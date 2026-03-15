DF1: Fabelhafter MotoGP-Saisonstart im deutschen Fernsehen

Die MotoGP-WM hat in Buriram in Thailand ihren Saisonauftakt erlebt. In Deutschland ist die Motorrad-Königsklasse als Alternative zum Pay-TV-Anbieter Sky auch in diesem Jahr wieder über den Privatsender DF1 live und exklusiv im Free-TV empfangbar. Im Rahmen einer Kooperation mit dem Sender ServusTV aus dem Red Bull Media House wird das Signal von zwölf Events direkt aus Österreich übernommen. Die Vereinbarung läuft aktuell über einen mehrjährigen Rechtevertrag bis einschließlich der Saison 2026.

Werbung

Werbung

Die Übertragungen bei DF1 umfassen alle drei Rennklassen. Das Angebot wird von den Fans sehr gut angenommen. Zum Saisonauftakt beim Grand Prix von Thailand in Buriram waren in diesem Jahr am Samstagvormittag insgesamt 220.000 Fans zum MotoGP-Sprintrennen (Marktanteil 3,3 Prozent) und am Sonntagvormittag 330.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zum MotoGP-Rennen (Marktanteil 2,3 Prozent) vor den TV-Geräten. Auch 2025 durfte sich DF1 bereits über gute Zahlen zum Auftakt freuen: Beim US-GP in Austin sahen zur Prime-Time 570.000 Fans das MotoGP-Rennen.

Im gesamten Saisonverlauf 2025 konnte DF1 konstant gute Zahlen im Bereich von durchschnittlich mehr als 325.000 Zuschauerinnen und Zuschauern vorweisen. Nächster Übertragungstermin bei DF1 ist der Grand Prix von Amerika in Austin am 28. und 29. März. Auch der Grand Prix von Deutschland auf dem Sachsenring, das Event am Red Bull Ring in Österreich und das WM-Finale in Valencia sind gesetzte Programmpunkte. Im Anschluss an jedes der insgesamt 22 Rennwochenenden zeigt DFI außerdem Höhepunkte aller Rennen der MotoGP in einer 60-minütigen Zusammenfassung.

«Die MotoGP auf DF1 ist ein Highlight, was den Zuspruch der Zuschauerinnen und Zuschauer betrifft. Die MotoGP ist für DF1 eines der wichtigsten Sportrechte überhaupt. Es ist das größte Sportrecht im Programm und gleichzeitig das mit den höchsten Reichweiten», erklärt Christopher Hemscheidt, Leitung Marketing und Kommunikation des Senders. «Dazu kommt eine extrem treue und leidenschaftliche Fan-Community, die den Sport seit Jahren intensiv verfolgt. Genau diese Mischung aus spektakulärem Motorsport und einer sehr loyalen Zielgruppe macht die MotoGP für DF1 so wertvoll.»

Werbung

Werbung

«Die guten Quoten der MotoGP auf DF1 macht es auch für Werbepartner so attraktiv. Mit Marken wie bwin, die die MotoGP als Presenting-Partner begleiten, konnten wir sehr starke Partner für unser Umfeld gewinnen», ergänzt Vermarktungschef Stefan Graf.

Thema der Woche Nach Australien-GP: Die neue Formel 1 – rote Karte für die Schwarzmaler Welche Schreckens-Szenarien wir über die neue Formel 1 alle gehört hatten. Stattdessen haben wir in Australien einen unterhaltsamen Grand Prix erlebt. Wo stehen wir mit diesen neuen Rennwagen? Mathias Brunner Weiterlesen

Übersicht der Live-Rennen auf DF1 für 2026: