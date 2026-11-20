Ducati-Pilot Fabio Di Giannantonio zeigte bei den letzten MotoGP-Events einen beachtlichen Speed. In den Trainingssessions und Sprintrennen war er einer der schnellsten Fahrer – nur an den Sonntagen reichte es nicht für die vorderen Plätze. Das will der Italiener bei seinen beiden letzten Rennwochenenden mit dem VR46-Racing-Team ändern.

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Den Grundstein dafür legte «Diggia» am Freitag – auf der spektakulären Achterbahnpiste in Portimao fuhr er im Zeittraining die zweitschnellste Zeit. Auf Ducati-Kollege Alex Marquez fehlten ihm nur 0,082 Sekunden.

«Ich bin happy! Seit dem Vormittag war das Gefühl mit dem Motorrad sehr gut», meinte Di Giannantonio nach dem geschafften direkten Q2-Einzug. «Im Vergleich zu den letzten Jahren hier war alles viel einfacher. Auch die Balance des Bikes ist anders im Vergleich zum letzten Mal. Es war ein guter Tag.»

Di Giannantonio über das Kurvenverhalten der Aprilia: «Es gibt nichts, was wir dagegen machen können»

Di Giannantonio fuhr seine schnellste Zeit einige Minuten vor dem Ende der 60-minütigen Session. Er wagte keinen weiteren Versuch, um sich zu steigern. «Als ich wusste, dass ich im Q2 bin, habe ich es dann sein lassen. Auf dieser Strecke ist es tückisch und wenn man stürzt … es macht sehr viel Spaß, es ist aber auch sehr gefährlich. Es war gut, eine schnelle Runde, ohne allzu viel Aufwand, hinzubekommen.»

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Auch die Aprilia-Piloten waren schnell. Drei davon – Marco Bezzecchi, Raul Fernandez und Jorge Martin – schafften ebenfalls den direkten Einzug ins Q2. In einigen Strecken-Abschnitten konnte man sehen, wie gut die RS-GP in den Kurven liegt. «Gut für sie», schmunzelte Di Giannantonio. «Es gibt nichts, was wir dagegen machen können. Wir versuchen, alles aus unserem Paket herauszuquetschen. Wir haben unsere Waffen – wir versuchen, diese zu nutzen.»