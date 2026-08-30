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Di Giannantonio im Mittelfeld: «Marc lehrt uns, dass P7 gut sein kann»

Mit der Spitze hatte Fabio Di Giannantonio in Aragon nichts zu tun, weshalb der VR46-Pilot das Event schnell abhaken will. Im GP wurde er Siebter und holte das Beste aus einem glücklosen MotoGP-Match.

Toni Schmidt

Von

MotoGP

Verließ das MotorLand Aragon enttäuscht: VR46-Pilot Fabio Di Giannantonio
Verließ das MotorLand Aragon enttäuscht: VR46-Pilot Fabio Di Giannantonio
Foto: Gold and Goose
Verließ das MotorLand Aragon enttäuscht: VR46-Pilot Fabio Di Giannantonio
© Gold and Goose

Im Artikel erwähnt

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Der Sprint-Samstag endete für Fabio Di Giannantonio im Kies, am Sonntag reichte es im Rennen zu Rang 7 mit langen 23 Sekunden Rückstand auf Sieger und Markengefährte Marc Marquez. Damit kann der Italiener nicht zufrieden sein. «Glücklich ist man, wenn man ein großartiges Resultat erreicht, ein Podest oder einen Sieg. Mit dem Wochenende, das wir hatten, können wir nicht glücklich sein.»

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Warum lief es für «Diggia» in Aragon nicht wie erhofft?

Auf die Frage, ob Aragon sein schwierigstes Wochenende des Jahres gewesen sei, antwortete er ohne Umschweife: «Ja, definitiv. Wir waren an diesem Wochenende nicht auf der Höhe, davor kann ich mich nicht verstecken.» Immerhin identifizierte man die Ursache für die Schwierigkeiten in Aragon: «Wir wissen, was passiert ist, und dass wir es umstellen können.»

Willkommen zum Rennen in Aragón
Willkommen zum Rennen in Aragón
Foto: Gold & Goose
Jorge Martin
Jorge Martin
Foto: Gold & Goose
Fans
Fans
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez
Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Fermin Aldeguer
Fermin Aldeguer
Foto: Gold & Goose
Fermin Aldeguer, Alex Márquez, Franco Morbidelli, Fabio Di Giannantonio
Fermin Aldeguer, Alex Márquez, Franco Morbidelli, Fabio Di Giannantonio
Foto: Gold & Goose
Start des Rennens
Start des Rennens
Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Moreira und Bastianini
Moreira und Bastianini
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez
Marc Márquez
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Pecco Bagnaia
Pecco Bagnaia
Foto: Gold & Goose
Alex Márquez
Alex Márquez
Foto: Gold & Goose
Fabio Di Giannantonio
Fabio Di Giannantonio
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta
Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Brad Binder
Brad Binder
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Fermin Aldeguer
Fermin Aldeguer
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Marc Márquez und Pedro Acosta
Marc Márquez und Pedro Acosta
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Jorge Martin
Jorge Martin
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Marc Márquez gewinnt das Rennen
Marc Márquez gewinnt das Rennen
Foto: Gold & Goose
Sieger Marc Márquez
Sieger Marc Márquez
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Pedro Acosta, Marc Márquez, Marco Bezzecchi
Pedro Acosta, Marc Márquez, Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Sieger Marc Márquez
Sieger Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Willkommen zum Rennen in Aragón
© Gold & Goose

Im Artikel erwähnt

Die Ursache lag nicht allein in der Ducati, er blickte auch auf den Sturz im Sprint zurück, den er auf seine Kappe nahm. Seit zwei Wochenenden stören Kleinigkeiten am Gesamtpaket, die man verbessern müsse. Das große Ziel sei, diese Probleme bis zum Heimrennen in Misano in zwei Wochen zu beheben.

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Fabio Di Giannantonio weiß: Jeder Punkt kann WM-entscheidend sein

Die Top-3 des Renens fuhren in einer eigenen Liga. Dafür hatte der Römer eine Erklärung: «Die Technologie verbessert sich, die Motorräder und auch wir werden schneller. Wenn man sich auf dem Motorrad wohlfühlt, fällt alles leichter. Sie waren diese Woche in besserer Form als wir.»

Zwar lief es für den VR46-Piloten in Aragon zäh, doch er sieht auch positive Seiten: «Marc lehrt uns, dass ein siebter Platz manchmal gut für die Meisterschaft sein kann.» Tatsächlich ist Di Giannantonio mit 208 Punkten WM-Vierter, auf den Führenden Jorge Martin fehlen nach Runde 13 von 22 nur 48 Zähler.

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Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

93

23

41:10,969

1:46,736

37

02

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

37

23

+1,754

1:47,093

26

03

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

72

23

+3,629

1:47,002

23

04

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

73

23

+8,687

1:47,323

22

05

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

89

23

+12,572

1:47,356

16

06

Fermin Aldeguer

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

Fermin Aldeguer

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

54

23

+17,687

1:47,598

14

07

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

49

23

+23,136

1:47,844

9

08

Enea Bastianini

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

Enea Bastianini

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

23

23

+25,741

1:47,734

8

09

Diogo Moreira

Diogo Moreira

LCR Honda

Diogo Moreira

Diogo Moreira

LCR Honda

11

23

+25,899

1:48,048

10

10

Brad Binder

Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

Brad Binder

Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

33

23

+26,441

1:47,899

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