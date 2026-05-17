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Fabio Di Giannantonio: Sieg in Barcelona, aber Sorge um seine Kollegen

Der Sieg von Fabio Di Giannantonio in Barcelona wurde von schweren Unfällen überschattet: «Wir sind auch nur Menschen und setzen uns Gefahren aus, deshalb hoffe ich wirklich, dass alle wohlauf sind.»

MotoGP

Di Giannantonio zog drei Runden vor Schluss in Kurve 12 an Acosta vorbei
Di Giannantonio zog drei Runden vor Schluss in Kurve 12 an Acosta vorbei
Foto: Seidenglanz
Di Giannantonio zog drei Runden vor Schluss in Kurve 12 an Acosta vorbei
© Seidenglanz

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Es war ein Rennen, das Sieg und Sieger fast ein wenig untergehen ließ. Fabio Di Giannantonio gewann aber einen chaotischen und dramatischen Katalonien-GP in einem packenden Finish. Für ihn war es ein lang herbeigesehnter Sieg, der eine lange Durststrecke beendete – doch mit den Gedanken war er verständlicherweise erst mal ganz woanders.

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Der Sieg des VR46-Piloten wurde überschattet von den schweren Unfällen von Alex Marquez und Johann Zarco sowie weiteren Crashs. Alex Marquez verunfallte in Runde 12 schwer, als Pedro Acosta plötzlich mit einem technischen Problem unfreiwillig verlangsamte und Alex Marquez nicht rechtzeitig reagieren konnte und auffuhr. Nach dem Neustart verunfallte dann Johann Zarco schwer. Der Honda-Pilot war im Marquez-Acosta-Crash von fliegenden Trümmerteilen getroffen worden und angeschlagen, verlor dann in der ersten Kurve nach dem Restart die Kontrolle. Alex Marquez und Johann Zarco wurden beide ins Krankenhaus gebracht, sind aber laut MotoGP bei Bewusstsein.

Sorgen um die gestürzten Fahrer

Di Giannantonio sagte nach dem Rennen: «Zunächst einmal habe ich mir große Sorgen um alle Fahrer gemacht, die gestürzt sind. Der heutige Tag war wohl für niemanden einfach. Ich hoffe wirklich, dass es Alex gut geht. Wir hatten großes Glück. Wir wissen, dass unser Sport fantastisch ist, wir versuchen, eine großartige Show zu bieten, aber wir sind auch nur Menschen und setzen uns Gefahren aus, deshalb hoffe ich wirklich, dass alle wohlauf sind. Johann… Ich habe auch gesehen, dass Pecco leicht verletzt war, ebenso wie natürlich Alex.»

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«Diggia» selbst musste sogar auch kurz ins Medical-Center an der Strecke, wurde beim ersten großen Unfall an der Hand getroffen und verletzt. Nichts Schlimmes aber zum Glück bei Fabio Di Giannantonio. Gut eine Stunde nach dem Rennen sagte «Diggia» noch, er sei froh, dass alle «mehr oder weniger in Sicherheit und okay» sind.

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Rossi sieht Diggia-Sieg

Für Di Giannantonio war es der erste Sieg mit Valentino Rossis Team VR46-Ducati. Und erst sein zweiter GP-Sieg in der MotoGP nach Katar 2023, als er für Gresini-Ducati fuhr. Vielleicht ein gutes Omen für den Italiener: Valentino Rossi höchstselbst war in Barcelona an der Strecke mit dabei, schaute die Sessions vom Streckenrand und gab seinen Schützlingen Ratschläge.

Di Giannantonio: «Ich bin wirklich glücklich über den Sieg. Sehr glücklich für mich selbst und das Team. Sie haben fantastische Arbeit geleistet. Darauf haben wir schon lange hingearbeitet, also dürfen wir stolz und glücklich sein.»

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Zeit

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01

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

49

12

20:06,243

1:39,736

32

02

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

54

12

+1,466

1:39,945

20

03

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

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Ducati Lenovo Team

63

12

+4,320

1:39,885

20

04

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

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Aprilia Racing

72

12

+4,679

1:40,097

14

05

Fabio Quartararo

Monster Energy Yamaha MotoGP

Fabio Quartararo

Monster Energy Yamaha MotoGP

20

12

+4,876

1:40,176

11

06

Luca Marini

Honda HRC Castrol

Luca Marini

Honda HRC Castrol

10

12

+4,971

1:40,108

10

07

Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

33

12

+5,137

1:39,846

9

08

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

79

12

+5,377

1:39,936

10

09

Diogo Moreira

LCR Honda

Diogo Moreira

LCR Honda

11

12

+6,839

1:40,132

7

10

Franco Morbidelli

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Franco Morbidelli

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

21

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