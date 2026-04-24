Di Giannantonio über Ducati-Weg: Ich, Pecco und die anderen leiden darunter

Nach dem US-GP hatten die Fahrer der MotoGP-WM knapp vier Wochen Zeit, um sich zu erholen und mit privaten Trainingssessions fit zu halten. An diesem Wochenende geht es mit dem Europaauftakt in Jerez weiter.

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Bei VR46-Ducati-Pilot Fabio Di Giannantonio stand in der MotoGP-Pause die Erholung im Vordergrund. «Ich hatte etwas Schmerzen in meiner Schulter nach dem Sturz in Brasilien und dem Crash im Sprintrennen in Amerika», erzählte der Römer vor dem Spanien-GP. Zur Erinnerung: Im Austin-Sprint wurde Di Giannantonio von Champion Marc Marquez unsanft ins Aus befördert, als diesem das Vorderrad einklappte. «Ich habe wieder eine kleine Fraktur in meiner Schulter. Es ist aber nichts, was uns große Sorgen machen muss. Ich hatte nur ein wenig Schmerzen. Ich habe deshalb versucht, bestmöglich hier anzukommen und mich bestmöglich zu erholen. Ich habe auch mit meiner Freundin eine Woche Urlaub gemacht.»

«Diggia» versicherte, dass keine Operation notwendig sei. Limitiert ihn die Verletzung? «Nur in einigen Positionen, aber es ist okay», meinte er. «In Brasilien und in den USA bin ich die Rennen mit viel Schmerzmitteln gefahren. Meine Crew hat das auch gewusst, aber ich wollte mich darauf konzentrieren, schnell zu sein. Ich denke, dass es hier (in Jerez) nicht notwendig sein wird, Schmerzmittel zu nehmen. Ich bin okay.» In Brasilien war Di Giannantonio schnell – er holte dort die Ränge 2 und 3. In Austin sicherte er sich die Pole-Position. Im Grand Prix stellte er seine Desmosedici auf Platz 4.

Di Giannantonio ist momentan der schnellste Ducati-Pilot – in der Gesamtwertung liegt er auf Rang 4. Viele Teams haben Interesse, den Italiener für 2027 zu verpflichten. Die naheliegendste Option ist, dass er nächstes Jahr mit VR46 Racing weiter macht. Ist es dennoch ein gutes Gefühl, so viele Möglichkeiten zu haben? «Als ein 27 Jahre alter Kerl, der viel Leidenschaft für diesen Sport hat … ich bin sehr dankbar über die Position, in der ich mich momentan befinde. Das ist großartig für einen Fahrer», meinte Di Giannantonio. «Diese Saison ist aber zu wichtig und es ist so schön, welche Erfahrungen wir derzeit machen – mit dem Speed und der Konkurrenzfähigkeit, die wir auf der Strecke haben. Ich möchte dies nicht mit irgendwelchen Gerüchten oder Spekulationen ruinieren. Ich bezahle meinen Manager sehr gut, damit er seinen Job macht – die Rollen sind sehr gut verteilt. Sein Job ist es natürlich, sich mit meiner Zukunft zu beschäftigen. Was mich anbelangt, möchte ich nichts sehen, bevor ich einen ruhigen Moment mit allen Unterlagen vor mir habe – um die Arbeit meines Managers zu sehen. Momentan gilt aber mein voller Fokus, zu versuchen, jedes Rennen zu gewinnen.»

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Di Giannantonio: «Weil wir einige Dinge änderten, haben wir das etwas verloren»

Aprilia war bei den ersten drei Saisonevents klar die stärkste Kraft. Ducati hat derzeit seinen Nummer-1-Status als Hersteller an den italienischen Konkurrenten verloren. Werksfahrer Pecco Bagnaia meint, dass er vor allem ein Problem mit dem Reifenverschleiß in der zweiten Hälfte eines Hauptrennens habe. Champion Marc Marquez sagt das Gegenteil – er hat mit neuen Reifen seine Schwierigkeiten. Di Giannantonio hat wie Bagnaia und die Marquez-Brüder eine GP26 zur Verfügung. Wie sieht er die Situation mit dem neuen Bike? «Ich denke, dass die Entwicklungsrichtung seit letztem Jahr mehr auf Marc ausgerichtet ist. Ich, Pecco und die anderen Ducati-Piloten haben damit ihre Mühe. Mit meinem Fahrstil versuche ich in die gegenteilige Richtung als Marc zu gehen, denn wenn ich das gleiche Setup wie er verwende, bin ich nicht konkurrenzfähig. Ich kann damit auf dem Motorrad nicht schnell und sicher sein», erklärte Di Giannantonio. «Wir müssen mit Ducati gemeinsam daran arbeiten, um es zu verstehen, denn unser Bike war immer super. Weil wir einige Dinge änderten, haben wir das etwas verloren. Ich denke, wir sollten einen kleinen Schritt zurückmachen und in die entgegengesetzte Richtung gehen.» Wo hat der VR46-Pilot derzeit seine Probleme? «Es geht dabei immer um den Vorderreifen. In diesem Jahr ist das Bike etwas verbessert, weil ich und mein Team angefangen haben, bei der Weiterentwicklung unseren Weg zu gehen – wir entscheiden selbst. Wir gehen im Vergleich zu Marc in die entgegengesetzte Richtung.»

Thema der Woche Ausblick: Mit diesen Piloten könnte die MotoGP 2027 an den Start gehen Noch fehlen viele Unterschriften auf den Verträgen für 2027. Und doch lässt sich ein konkretes Bild der Königsklasse im Jahr 1 mit 850 ccm zeichnen. Etliche Transfers von Topfahrern gelten als sicher. Thomas Kuttruf Weiterlesen