Fabio Di Giannantonio enttäuscht: «Nach Runde 2 war das Rennen gelaufen»

Am Samstag hatte Fabio Di Giannantonio im Katar-Sprint noch für VR46 die Kastanien aus dem Feuer geholt. Von Startplatz 3 ins Rennen gegangen, fuhr der Römer von Beginn an vorne mit, schnappte sich in der letzten Runde noch Jorge Martin und sicherte sich Platz 2.

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Schwache Startphase und Revanche von Jorge Martin

Im 22 Runden langen Rennen ging es für «Diggia» von Startplatz 3 aus nur nach hinten. Die erste Runde war eine Katastrophe: Er kam schlecht weg und wurde von den Trackhouse-Aprilia von Raul Fernandez und Ai Ogura förmlich überrollt. Am Ende der Eröffnungsrunde lag der Katar-Sieger von 2023 nur noch auf Rang 8.

In Runde 3 schnappte er sich Johann Zarco (LCR Honda) und lag auf Rang 7, doch nach vorne ging nichts mehr. Während Marco Bezzecchi und Fernandez an der Spitze 1:52er-Zeiten fuhren, war Di Giannantonio zwischenzeitlich der langsamste Fahrer der Top-8. Zur Rennmitte schloss ausgerechnet Martin auf, den er am Vortag noch abgefangen hatte, und ging vorbei. Der Italiener konnte nicht mehr kontern und kam als Achter ins Ziel.

Die Erklärung lieferte er nach dem Rennen. «Dieses Rennen war nach der zweiten Runde vorbei. Ich hatte starke Vibrationen am Motorrad. Es war unmöglich, das Knie oder den Ellbogen aufzusetzen», schilderte der Italiener und ärgerte sich. «Es ist das dritte oder vierte Rennen in Folge, in dem im Hauptrennen etwas außerhalb unserer Kontrolle passiert.»

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VR46-Pilot enttäuscht nach Bestzeit am Sonntagnachmittag

Dabei fühlte sich Di Giannantonio im Warm-up noch wohl und holte die Bestzeit. Die Erwartungshaltung war groß: «Nach dem Warm-up habe ich noch gesagt, dass ich das beste Gefühl der letzten zwei Jahre mit dem Motorrad hatte.» Eine Vorwarnung habe es nicht gegeben. «Es war eine wirklich böse Überraschung.»

In der WM war der Sonntag ein kleiner Rückschlag. Mit 17 Punkten aus Sprint und Rennen kommt Di Giannantonio nun auf 282 Zähler und liegt auf Rang 6. Ai Ogura baute seinen Vorsprung auf den Ducati-Piloten auf zwölf Punkte aus. Das vorletzte MotoGP-Rennwochenende der Saison 2026 findet vom 20. bis 22. November in Portimao statt.

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