ab 10.55 Uhr die Rennen aller Klassen live. Ab 23.20 Uhr wird jeweils eine Wiederholung des MotoGP- und des Moto2-Rennens gezeigt.

RTS2 überträgt am Samstag um 15 Uhr den MotoGP-Sprint live. Am Sonntag zeigt der Sender ab 13.50 Uhr den Grand Prix der Königsklasse.

Durch die Vergabe von Zweitrechten kann eine Übertragung mitunter auch bei nicht aufgelisteten Anbietern erfolgen. Außerdem kann durch die verschiedenen Übertragungs- und Empfangstechniken sowie durch die spezifische Wahl des Providers und dessen Senderzusammensetzung nur individuell herausgefunden werden, ob die MotoGP legal empfangbar ist.

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Zeitplan für den Großen Preis von Katalonien 2026 (MESZ):

Freitag, 15. Mai:

  • 09.00 – 09.35 Uhr (35 min): Moto3, FP1

  • 09.50 – 10.30 Uhr (40 min): Moto2, FP1

  • 10.45 – 11.30 Uhr (45 min): MotoGP, FP1

  • 13.15 – 13.50 Uhr (35 min): Moto3, Practice

  • 14.05 – 14.45 Uhr (40 min): Moto2, Practice

  • 15.00 – 16.00 Uhr (60 min): MotoGP, Practice

Samstag, 16. Mai:

  • 08.40 – 09.10 Uhr (30 min): Moto3, FP2

  • 09.25 – 09.55 Uhr (30 min): Moto2, FP2

  • 10.10 – 10.40 Uhr (30 min): MotoGP, FP2

  • 10.50 – 11.05 Uhr (15 min): MotoGP, Qualifying 1

  • 11.15 – 11.30 Uhr (15 min): MotoGP, Qualifying 2

  • 12.45 – 13.00 Uhr (15 min): Moto3, Qualifying 1

  • 13.10 – 13.25 Uhr (15 min): Moto3, Qualifying 2

  • 13.40 – 13.55 Uhr (15 min): Moto2, Qualifying 1

  • 14.05 – 14.20 Uhr (15 min): Moto2, Qualifying 2

  • 15.00 Uhr: MotoGP-Sprint (12 Runden)

Sonntag, 17. Mai:

  • 09.40 – 09.50 Uhr (10 min): MotoGP, Warm-up

  • 11.00 Uhr: Moto3-Rennen (18 Runden)

  • 12.15 Uhr: Moto2-Rennen (21 Runden)

  • 14.00 Uhr: MotoGP-Rennen (24 Runden)

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