Di Giannantonio sauer auf Liberty-Entscheidung: «Wie ein Schlag ins Herz!»

Der Abschied von Phillip Island Grand Prix Circuit bewegt die MotoGP-Szene – und besonders Fabio Di Giannantonio. Der Ducati-Pilot reagierte emotional auf die Entscheidung von Rechteinhaber Liberty Media, den Australien-GP künftig nicht mehr auf der Traditionsstrecke in Victoria auszutragen. Ab 2027 wird das Rennen auf einem Stadtkurs in Adelaide stattfinden.

Unmittelbar vor dem finalen Vorsaisontest in Buriram (Thailand) machte der Italiener seinem Unmut Luft. «Was für eine Schande! Es war wie ein Schlag ins Herz!», sagte «Diggia». «Phillip Island ist die schönste Strecke der Welt.»

Viele Fahrerkollegen teilen seine Ansicht. Die spektakuläre Hochgeschwindigkeitsstrecke direkt am Meer gilt als eine der ikonischsten Anlagen im Kalender. Doch ihre Lage auf einer Insel, begrenzte Infrastruktur und moderne Vermarktungsansprüche sprechen aus Sicht der neuen Rechteinhaber gegen eine Zukunft im WM-Kalender.

Ab 2027 ist Adelaide die neue Heimat der MotoGP Foto: Dorna Ab 2027 ist Adelaide die neue Heimat der MotoGP © Dorna

Liberty Media verfolgt das Ziel, die MotoGP global größer und urbaner zu positionieren. Ein Grand Prix im Herzen einer Metropole verspricht mehr Event-Charakter, bessere Erreichbarkeit und größere wirtschaftliche Hebel als ein traditionsreiches, aber infrastrukturell limitiertes Inselrennen.

Hoffnung – trotz realistischer Einschätzung

Ganz abschreiben möchte Di Giannantonio Phillip Island dennoch nicht: «Ich glaube immer noch, dass wir etwas tun könnten, um dort weiter Rennen zu fahren. Die MotoGP verdient eine Strecke wie diese», betonte er. Zwar sei der Kurs in puncto Auslaufzonen und Paddock-Anlagen speziell, «aber er ist ikonisch und besonders». Gleichzeitig zeigt sich der Ducati-Pilot pragmatisch. Das Kapitel Phillip Island scheint sportpolitisch geschlossen.

Legendär: Die MotoGP auf Phillip Island Foto: Gold and Goose Legendär: Die MotoGP auf Phillip Island © Gold and Goose

Der Wechsel nach Adelaide bedeutet Neuland: ein Stadtkurs statt einer permanenten Rennstrecke. Für Di Giannantonio kein grundsätzlich negatives Szenario – aber eines mit Fragezeichen. «Ein Stadtkurs ist eine neue Herausforderung. Es wird interessant sein zu sehen, wie sie das umsetzen – besonders was die Oberflächen angeht», erklärte er mit Blick auf typische Risiken wie Kanaldeckel oder Strassenmarkierungen.

Trotz aller Skepsis erkennt er auch Chancen: «Ich bin froh, dass die MotoGP neue Konzepte ausprobiert und versucht, näher an die Fans zu kommen. Wir müssen offen sein.»

Fokus auf 2026: Ducati vor Aero-Entscheidung

Abseits der Standortdebatte stand am Freitag vor dem Buriram-Test das sportliche Tagesgeschäft im Mittelpunkt. Beim finalen Test vor dem Saisonstart geht es für Ducati um entscheidende Weichenstellungen – insbesondere bei der Aerodynamik.

2026 geht es auf für VR46-Ass Fabio Di Giannatonio um viel Foto: instagram VR46 Racing Team 2026 geht es auf für VR46-Ass Fabio Di Giannatonio um viel © instagram VR46 Racing Team

«Wir müssen die Aero finalisieren. Sie ist extrem wichtig, und wir haben nur zwei Homologationen», erklärte Di Giannantonio. Eine klare Entscheidung sei essenziell, da sich mit jeder Spezifikation die Balance des Bikes deutlich verändere. Erst nach der Aero-Festlegung wolle man letzte Anpassungen am Chassis vornehmen – dann sei das Paket bereit für den Saisonauftakt.

Aufbruchsstimmung nach durchwachsenem Jahr

Nach einer wechselhaften Saison 2025 mit der Desmosedici GP25 blickt der VR46-Pilot optimistisch nach vorn. Der Sepang-Test habe gezeigt, dass 2026 ein starkes Jahr werden könnte. «Alles hängt vom Gefühl mit dem Bike ab», sagte der Italiener. «In Malaysia hat es wirklich, wirklich gut funktioniert.»