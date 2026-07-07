Deutschland-GP: Der Zeitplan für das MotoGP-Event auf dem Sachsenring

Schon seit den 1920er-Jahren fanden auf gesperrten öffentlichen Straßen in der Gegend von Chemnitz Auto- und Motorradrennen statt. 1996 wurde dann der neue Sachsenring in Hohenstein-Ernstthal eröffnet, wo zwei Jahre später erstmals ein Motorrad-Grand-Prix ausgetragen wurde.

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Bislang am erfolgreichsten auf der 3,671 km langen Strecke mit ihren zehn Links- und nur drei Rechtskurven ist Marc Marquez (Ducati) – der neunfache Weltmeister konnte dort über alle Klassen hinweg bereits zwölf GP-Siege einfahren. 2025 gewann der Spanier sowohl das Sprintrennen als auch den Grand Prix.

Der Sachsenring gehört mit seinen vielen Linkskurven zu den absoluten Lieblingsstrecken von Champion Marc Marquez. In der Gesamtwertung hat der Spanier derzeit als Fünfter 40 Punkte Rückstand auf WM-Leader Jorge Martin (Aprilia). Auf den Rängen 2, 3 und 4 liegen Marco Bezzecchi (Aprilia), Fabio Di Giannantonio (Ducati) und Ai Ogura (Aprilia).

In Deutschland werden neben den Klassen MotoGP, Moto2 und Moto3 auch wieder die Red Bull Rookies am Start sein. Der MotoGP-Sprint am Samstag beginnt um 15 Uhr und auch am Sonntag wird mit dem Start des Moto3-Rennens um 11 Uhr die gewohnte Reihenfolge beibehalten. Das Highlight wird um 14 Uhr das MotoGP-Rennen über 30 Runden sein.

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Zeitplan für den Großen Preis von Deutschland 2026 (MESZ):

Freitag, 10. Juli:

09.00 – 09.35 Uhr (35 min): Moto3, FP1 09.50 – 10.30 Uhr (40 min): Moto2, FP1 10.45 – 11.30 Uhr (45 min): MotoGP, FP1 13.15 – 13.50 Uhr (35 min): Moto3, Practice 14.05 – 14.45 Uhr (40 min): Moto2, Practice 15.00 – 16.00 Uhr (60 min): MotoGP, Practice

Samstag, 11. Juli:

08.40 – 09.10 Uhr (30 min): Moto3, FP2 09.25 – 09.55 Uhr (30 min): Moto2, FP2 10.10 – 10.40 Uhr (30 min): MotoGP, FP2 10.50 – 11.05 Uhr (15 min): MotoGP, Qualifying 1 11.15 – 11.30 Uhr (15 min): MotoGP, Qualifying 2 12.45 – 13.00 Uhr (15 min): Moto3, Qualifying 1 13.10 – 13.25 Uhr (15 min): Moto3, Qualifying 2 13.40 – 13.55 Uhr (15 min): Moto2, Qualifying 1 14.05 – 14.20 Uhr (15 min): Moto2, Qualifying 2 15.00 Uhr: MotoGP-Sprint (15 Runden) 16.05 Uhr: Red Bull Rookies Cup, Rennen 1

Sonntag, 12. Juli:

09.40 – 09.50 Uhr (10 min): MotoGP, Warm-up 11.00 Uhr: Moto3-Rennen (23 Runden) 12.15 Uhr: Moto2-Rennen (25 Runden) 14.00 Uhr: MotoGP-Rennen (30 Runden) 15.20 Uhr: Red Bull Rookies Cup, Rennen 2

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