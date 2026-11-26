An diesem Wochenende findet die dreijährige Zusammenarbeit zwischen Fabio Di Giannantonio und dem VR46-Racing-Team ein Ende. Gemeinsam konnten viele Erfolge erzielt und Podestplätze eingefahren werden. Der Höhepunkt war der Grand-Prix-Sieg in Barcelona in diesem Jahr.

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«Es wird ein emotionales Wochenende. Ich werde Ducati verlassen – die Marke, die seit meiner Kindheit immer mein Maßstab war. Und dann natürlich dieses wunderbare Team – wir waren drei Jahre zusammen, die so schnell vergangen sind», meinte «Diggia» am Donnerstag vor dem Rennwochenende. «Man weiß immer was man hinter sich lässt, aber man weiß nie, was einen erwartet. Dieses Wochenende wird aus vielen Gründen sehr emotional sein. Ich habe so viele wunderbare Menschen kennengelernt und möchte es einfach genießen. Natürlich achte ich auf das Ergebnis, aber es ist mir nicht so wichtig. Ich möchte das Wochenende mit dem Team und dem Motorrad genießen und versuchen, jeden Moment davon festzuhalten.»

Am 1. Dezember wird Di Giannantonio beim Valencia-Test erstmals das 850-ccm-Bike von KTM fahren. Das neue Reglement bringt viele Veränderungen mit sich. Neben der Hubraumreduzierung erfolgt der Wegfall der Devices, zudem wird die Aerodynamik reduziert. Und: die MotoGP-Asse müssen sich auf die neuen Reifen von Pirelli einstellen. Was wird die größte Veränderung sein? «Ich denke, dass sich der Fahrstil ein wenig ändern wird, da weniger Leistung zur Verfügung steht», ist sich der 28-Jährige sicher. «Es wird ein kleiner Rückschritt sein, so als würde man in Richtung des Moto-2-Fahrstils gehen. Es wird interessant sein, wie schnell ich mich wieder an diesen Fahrstil anpassen kann.»

Die MotoGP ist die Königsklasse, dementsprechend sollten auch die Motorräder am schwierigsten zu fahren sein. Sprich: Nur die Besten sollten damit klarkommen. Mit den neuen Regeln werden die Bikes einfacher zu fahren sein. Glaubt Di Giannantonio, dass es eine gute Veränderung ist? «Sagen wir es mal so: Für mich ist es innerlich ein bisschen kontrovers. Auf der einen Seite ist es gut, zu versuchen, sicherer zu werden. Es ist auch gut, zu versuchen, engere Rennen zu haben. Motorräder zu haben, die etwas langsamer sind, wird mit Sicherheit helfen», grübelte der Italiener. «Auf der anderen Seite ist das die MotoGP. Es sind die verrücktesten Motorräder und das sollte auch so bleiben. Ein MotoGP-Bike sollte so sein, dass es niemand von außen versteht. Es muss sehr stark sein und einem jedes Mal Angst einjagen, wenn man darauf steigt. Es muss schwer sein, mit den Flügeln und all dem Zeug – es muss der Gipfel sein. Aber ja, man muss immer einen Kompromiss finden, und ich versuche, die Veränderung anzunehmen.»

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Fabio Di Giannantonio: «Vielleicht ist die KTM das perfekte Motorrad für mich!»

Ziel von Di Giannantonio war es, in ein Werksteam zu wechseln. 2027 geht dieser Wunsch mit KTM in Erfüllung. Es wird eine große Veränderung sein. Er muss sich nicht nur auf ein komplett anderes Motorrad, sondern auch auf ein neues personelles Umfeld einstellen. Bei VR46 hatte er eine ihm vertraute Crew, was viele Vorteile mit sich bringt.

Thema der Woche MotoGP-Champion Marc Marquez: Wie er es schaffte, Aprilia zu besiegen Marc Marquez holte in der MotoGP-Saison 2026 einen Rückstand von 102 Punkten auf. Aprilia hatte in diesem Jahr mit Bezzecchi und Martin alle Trümpfe in der Hand - und verlor das Titelduell. Weiterlesen TV-Programm Heute Valencia: International Livestream MotoGP World Championship 27.11.2026 - 08:55

«Sicherlich denke ich, dass dieselbe Crew und dieselbe Arbeitsweise einem helfen – besonders zu Beginn des Jahres, weil man dann weniger Veränderungen erlebt», so Di Giannantonio. «Aber man weiß ja nie, ob eine Veränderung für einen selbst oder die eigene Karriere besser oder schlechter sein kann. Ich erinnere mich zum Beispiel an Maverick (Vinales), als er zu Yamaha kam: Beim ersten Test und in den ersten Rennen der Saison hat er alle in Grund und Boden gefahren. Manchmal weiß man es einfach nicht: Vielleicht steige ich auf die KTM um und sie ist von Anfang an das perfekte Motorrad für mich, und vielleicht fühle ich mich dann viel, viel besser. Man weiß es also nie.»