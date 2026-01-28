Desaster für Aprilia: Jorge Martin verpasst den MotoGP-Test in Sepang
Jorge Martin wird beim ersten MotoGP-Test des Jahres in Malaysia nicht dabei sein. Er arbeitet weiterhin an seiner Genesung. Vertreten wird er in Sepang durch Aprilia-Testfahrer Lorenzo Savadori.
Aprilia Racing bestätigte am 28. Januar, dass Jorge Martin beim Sepang-Test, der vom 3. bis 5. Februar stattfindet, nicht teilnehmen wird. Der Weltmeister von 2024 fühlt sich noch nicht dazu in der Lage, auf ein MotoGP-Bike zu steigen.
Martin musste im Dezember zwei weitere Operationen über sich ergehen lassen – eine an seinem linken Kahnbein und eine an seinem rechten Schlüsselbein. Aprilia Racing erklärte in einer Aussendung, dass die Entscheidung, Martin beim Sepang-Test nicht starten zu lassen, darauf abzielt, seine vollständige Genesung und eine optimale körperliche Verfassung vor dem Saisonauftakt Ende Februar in Thailand sicherzustellen. Ob Martin beim Buriram-Test, der am 21. und 22. Februar über die Bühne geht, dabei sein wird, ist derzeit ungewiss.
Vertreten wird Jorge Martin in Malaysia in der nächsten Woche durch Aprilia-Testfahrer Lorenzo Savadori. Der Italiener ist bereits in dieser Woche beim Shakedown-Test im Einsatz. Martin wird in Malaysia dennoch dabei sein, um die Arbeit des Teams und die Entwicklungsarbeit an der RS-GP26 mitzuverfolgen.
«In Sepang habe ich viel Arbeit mit acht Motorrädern vor mir, darunter auch denen des Trackhouse-MotoGP-Teams», blickte Savadori voraus. «Es gibt viele neue Lösungen auszuprobieren, sogar während der folgenden drei Tage des offiziellen Tests. Ich kann es kaum erwarten, wieder auf die Strecke zu kommen und die RS-GP26 zu testen. Was Jorge betrifft, ist es wichtig, dass er so schnell wie möglich wieder vollständig fit wird. Natürlich ist es schade, dass er bei den Tests in Malaysia nicht dabei sein kann, aber das Wichtigste ist, dass er sich vor Beginn der Saison gut erholt.»
