Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. MotoGP

  4. /

  5. MotoGP

  6. /

  7. News

Werbung

DF1: Fabelhafter MotoGP-Saisonstart im deutschen Fernsehen

Die MotoGP kommt an: Der HD-TV-Sender DF1 kann mit den MotoGP-Übertragungen für den deutschen Raum auf gute Zahlen verweisen, auch 2026 ist man wieder hervorragend in die Saison gestartet.

Johannes Orasche

Von

MotoGP

Der Sender DF1 hat sich der MotoGP in Deutschland angenommen
Der Sender DF1 hat sich der MotoGP in Deutschland angenommen
Foto: instagram DF1
Der Sender DF1 hat sich der MotoGP in Deutschland angenommen
© instagram DF1

Empfehlungen

Werbung

Werbung

Die MotoGP-WM hat in Buriram in Thailand ihren Saisonauftakt erlebt. In Deutschland ist die Motorrad-Königsklasse als Alternative zum Pay-TV-Anbieter Sky auch in diesem Jahr wieder über den Privatsender DF1 live und exklusiv im Free-TV empfangbar. Im Rahmen einer Kooperation mit dem Sender ServusTV aus dem Red Bull Media House wird das Signal von zwölf Events direkt aus Österreich übernommen. Die Vereinbarung läuft aktuell über einen mehrjährigen Rechtevertrag bis einschließlich der Saison 2026.

Werbung

Werbung

Die Übertragungen bei DF1 umfassen alle drei Rennklassen. Das Angebot wird von den Fans sehr gut angenommen. Zum Saisonauftakt beim Grand Prix von Thailand in Buriram waren in diesem Jahr am Samstagvormittag insgesamt 220.000 Fans zum MotoGP-Sprintrennen (Marktanteil 3,3 Prozent) und am Sonntagvormittag 330.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zum MotoGP-Rennen (Marktanteil 2,3 Prozent) vor den TV-Geräten. Auch 2025 durfte sich DF1 bereits über gute Zahlen zum Auftakt freuen: Beim US-GP in Austin sahen zur Prime-Time 570.000 Fans das MotoGP-Rennen.

Im gesamten Saisonverlauf 2025 konnte DF1 konstant gute Zahlen im Bereich von durchschnittlich mehr als 325.000 Zuschauerinnen und Zuschauern vorweisen. Nächster Übertragungstermin bei DF1 ist der Grand Prix von Amerika in Austin am 28. und 29. März. Auch der Grand Prix von Deutschland auf dem Sachsenring, das Event am Red Bull Ring in Österreich und das WM-Finale in Valencia sind gesetzte Programmpunkte. Im Anschluss an jedes der insgesamt 22 Rennwochenenden zeigt DFI außerdem Höhepunkte aller Rennen der MotoGP in einer 60-minütigen Zusammenfassung.

Empfehlungen

«Die MotoGP auf DF1 ist ein Highlight, was den Zuspruch der Zuschauerinnen und Zuschauer betrifft. Die MotoGP ist für DF1 eines der wichtigsten Sportrechte überhaupt. Es ist das größte Sportrecht im Programm und gleichzeitig das mit den höchsten Reichweiten», erklärt Christopher Hemscheidt, Leitung Marketing und Kommunikation des Senders. «Dazu kommt eine extrem treue und leidenschaftliche Fan-Community, die den Sport seit Jahren intensiv verfolgt. Genau diese Mischung aus spektakulärem Motorsport und einer sehr loyalen Zielgruppe macht die MotoGP für DF1 so wertvoll.»

Werbung

Werbung

«Die guten Quoten der MotoGP auf DF1 macht es auch für Werbepartner so attraktiv. Mit Marken wie bwin, die die MotoGP als Presenting-Partner begleiten, konnten wir sehr starke Partner für unser Umfeld gewinnen», ergänzt Vermarktungschef Stefan Graf.

Übersicht der Live-Rennen auf DF1 für 2026:

  • 28.03./29.03. Grand Prix von Amerika (Austin)

  • 25.04./26.04., Grand Prix von Spanien (Jerez)

  • 06.06./07.06., Grand Prix von Ungarn (Balaton)

  • 20.06./21.06., Grand Prix von Tschechien (Brünn)

  • 11.07./12.07., Grand Prix von Deutschland (Sachsenring)

  • 29.08./30.08., Grand Prix Aragon (Alcañiz)

  • 12.09./13.09., Grand Prix von San Marino (Misano)

  • 19.09./20.09., Grand Prix von Österreich (Spielberg)

  • 24.10./25.10., Grand Prix von Australien (Phillip Island)

  • 14.11./15.11., Grand Prix von Portugal (Portimão)

  • 21.11./22.11., Grand Prix von Valencia (Valencia)

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Aktueller Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2026

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Team

Punkte

1

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Red Bull KTM Factory Racing

32

2

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Aprilia Racing

25

3

Raúl Fernández

Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team

Trackhouse MotoGP Team

23

4

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

Aprilia Racing

18

5

Ai Ogura

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

Trackhouse MotoGP Team

17

6

Brad Binder

Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

Red Bull KTM Factory Racing

13

7

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

12

8

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Ducati Lenovo Team

9

9

Franco Morbidelli

Franco Morbidelli

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

8

10

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

Ducati Lenovo Team

8

Events

Alle MotoGP Events

  • Vergangen

    Buriram Testing

    Buriram International Circuit, Thailand
    21.–22.02.2026
    Zum Event

  • Vergangen

    Thailand Grand Prix

    Buriram International Circuit, Thailand
    27.02. – 01.03.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    Brazilian Grand Prix

    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20.–22.03.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    Grand Prix of The Americas

    Circuit of the Americas, USA
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  • Grand Prix of Qatar

    Losail International Circuit, Katar
    10.–12.04.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Buriram Testing

    Buriram International Circuit, Thailand
    21.–22.02.2026
    Zum Event

  2. Vergangen

    Thailand Grand Prix

    Buriram International Circuit, Thailand
    27.02. – 01.03.2026
    Zum Event

  3. Demnächst

    Brazilian Grand Prix

    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20.–22.03.2026
    Zum Event

  4. Demnächst

    Grand Prix of The Americas

    Circuit of the Americas, USA
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  5. Grand Prix of Qatar

    Losail International Circuit, Katar
    10.–12.04.2026
    Zum Event

MotoGP News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien