Fabio Di Giannantonio über Wechsel zu KTM: «Es ist der richtige Moment»

VR46-Pilot Fabio Di Giannantonio ist in der MotoGP-Saison 2026 bislang der konstanteste Ducati-Pilot. Mit der GP26 hat «Diggia» ein sehr gutes Gefühl. In der Gesamtwertung ist er mit 16 Punkten Rückstand als Dritter der erste Verfolger des Aprilia-Duos Jorge Martin und Marco Bezzecchi.

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Ist der WM-Kampf mittlerweile mehr in den Fokus gerückt und denkt er, dass der Sachsenring für ihn eine gute Gelegenheit ist, um Punkte gutzumachen auf die Aprilia-Piloten? «Wir befinden uns in einer großartigen Phase – mit einer sehr guten Performance und einem fantastischen Speed. Wir kämpfen mit den Besten und ich versuche, einer davon zu sein», meinte der Italiener bei der Auftaktkonferenz auf dem Sachsenring am Donnerstag. «Wir befinden uns aber erst in der Mitte der Saison und haben noch einen sehr langen Weg zu gehen. Wir genießen und feiern einfach jeden fantastischen Moment. Wir versuchen zudem zu analysieren, wenn wir keinen guten Job machen.»

Letztes Jahr erreichte Di Giannantonio auf der engen Piste in Hohenstein-Ernstthal im MotoGP-Sprint den vierten Platz. In die Top-3 schaffte er es noch nie auf dem Sachsenring. Immerhin konnte er 2025 den Rundenrekord erzielen.

Am Montag in dieser Woche wurde der Deal mit dem KTM-Werksteam offiziell verkündet. Di Giannantonio wird ab 2027 mit einer RC16 an den Start gehen. War dies bislang die schwerste Entscheidung in seiner Karriere? Weshalb denkt er, dass es der richtige Zeitpunkt ist für diesen Schritt? «Es war mit Sicherheit nicht einfach. Ich habe hier (bei VR46, Anm.) mit großartigen Menschen eine fantastische Verbindung aufgebaut – es ist wie in einer Familie. Dann ist es sehr schwer, die großartige Zeit, die ich in der Box mit diesen Jungs gerade erlebe, zu beenden. Es war nicht einfach, aber ich versuche, an mich selbst zu denken. Um etwas mehr in die Thematik einzutauchen, würde es mehr Zeit brauchen, aber es ist nicht der richtige Zeitpunkt dafür», sagte der Römer und zukünftige KTM-Pilot. «Ich denke aber, dass es in diesem Moment für meine Zukunft und meine Karriere die beste Lösung ist. Ich werde nächstes Jahr 28 Jahre alt und bin jetzt fünf Jahre in der MotoGP. Es ist der richtige Moment, eine neue Herausforderung in einem Werksteam zu suchen.»

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