Desaster für Aprilia: Jorge Martin verpasst den MotoGP-Test in Sepang

Aprilia Racing bestätigte am 28. Januar, dass Jorge Martin beim Sepang-Test, der vom 3. bis 5. Februar stattfindet, nicht teilnehmen wird. Der Weltmeister von 2024 fühlt sich noch nicht dazu in der Lage, auf ein MotoGP-Bike zu steigen.

Martin musste im Dezember zwei weitere Operationen über sich ergehen lassen – eine an seinem linken Kahnbein und eine an seinem rechten Schlüsselbein. Aprilia Racing erklärte in einer Aussendung, dass die Entscheidung, Martin beim Sepang-Test nicht starten zu lassen, darauf abzielt, seine vollständige Genesung und eine optimale körperliche Verfassung vor dem Saisonauftakt Ende Februar in Thailand sicherzustellen. Ob Martin beim Buriram-Test, der am 21. und 22. Februar über die Bühne geht, dabei sein wird, ist derzeit ungewiss.

Bereits vor knapp einer Woche sickerte durch, dass Martin weit hinter dem vermuteten finalen Genesungsplan liegt und zwei weitere Operationen hatte. Eine davon, bei der es um eine Metallentfernung im Bereich des Kahnbeins ging, war planmäßig. Dazu kam ein zweiter Eingriff im Bereich des Schlüsselbeins, das er sich bei seinem Sprint-Crash in Japan gebrochen hatte.

Vertreten wird Jorge Martin in Malaysia in der nächsten Woche durch Aprilia-Testfahrer Lorenzo Savadori. Der Italiener ist bereits in dieser Woche beim Shakedown-Test im Einsatz. Martin wird in Malaysia dennoch dabei sein, um die Arbeit des Teams und die Entwicklungsarbeit an der RS-GP26 mitzuverfolgen.

