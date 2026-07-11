Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. MotoGP

  4. /

  5. MotoGP

  6. /

  7. News

Werbung

Di Giannantonio nach Sprint-Podium im WM-Kampf-Modus: «Jeder Punkt zählt!»

Um den Sieg konnte VR46-Ass Fabio Di Giannantonio im Sprintrennen am Sachsenring nicht mitreden. Für die Verkürzung des Abstands in der Weltmeisterschaftswertung war das Podium dennoch Gold wert.

MotoGP

Fabio Di Giannantonio: Der WM-Dritte fuhr im Sprint auf Rang 3
Fabio Di Giannantonio: Der WM-Dritte fuhr im Sprint auf Rang 3
Foto: Gold and Goose
Fabio Di Giannantonio: Der WM-Dritte fuhr im Sprint auf Rang 3
© Gold and Goose

Im Artikel erwähnt

Werbung

TV-Programm

Werbung

Der WM-Kampf spitzt sich zu. Erst ist erst wenige Rennwochenenden her, das schien es, als liefe die Vergabe des Weltmeistertitels der diesjährigen MotoGP-Saison nur über Marco Bezzecchi. Nun ist Bezzecchi bereits kurz davor Position 2 an den Frontmann des VR46-Teams zu verlieren. Dank konstanter Punktgewinne ist Fabio Di Giannantonio, mittendrin im Titelkampf und das obwohl bislang nur ein Saisonsieg zu Buche steht

Werbung

Werbung

Beim Sprintrennen auf dem Sachsenring konnte der Römer, begünstigt durch das dürftige Abschneiden von Jorge Martins, den Abstand zum WM-Führenden vor dem Grand Prix am Sonntag auf 13 Punkte reduzieren, auf Position 2 fehlen nur noch zwei Zähler. Dabei sah der Italiener die Voraussetzungen am Samstag, trotz drittem Startplatz, als schwierig an. Beim Start büßte «Diggia» diesen zunächst gegen Trackhouse-Ass Ai Ogura ein, konnte den späteren Podiumsplatz jedoch noch vor Ablauf der ersten Runde wieder zurückerobern.

Im Artikel erwähnt

Ein Schlüssel für den dritten Rang beim Zieleinlauf für den fünffachen GP-Sieger: «Ich musste das Überholmanöver gegen Ai noch zu Beginn des Rennens durchziehen, denn ich wusste, dass er schneller sein könnte als ich.» Der 27-Jährige selbst habe dabei theoretisch Vorteile gegenüber seinem Vordermann Alex Marquez gehabt, diese aber nicht ausspielen können: «Ich war etwas schneller als Alex. Aber am Sachsenring, einerseits ungestörte Luft nutzen zu können und zusätzlich die richtige Gelegenheit für ein Überholmanöver zu haben, ist sehr schwierig. Das Risiko war mir in den letzten Runden zu hoch.» Bemerkenswert: Di Giannantonio war überhaupt der schnellste Fahrer des Sprints. Mit 1:20,119 min ging die schnellste Rennrunde an die Nummer 49.

Werbung

Werbung

Zu hoch, den Abstand auf die Aprilia-Asse nicht weiter verringern zu können, denn: «Ein Podiumsplatz war das Ziel, um weitere Punkte aufzuholen. Dieser dritte Platz ist perfekt, ich bin mehr als zufrieden.» Ein dritter Platz, der die Ambitionen des zweimaligen MotoGP-Siegers in dieser Saison unterstreicht: «Jeder Punkt zählt!»

TV-Programm

Auf den WM-Vierten Trackhouse-Pilot Ai Ogura hat Fabio Di Giannantonio vor dem Grand Prix am Sonntag zehn Zähler Vorsprung. Aber: Auch Marc Marquez hat nur noch 19 Zähler Rückstand.

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Startaufstellung

  2. Sprint

  3. 2. Qualifying

  4. 1. Qualifying

  5. 2. Freies Training

  6. Freies Training

  7. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

01

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

93

02

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

73

03

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

49

04

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

25

05

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

79

06

Fabio Quartararo

Monster Energy Yamaha MotoGP

Fabio Quartararo

Monster Energy Yamaha MotoGP

20

07

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Aprilia Racing

89

08

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

37

09

Franco Morbidelli

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Franco Morbidelli

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

21

10

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

63

Events

Alle MotoGP Events
  • Vergangen

    Grand Prix of Czechia

    Automotodrom Brno, Tschechien
    19.–21.06.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    TT Assen

    TT Circuit Assen, Niederlande
    26.–28.06.2026
    Zum Event
  • Marc Marquez MotoGP

    Live

    Motorrad Grand Prix Deutschland

    Sachsenring, Deutschland
    10.–12.07.2026
    Zum Event

  • British Grand Prix

    Silverstone Circuit, Great Britain
    07.–09.08.2026
    Zum Event

  • Gran Premio de Aragón

    Motorland Aragón, Spanien
    28.–30.08.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Grand Prix of Czechia

    Automotodrom Brno, Tschechien
    19.–21.06.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    TT Assen

    TT Circuit Assen, Niederlande
    26.–28.06.2026
    Zum Event
  3. Marc Marquez MotoGP

    Live

    Motorrad Grand Prix Deutschland

    Sachsenring, Deutschland
    10.–12.07.2026
    Zum Event

  4. British Grand Prix

    Silverstone Circuit, Great Britain
    07.–09.08.2026
    Zum Event

  5. Gran Premio de Aragón

    Motorland Aragón, Spanien
    28.–30.08.2026
    Zum Event

MotoGP News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    • Alle Artikel

    • Alle Kolumnen

    • Alle Themen der Woche

    • Alle Produkte

    Redaktion

    • Newsletter abonnieren

    • Unser Team

    • Kontakt

    Serien

    • MotoGP

    • Formel 1

    • Superbike-WM