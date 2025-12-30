Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Motorrad-GP

  4. /

  5. MotoGP

  6. /

  7. News

Werbung

Di Giannantonio: Entspannen in New York vor entscheidender MotoGP-Saison

Nach einer soliden MotoGP-Saison 2025 will sich Ducati-Pilot Fabio Di Giannantonio (VR46 Racing) 2026 in eine gute Ausgangsposition für seine Zukunft bringen. 2027 werden die Karten neu gemischt.

Stephan Moosbrugger

Von

MotoGP

Fabio Di Giannantonio macht derzeit Urlaub in New York
Fabio Di Giannantonio macht derzeit Urlaub in New York
Foto: Fabio Di Giannantonio
Fabio Di Giannantonio macht derzeit Urlaub in New York
© Fabio Di Giannantonio

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Die MotoGP-Saison 2025 begann für Fabio Di Giannantonio mit einem Schock. Beim Sepang-Test Anfang Februar brach sich der VR46-Pilot das linke Schlüsselbein. Nach seiner langwierigen Schulterverletzung im Jahr 2024, als er die Saison vorzeitig beenden musste, um sich einer Operation zu unterziehen, war dies die nächste Hiobsbotschaft für den Römer.

Werbung

Werbung

Doch dieses Mal heilte die Verletzung schnell, beim ersten Rennwochenende in Thailand war Di Giannantonio wieder am Start. Es folgte eine ansprechende Saison. Der Ducati-Pilot erzielte zehn Podestplätze (Sprints und Grands Prix) und einige Top-5-Resultate. Mit dem Titelkampf hatte er jedoch nichts zu tun.

Fabio Di Giannantonio genießt die freie Zeit, bevor es wieder los geht
Fabio Di Giannantonio genießt die freie Zeit, bevor es wieder los geht
Foto: Fabio Di Giannantonio
Fabio Di Giannantonio genießt die freie Zeit, bevor es wieder los geht
© Fabio Di Giannantonio

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Ausgestattet mit demselben Material wie Champion Marc Marquez und Pecco Bagnaia, hatte Di Giannantonio mit der GP25 seine Schwierigkeiten. Es fehlte an Konstanz – nach sehr guten Grand-Prix-Wochenenden mit Top-Ergebnissen folgten mittelmäßige MotoGP-Events, bei denen er mit seiner Ducati kein gutes Gefühl fand. Mehrere Male glaubten der 27-Jährige und die VR46-Truppe an den Rennwochenenden Lösungen beim Setup gefunden zu haben, um dauerhaft konkurrenzfähig zu sein. Diesen Sprung hatte man jedoch während der gesamten Saison nie ganz hinbekommen.

Werbung

Werbung

Am Ende duellierte sich Di Giannantonio mit Teamkollege Franco Morbidelli, der auf der GP24 saß, um WM-Rang 6 – mit dem besseren Ende für «Diggia». Immerhin blieb er während der Saison verletzungsfrei, er war bei allen MotoGP-Events am Start.

Di Giannantonio wird 2026 neu angreifen, um sich in eine gute Verhandlungsposition zu bringen. Nach der langen Saison mit erneut 22 Grand-Prix-Wochenenden laufen nämlich fast alle Verträge aus. Für 2027 werden die Karten neu gemischt – das Fahrerlager wird ordentlich durchgemischt und die neuen MotoGP-Regeln in Kraft.

Di Giannantonio: Auch Museums-Besuche stehen auf der Tagesordnung
Di Giannantonio: Auch Museums-Besuche stehen auf der Tagesordnung
Foto: Fabio Di Giannantonio
Di Giannantonio: Auch Museums-Besuche stehen auf der Tagesordnung
© Fabio Di Giannantonio

Derzeit entspannt Fabio Di Giannantonio mit seiner Freundin einige Tage in New York. Im Gegensatz zu vielen anderen Fahrerkollegen hat sich der Italiener für seinen Urlaub nicht Sonne, Meer und warme Temperaturen ausgesucht – er genießt lieber das üppige Kultur-Angebot des «Big Apple» bei winterlichen Temperaturen.

Werbung

Werbung

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

WM-Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Team

Punkte

1

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Ducati Lenovo Team

545

2

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

BK8 Gresini Racing MotoGP

467

3

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Aprilia Racing

353

4

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Red Bull KTM Factory Racing

307

5

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

Ducati Lenovo Team

288

6

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

262

7

Franco Morbidelli

Franco Morbidelli

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

231

8

Fermin Aldeguer

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

BK8 Gresini Racing MotoGP

214

9

Fabio Quartararo

Fabio Quartararo

Yamaha Motor Racing

Yamaha Motor Racing

201

10

Raúl Fernández

Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team

Trackhouse MotoGP Team

172

Events

Alle MotoGP Events

  • Vergangen

    Grande Prémio de Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    07. - 09.11.2025
    Zum Event

  • Vergangen

    Valencia Grand Prix

    Circuit Ricardo Tormo, Spanien
    14. - 16.11.2025
    Zum Event

  • Brazilian Grand Prix

    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20. - 22.03.2026
    Zum Event

  • Grand Prix of The Americas

    Circuit of the Americas, USA
    27. - 29.03.2026
    Zum Event

  • Grand Prix of Qatar

    Losail International Circuit, Qatar
    10. - 12.04.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Grande Prémio de Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    07. - 09.11.2025
    Zum Event

  2. Vergangen

    Valencia Grand Prix

    Circuit Ricardo Tormo, Spanien
    14. - 16.11.2025
    Zum Event

  3. Brazilian Grand Prix

    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20. - 22.03.2026
    Zum Event

  4. Grand Prix of The Americas

    Circuit of the Americas, USA
    27. - 29.03.2026
    Zum Event

  5. Grand Prix of Qatar

    Losail International Circuit, Qatar
    10. - 12.04.2026
    Zum Event

Motorrad-GP News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien