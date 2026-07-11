Di Giannantonio nach Sprint-Podium im WM-Kampf-Modus: «Jeder Punkt zählt!»

Der WM-Kampf spitzt sich zu. Erst ist erst wenige Rennwochenenden her, das schien es, als liefe die Vergabe des Weltmeistertitels der diesjährigen MotoGP-Saison nur über Marco Bezzecchi. Nun ist Bezzecchi bereits kurz davor Position 2 an den Frontmann des VR46-Teams zu verlieren. Dank konstanter Punktgewinne ist Fabio Di Giannantonio, mittendrin im Titelkampf und das obwohl bislang nur ein Saisonsieg zu Buche steht

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Beim Sprintrennen auf dem Sachsenring konnte der Römer, begünstigt durch das dürftige Abschneiden von Jorge Martins, den Abstand zum WM-Führenden vor dem Grand Prix am Sonntag auf 13 Punkte reduzieren, auf Position 2 fehlen nur noch zwei Zähler. Dabei sah der Italiener die Voraussetzungen am Samstag, trotz drittem Startplatz, als schwierig an. Beim Start büßte «Diggia» diesen zunächst gegen Trackhouse-Ass Ai Ogura ein, konnte den späteren Podiumsplatz jedoch noch vor Ablauf der ersten Runde wieder zurückerobern.

Ein Schlüssel für den dritten Rang beim Zieleinlauf für den fünffachen GP-Sieger: «Ich musste das Überholmanöver gegen Ai noch zu Beginn des Rennens durchziehen, denn ich wusste, dass er schneller sein könnte als ich.» Der 27-Jährige selbst habe dabei theoretisch Vorteile gegenüber seinem Vordermann Alex Marquez gehabt, diese aber nicht ausspielen können: «Ich war etwas schneller als Alex. Aber am Sachsenring, einerseits ungestörte Luft nutzen zu können und zusätzlich die richtige Gelegenheit für ein Überholmanöver zu haben, ist sehr schwierig. Das Risiko war mir in den letzten Runden zu hoch.» Bemerkenswert: Di Giannantonio war überhaupt der schnellste Fahrer des Sprints. Mit 1:20,119 min ging die schnellste Rennrunde an die Nummer 49.

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Zu hoch, den Abstand auf die Aprilia-Asse nicht weiter verringern zu können, denn: «Ein Podiumsplatz war das Ziel, um weitere Punkte aufzuholen. Dieser dritte Platz ist perfekt, ich bin mehr als zufrieden.» Ein dritter Platz, der die Ambitionen des zweimaligen MotoGP-Siegers in dieser Saison unterstreicht: «Jeder Punkt zählt!»

Auf den WM-Vierten Trackhouse-Pilot Ai Ogura hat Fabio Di Giannantonio vor dem Grand Prix am Sonntag zehn Zähler Vorsprung. Aber: Auch Marc Marquez hat nur noch 19 Zähler Rückstand.