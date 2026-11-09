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Fabio Di Giannantonio enttäuscht: «Nach Runde 2 war das Rennen gelaufen»

Im MotoGP-Sprint in Doha schlug VR46-Ass Fabio Di Giannantonio noch Jorge Martin und jubelte auf dem Podium, im Grand Prix fiel er auf Rang 8 zurück. Die Enttäuschung über das Ergebnis ist groß.

Toni Schmidt

Von

MotoGP

Fabio Di Giannantonio wurde im Rennen von Jorge Martin überolt
Fabio Di Giannantonio wurde im Rennen von Jorge Martin überolt
Foto: Gold and Goose Photography
Fabio Di Giannantonio wurde im Rennen von Jorge Martin überolt
© Gold and Goose Photography

Im Artikel erwähnt

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Am Samstag hatte Fabio Di Giannantonio im Katar-Sprint noch für VR46 die Kastanien aus dem Feuer geholt. Von Startplatz 3 ins Rennen gegangen, fuhr der Römer von Beginn an vorne mit, schnappte sich in der letzten Runde noch Jorge Martin und sicherte sich Platz 2.

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Schwache Startphase und Revanche von Jorge Martin

Im 22 Runden langen Rennen ging es für «Diggia» von Startplatz 3 aus nur nach hinten. Die erste Runde war eine Katastrophe: Er kam schlecht weg und wurde von den Trackhouse-Aprilia von Raul Fernandez und Ai Ogura förmlich überrollt. Am Ende der Eröffnungsrunde lag der Katar-Sieger von 2023 nur noch auf Rang 8.

In Runde 3 schnappte er sich Johann Zarco (LCR Honda) und lag auf Rang 7, doch nach vorne ging nichts mehr. Während Marco Bezzecchi und Fernandez an der Spitze 1:52er-Zeiten fuhren, war Di Giannantonio zwischenzeitlich der langsamste Fahrer der Top-8. Zur Rennmitte schloss ausgerechnet Martin auf, den er am Vortag noch abgefangen hatte, und ging vorbei. Der Italiener konnte nicht mehr kontern und kam als Achter ins Ziel.

Im Artikel erwähnt

Die Erklärung lieferte er nach dem Rennen. «Dieses Rennen war nach der zweiten Runde vorbei. Ich hatte starke Vibrationen am Motorrad. Es war unmöglich, das Knie oder den Ellbogen aufzusetzen», schilderte der Italiener und ärgerte sich. «Es ist das dritte oder vierte Rennen in Folge, in dem im Hauptrennen etwas außerhalb unserer Kontrolle passiert.»

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Willkommen zum Rennen in Katar
Willkommen zum Rennen in Katar
Foto: Gold & Goose
Jorge Martin
Jorge Martin
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta
Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Raúl Fernández
Raúl Fernández
Foto: Gold & Goose
Enea Bastianini
Enea Bastianini
Foto: Gold & Goose
Johann Zarco
Johann Zarco
Foto: Gold & Goose
Iker Lecuona
Iker Lecuona
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta
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Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi
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Marc Márquez
Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Jorge Martin
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Fabio Di Giannantonio
Fabio Di Giannantonio
Foto: Gold & Goose
Fermin Aldeguer
Fermin Aldeguer
Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi gewinnt das Rennen
Marco Bezzecchi gewinnt das Rennen
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez und Raúl Fernández
Marc Márquez und Raúl Fernández
Foto: Gold & Goose
Sieger Marco Bezzecchi
Sieger Marco Bezzecchi
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Marc Márquez, Marco Bezzecchi, Raúl Fernández
Marc Márquez, Marco Bezzecchi, Raúl Fernández
Foto: Gold & Goose
Sieger Marco Bezzecchi
Sieger Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Willkommen zum Rennen in Katar
© Gold & Goose

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VR46-Pilot enttäuscht nach Bestzeit am Sonntagnachmittag

Dabei fühlte sich Di Giannantonio im Warm-up noch wohl und holte die Bestzeit. Die Erwartungshaltung war groß: «Nach dem Warm-up habe ich noch gesagt, dass ich das beste Gefühl der letzten zwei Jahre mit dem Motorrad hatte.» Eine Vorwarnung habe es nicht gegeben. «Es war eine wirklich böse Überraschung.»

In der WM war der Sonntag ein kleiner Rückschlag. Mit 17 Punkten aus Sprint und Rennen kommt Di Giannantonio nun auf 282 Zähler und liegt auf Rang 6. Ai Ogura baute seinen Vorsprung auf den Ducati-Piloten auf zwölf Punkte aus. Das vorletzte MotoGP-Rennwochenende der Saison 2026 findet vom 20. bis 22. November in Portimao statt.

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Fahrer
Fahrer
Team
Runden
Zeit
Bestzeit
Punkte

01

72

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

22

41:29,173

1:52,570

25

02

93

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

22

+3,083

1:52,558

32

03

25

Raúl Fernández

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Raúl Fernández

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

22

+3,614

1:52,735

22

04

79

Ai Ogura

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

22

+4,885

1:52,879

16

05

23

Enea Bastianini

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

Enea Bastianini

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

22

+6,948

1:52,876

13

06

37

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

22

+7,413

1:52,892

14

07

89

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

22

+14,023

1:53,066

16

08

49

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

22

+15,517

1:53,036

17

09

5

Johann Zarco

Johann Zarco

LCR Honda

Johann Zarco

Johann Zarco

LCR Honda

22

+16,257

1:53,110

12

10

27

Iker Lecuona

Iker Lecuona

BK8 Gresini Racing MotoGP

Iker Lecuona

Iker Lecuona

BK8 Gresini Racing MotoGP

22

+17,958

1:53,215

7

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