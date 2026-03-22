Di Giannantonio nach Kampf mit Marquez um Platz 3: «Gestern er, heute ich»

Erster Startplatz und im Sprintrennen der zweite Rang hinter Marc Marquez - nach durchwachsenem Saisonauftakt in Thailand zählte Fabio Di Giannantonio zu den Favoriten auf den Rennsieg in Brasilien am Sonntag. Im Grand Prix am Sonntag konnte das VR46-Ass den Weltmeister zwar hinter sich lassen, doch für den Sieg reichte es auch im Sonntagsrennen nicht. Gegen die Aprilia-Werkspiloten war einfach kein Kraut gewachsen für den Römer. Direkt nach dem Start musste der 27-Jährige dem Kapitän der Noaleser Marco Bezzecchi den Vortritt lassen. Im weiteren Verlauf schlüpfte auch Jorge Martín an «Diggia» vorbei, als sich dieser sich seinerseits an den Weltmeister mit der Nummer 93 vorbeibremste.

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Di Giannantonio ging nach einem Sturz im Warm-Up angeschlagen ins Sonntagsrennen: «Ich habe alles gegeben, habe mir heute Morgen aber auch wieder die linke Schulter angeschlagen, ähnlich wie im letzten Jahr. Ich wollte nicht daran denken, aber kurz nach dem Start, vor allem beim harten Anbremsen auf die Linkskurven, hatte ich große Probleme.» In der zweiten Runde ging der letztjährige Weltmeister in einer Linkskurve am Markenkollegen vorbei und eröffnete damit den Zweikampf, der fast das ganze Rennen andauern sollte. Viermal ging es hin und her zwischen den Kontrahenten: «Gestern war er vorne, heute habe ich das Podium geholt. Es ist zwar kein Sieg geworden, aber der Kampf war klasse. Er war sehr aggressiv innen, aber im fairen Rahmen und normal bei einer so schmalen Strecke.»

Fabio Di Giannantonio revanchierte sich und kam vor Marc Marquez ins Ziel Foto: Gold and Goose Fabio Di Giannantonio revanchierte sich und kam vor Marc Marquez ins Ziel © Gold and Goose

Der dritte Platz beim Comeback-GP in Brasilien war das bestmögliche Resultat für den neuen Vierten in der WM-Tabelle – das war auch dem Athleten bewusst: «Aprilia war insgesamt stärker als wir!»

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Vor dem nächsten Rennwochenende auf dem Circuit of the Americas in Texas am kommenden Wochenende hat Fabio Di Giannantonio fünf Punkte Rückstand auf Pedro Acosta und liegt aber drei Zähler vor Marc Marquez. Die Rolle des Ducati-Frontmanns gebührt damit weiterhin dem Fahrer der fluogelben Ducati aus dem Rennstall von Valentino Rossi.