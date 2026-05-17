Fabio Di Giannantonio: Sieg in Barcelona, aber Sorge um seine Kollegen

Es war ein Rennen, das Sieg und Sieger fast ein wenig untergehen ließ. Fabio Di Giannantonio gewann aber einen chaotischen und dramatischen Katalonien-GP in einem packenden Finish. Für ihn war es ein lang herbeigesehnter Sieg, der eine lange Durststrecke beendete – doch mit den Gedanken war er verständlicherweise erst mal ganz woanders.

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Der Sieg des VR46-Piloten wurde überschattet von den schweren Unfällen von Alex Marquez und Johann Zarco sowie weiteren Crashs. Alex Marquez verunfallte in Runde 12 schwer, als Pedro Acosta plötzlich mit einem technischen Problem unfreiwillig verlangsamte und Alex Marquez nicht rechtzeitig reagieren konnte und auffuhr. Nach dem Neustart verunfallte dann Johann Zarco schwer. Der Honda-Pilot war im Marquez-Acosta-Crash von fliegenden Trümmerteilen getroffen worden und angeschlagen, verlor dann in der ersten Kurve nach dem Restart die Kontrolle. Alex Marquez und Johann Zarco wurden beide ins Krankenhaus gebracht, sind aber laut MotoGP bei Bewusstsein.

Sorgen um die gestürzten Fahrer

Di Giannantonio sagte nach dem Rennen: «Zunächst einmal habe ich mir große Sorgen um alle Fahrer gemacht, die gestürzt sind. Der heutige Tag war wohl für niemanden einfach. Ich hoffe wirklich, dass es Alex gut geht. Wir hatten großes Glück. Wir wissen, dass unser Sport fantastisch ist, wir versuchen, eine großartige Show zu bieten, aber wir sind auch nur Menschen und setzen uns Gefahren aus, deshalb hoffe ich wirklich, dass alle wohlauf sind. Johann… Ich habe auch gesehen, dass Pecco leicht verletzt war, ebenso wie natürlich Alex.»

«Diggia» selbst musste sogar auch kurz ins Medical-Center an der Strecke, wurde beim ersten großen Unfall an der Hand getroffen und verletzt. Nichts Schlimmes aber zum Glück bei Fabio Di Giannantonio. Gut eine Stunde nach dem Rennen sagte «Diggia» noch, er sei froh, dass alle «mehr oder weniger in Sicherheit und okay» sind.

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Rossi sieht Diggia-Sieg

Für Di Giannantonio war es der erste Sieg mit Valentino Rossis Team VR46-Ducati. Und erst sein zweiter GP-Sieg in der MotoGP nach Katar 2023, als er für Gresini-Ducati fuhr. Vielleicht ein gutes Omen für den Italiener: Valentino Rossi höchstselbst war in Barcelona an der Strecke mit dabei, schaute die Sessions vom Streckenrand und gab seinen Schützlingen Ratschläge.

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Di Giannantonio: «Ich bin wirklich glücklich über den Sieg. Sehr glücklich für mich selbst und das Team. Sie haben fantastische Arbeit geleistet. Darauf haben wir schon lange hingearbeitet, also dürfen wir stolz und glücklich sein.»