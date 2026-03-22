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Di Giannantonio nach Kampf mit Marquez um Platz 3: «Gestern er, heute ich»

Im MotoGP-Sprintrennen in Brasilien musste VR46-Pilot Fabio Di Giannantonio Marc Marquez im Kampf um den Sieg den Vortritt lassen. Am Sonntag schlug «Diggia» zurück, obwohl er angeschlagen startete.

Bernhard M. Höhne
Von

MotoGP

Jubel in Brasilien: Fabio Di Giannantonio nach Platz 3 in Goiania
Jubel in Brasilien: Fabio Di Giannantonio nach Platz 3 in Goiania
Foto: Gold and Goose
Jubel in Brasilien: Fabio Di Giannantonio nach Platz 3 in Goiania
© Gold and Goose

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Erster Startplatz und im Sprintrennen der zweite Rang hinter Marc Marquez - nach durchwachsenem Saisonauftakt in Thailand zählte Fabio Di Giannantonio zu den Favoriten auf den Rennsieg in Brasilien am Sonntag. Im Grand Prix am Sonntag konnte das VR46-Ass den Weltmeister zwar hinter sich lassen, doch für den Sieg reichte es auch im Sonntagsrennen nicht. Gegen die Aprilia-Werkspiloten war einfach kein Kraut gewachsen für den Römer. Direkt nach dem Start musste der 27-Jährige dem Kapitän der Noaleser Marco Bezzecchi den Vortritt lassen. Im weiteren Verlauf schlüpfte auch Jorge Martín an «Diggia» vorbei, als sich dieser sich seinerseits an den Weltmeister mit der Nummer 93 vorbeibremste.

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Di Giannantonio ging nach einem Sturz im Warm-Up angeschlagen ins Sonntagsrennen: «Ich habe alles gegeben, habe mir heute Morgen aber auch wieder die linke Schulter angeschlagen, ähnlich wie im letzten Jahr. Ich wollte nicht daran denken, aber kurz nach dem Start, vor allem beim harten Anbremsen auf die Linkskurven, hatte ich große Probleme.» In der zweiten Runde ging der letztjährige Weltmeister in einer Linkskurve am Markenkollegen vorbei und eröffnete damit den Zweikampf, der fast das ganze Rennen andauern sollte. Viermal ging es hin und her zwischen den Kontrahenten: «Gestern war er vorne, heute habe ich das Podium geholt. Es ist zwar kein Sieg geworden, aber der Kampf war klasse. Er war sehr aggressiv innen, aber im fairen Rahmen und normal bei einer so schmalen Strecke.»

Fabio Di Giannantonio revanchierte sich und kam vor Marc Marquez ins Ziel
Fabio Di Giannantonio revanchierte sich und kam vor Marc Marquez ins Ziel
Foto: Gold and Goose
Fabio Di Giannantonio revanchierte sich und kam vor Marc Marquez ins Ziel
© Gold and Goose

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Im Artikel erwähnt

Der dritte Platz beim Comeback-GP in Brasilien war das bestmögliche Resultat für den neuen Vierten in der WM-Tabelle – das war auch dem Athleten bewusst: «Aprilia war insgesamt stärker als wir!»

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Vor dem nächsten Rennwochenende auf dem Circuit of the Americas in Texas am kommenden Wochenende hat Fabio Di Giannantonio fünf Punkte Rückstand auf Pedro Acosta und liegt aber drei Zähler vor Marc Marquez. Die Rolle des Ducati-Frontmanns gebührt damit weiterhin dem Fahrer der fluogelben Ducati aus dem Rennstall von Valentino Rossi.

Willkommen zum Rennen in Brasilien
Willkommen zum Rennen in Brasilien
Foto: Gold & Goose
Johann Zarco
Johann Zarco
Foto: Gold & Goose
Luca Marini
Luca Marini
Foto: Gold & Goose
Joan Mir
Joan Mir
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez
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Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta
Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Jorge Martin
Jorge Martin
Foto: Gold & Goose
Alex Márquez
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Foto: Gold & Goose
Ai Ogura
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Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Fabio Di Giannantonio
Fabio Di Giannantonio
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Fermin Aldeguer
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Raúl Fernández
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Franco Morbidelli
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Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi gewinnt das Rennen
Marco Bezzecchi gewinnt das Rennen
Foto: Gold & Goose
Martin, Bezzecchi und Team
Martin, Bezzecchi und Team
Foto: Gold & Goose
Martin, Bezzecchi, Di Giannantonio
Martin, Bezzecchi, Di Giannantonio
Foto: Gold & Goose
Sieger Marco Bezzecchi
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Foto: Gold & Goose
Willkommen zum Rennen in Brasilien
© Gold & Goose

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Pos

Fahrer

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Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

72

23

30:19,760

1:18,654

31

02

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

89

23

+3,231

1:18,788

27

03

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

49

23

+3,780

1:18,856

25

04

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

93

23

+4,089

1:18,679

25

05

Ai Ogura

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

79

23

+8,403

1:18,868

16

06

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

73

23

+8,918

1:19,056

13

07

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

37

23

+10,687

1:19,027

10

08

Fermin Aldeguer

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

Fermin Aldeguer

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

54

23

+11,359

1:19,061

8

09

Johann Zarco

Johann Zarco

LCR Honda

Johann Zarco

Johann Zarco

LCR Honda

5

23

+12,907

1:18,995

7

10

Raúl Fernández

Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team

Raúl Fernández

Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team

25

23

+16,370

1:19,050

6

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