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Di Giannantonio: Nach dem «Race of Champions» folgt nun der Sachsenring

Fabio Di Giannantonio (VR46 Racing) wird sich am kommenden Wochenende auf dem Sachsenring wieder auf seine MotoGP-Ducati schwingen. Bei der World Ducati Week in Misano konnte er Energie tanken.

MotoGP

Fabio Di Giannantonio
Fabio Di Giannantonio
Foto: Gold & Goose
Fabio Di Giannantonio
© Gold & Goose

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VR46-Ducati-Ass Fabio Di Giannantonio hat vor der MotoGP-Sommerpause einen vollen Terminkalender. Nach dem Assen-GP reiste der Italiener nach Misano, um bei der World Ducati Week (WDW) am vergangenen Wochenende das 100. Jubiläum der Traditionsmarke zu feiern. Auch am «Race of Champions» nahm er teil. Mit einer Panigale V4 S erreichte er den achten Rang – Superbike-Ass Nicolo Bulega siegte.

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Am Montag in dieser Woche wurde dann der Deal mit dem KTM-Werksteam offiziell verkündet. «Digga» wird ab 2027 mit einer RC16 an den Start gehen. Und am kommenden Wochenende findet der Große Preis von Deutschland auf dem Sachsenring statt – der letzte Grand Prix vor der Sommerpause.

Di Giannantonio reist als WM-Dritter nach Deutschland. Mit der Konstanz, die der Römer in dieser Saison an den Tag legt, zählt er auch auf dem Sachsenring zu den Anwärtern auf eine Top-Platzierung. Auf der engen Strecke, auf der er bisher einen vierten Platz als bestes Ergebnis erzielte – sowohl 2021 in der Moto2 als auch im vergangenen Jahr im Sprint –, will der VR46-Pilot weiterhin wichtige Punkte für die Meisterschaft sammeln.

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«Nach einem intensiven Wochenende in Misano anlässlich der World Ducati Week sind wir wieder voll im Rennen. Es waren Tage voller Energie, und wir kommen bestens vorbereitet zum Sachsenring: Diese Strecke gefällt mir, und ich freue mich darauf, dort wieder zu fahren», blickte Di Giannantonio voraus. «Letztes Jahr haben wir im freien Training den Rundenrekord aufgestellt, und auch dieses Jahr werden wir versuchen, eine gute Leistung zu zeigen. Wir wissen, wer unsere Hauptkonkurrenten sind, aber wir sind dabei und werden daran arbeiten, ganz vorne mitzufahren. Wir kommen als Dritter der Meisterschaft nach Deutschland – das ist eine großartige Ausgangslage, und wir sind sicherlich in einer privilegierten Position. Aber es stehen noch viele Rennen an, und unser Ziel ist es, diesen Kurs beizubehalten, konzentriert zu bleiben und mit beiden Beinen fest auf dem Boden zu bleiben.»

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Nach dem Deutschland-GP geht es für die MotoGP-Asse in die Sommerpause. Danach geht es vom 7. bis 9. August mit dem britischen Grand Prix in Silverstone weiter.

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