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Di Giannantonio: Der WM-Vierte kehrt an die Trauma-Rennstrecke zurück

Sportlich war zuletzt von Fabio Di Gianntonio nicht viel zu sehen. Doch mit den Plätzen 4 und 7 und dem stürzenden Marco Bezzecchi ist das WM-Schaubild intakt. Doch von hinten droht Gefahr in Orange.

MotoGP

Fabio Di Giannantonio: Unauffällig auf WM-Rang 4
Fabio Di Giannantonio: Unauffällig auf WM-Rang 4
Foto: Gold and Goose
Fabio Di Giannantonio: Unauffällig auf WM-Rang 4
© Gold and Goose

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VR46-Athlet Fabio Di Giannantonio erlebte einen blendenden Start in die aufsehenerregende MotoGP-Saison 2026. Im ersten Drittel der Kampagne biss sich «Diggia» so beharrlich in den Top 5 fest, dass die Nummer 49 im Resultat lange die führende Kraft im Ducati-Lager war.

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Doch das grelle Neonlicht ist etwas verblasst. Seit dem Assen-GP schaffte es der Römer an einem Sonntag in die Top 5. Dazu kamen Stürze auf dem Sachsenring sowie im Motorland Aragon. Beim letzten Aufschlag vor heimischer Kulisse lief es wieder besser – doch auch Fabio Di Giannantonio war nicht in der Lage, MotoGP-Übervater und Teamboss Valentino Rossi einen Podestplatz zu schenken. Immerhin: Mit Platz 4 im Sprint und Rang 7 über die lange Distanz lieferte der GP26-Pilot ab.

Bemerkenswert ist die Lage Di Giannantonios mit Blick auf den Gesamtstand. Dank des katastrophalen Ausfalls von Aprilia-Pilot Marco Bezzecchi rückte der VR46-Mann WM-Rang 3 näher. 17 Punkte trennen ihn vor den Rennen vom Aufstieg. Zugleich rückte von KTM-Aushängeschild Pedro Acosta näher. Der Spanier machte nach zwei Podestplätzen am Sonntag in Serie zwei WM-Ränge gut.

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VR46-Frontmann Fabio Di Giannantonio
VR46-Frontmann Fabio Di Giannantonio
Foto: Gold and Goose
VR46-Frontmann Fabio Di Giannantonio
© Gold and Goose

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Holt der RC16-Pilot, mit dem Di Giannantonio 2027 das Material tauschen wird, in der Steiermark 14 Punkte mehr, dann geht es für VR46 weiter nach hinten. Bemerkenswert ist die Entwicklung auch deshalb, weil die Marquez-Brüder zuletzt wieder mehr Speed aus der Ducati ziehen konnten.

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Schmerzhaft: Erinnerungen an 2024

Die Etappe auf dem Red Bull Ring hat für Fabio Di Gianantonio einen besonderen, negativ belegten Stellenwert. Denn in der Steiermark fand der Entwicklungsschub des VR46-Umsteigers ein schmerzhaftes Ende. Im Zeittraining hatte sich der Italiener nach einem Highsider beim Umlegen in Kurve 8 die Schulter zertrümmert. Die vorerst letzte Europa-Station – er nach fünf Überseeveranstaltungen (inklusive Wackelkandidat Katar) – kehrt der Tross im November erst nach Portimao und zum Finale in Valencia zurück – geht der WM-Vierte dennoch mit einem Gefühl von Vorwärtsdrang ans Werk.

Di Giannantonio beim Eintreffen in Spielberg: «Ich freue mich, gleich wieder auf der Strecke zu sein, denn am Wochenende in Misano haben wir alles richtig gemacht, auch wenn manche Dinge besser hätten laufen können. Wir zeigen auf jeder Strecke ein hervorragendes Tempo, und das gibt uns Selbstvertrauen, auch wenn wir nun auf eine Strecke fahren, auf der ich in der Vergangenheit Schwierigkeiten hatte.»

Während Fabio Di Giannantonio den Österreich-GP ab 2027 als Heim-GP seines neuen Arbeitgebers KTM erleben wird, nimmt VR46-Teamkollege Franco Morbidelli Abschied von der Speed-Piste. Im kommenden Jahr ersetzt Morbidelli MotoGP-Aufsteiger Nicolo Bulega bei Ducati in der Superbike-WM.

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Zeit

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01

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Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

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93

27

41:13,013

1:31,069

37

02

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

73

27

+0,657

1:30,995

25

03

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

37

27

+2,326

1:30,966

20

04

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

54

27

+6,027

1:30,936

15

05

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Aprilia Racing

89

27

+14,021

1:31,228

18

06

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

25

27

+18,252

1:31,550

13

07

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

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49

27

+20,581

1:31,677

15

08

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

Enea Bastianini

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23

27

+20,858

1:31,258

8

09

Luca Marini

Honda HRC Castrol

Luca Marini

Honda HRC Castrol

10

27

+22,911

1:31,750

8

10

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20

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+23,229

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