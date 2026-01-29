Weiter zum Inhalt
Der nächste Knall: Jorge Martin soll 2027 Quartararo bei Yamaha ersetzen
Es geht Schlag auf Schlag in der MotoGP. Laut spanischen Medienberichten feilt Aprilia-Pilot Jorge Martin an den letzten Details für einen Deal mit Yamaha ab der Saison 2027.
MotoGP
Jorge MartinJorge MartinFoto: Gold & Goose
Jorge Martin© Gold & Goose
Es ist eingeschlagen wie eine Bombe: Am 29. Januar wurde bekannt, dass Yamaha-Aushängeschild Fabio Quartararo ab der nächsten Saison für Honda an den Start gehen soll. Der spanische Kollege Oriol Puigdemont berichtete, dass sich der Franzose auf einen Zweijahresvertrag mit HRC einigte.
Nun folgt der nächste Hammer: Laut Puigdemont soll im Gegenzug Aprilia-Pilot Jorge Martin den Platz von Quartararo im Yamaha-Werksteam übernehmen. Der Weltmeister von 2024 soll kurz vor einer Einigung mit dem japanischen Hersteller für 2027 und 2028 stehen. Falls der Deal zustande kommt, wäre auch dies eine Überraschung – insbesondere, weil Martin im letzten Jahr noch Anstrengungen unternommen hatte, bei Honda unterzukommen und dann, um einem Rechtsstreit mit Aprilia aus dem Weg zu gehen, einen Rückzieher machte.
Martin hatte eine katastrophale Saison 2025 Martin hatte aufgrund von vielen Verletzungen eine katastrophale MotoGP-Saison 2025. Mitte Januar betonte er bei der Teampräsentation von Aprilia Racing, dass er 2026 voll angreifen werde, sobald er gesundheitlich wieder voll fit ist. Einige Tage danach sickerte durch, dass Martin im Dezember zwei weitere Operationen über sich ergehen lassen musste – eine an seinem linken Kahnbein und eine an seinem rechten Schlüsselbein. Da Martin immer noch nicht bei 100 Prozent ist, wird er zumindest den Sepang-Test in der nächsten Woche auslassen.
Dass Jorge Martin 2027 nicht mehr mit Aprilia weiter machen möchte, ist keine Überraschung. Dass er sich so früh in der Saison für nächstes Jahr einen Yamaha-Werksvertrag angelt, hingegen schon. Obwohl: Der Marktwert von Martin ist momentan nicht gerade auf dem Höchststand. Yamaha wiederum – derzeit bei den Herstellern das Schlusslicht und mit dem neuen, unausgereiften V4-Bike am Start – möchte sich vielleicht so rasch wie möglich noch einen schnellen Fahrer und ehemaligen Weltmeister schnappen, bevor alle Top-Fahrer bei der Konkurrenz untergekommen sind.
Themen
  • MotoGP
