Fabio Di Giannantonio: Zur Siegerehrung kam der Anruf von Valentino Rossi
VR46-Ducati-Pilot Fabio Di Giannantonio zeigt in Katar ein starkes Wochenende und eroberte nach starken Trainings Platz 2 im MotoGP-Sprint. «Konnte Marc Marquez nicht mehr einfangen», meinte er.
Zum Lusail Circuit hat Fabio Di Giannantonio schon länger eine besondere Beziehung, mit seinem Sieg im Grand Prix von Katar 2023 rettete er seine MotoGP-Karriere. Auch dieses Jahr präsentiert er sich unter Flutlicht in der Wüste am Persischen Golf sehr stark: Nach der
«Diggia» rang in den letzten Runden den
Als die Top-3 des Rennens – Marc Marquez, Diggia und Jorge Martin – bei der Siegerehrung ihre Medaillen in Empfang nahmen und anschließend für die Fotographen posierten, klingelte bei Fabio das Telefon: Teamchef Valentino Rossi war per Videoanruf am Apparat und gratulierte!
Diggia dachte zuerst, er hätte eine Chance verspielt
«Ich kann stolz sein, was ich erreicht habe», grinste Di Giannantonio. «Direkt nach dem Rennen dachte ich, dass ich eventuell eine Möglichkeit verspielt habe, weil ich mich für andere Reifen entschied. Ich hatte für den Neustart keinen weichen Hinterreifen mehr und musste einen mittelharten nehmen. Doch mit Wenn und Aber komme ich nicht weiter. Trotzdem hatte ich einen starken Rhythmus und konnte Martin vor dem Ende überholen. Dass er mit gebrochenem Arm fährt und nur 50 Meter hinter mir ins Ziel kommt, ist sehr eindrucksvoll!»
Mit seinen neun Punkten aus dem Sprint hat Di Giannantonio jetzt 274 auf dem Konto und bleibt damit WM-Sechster. Zum vor ihm platzierten Ai Ogura (Trackhouse Aprilia) fehlen aber nur noch sieben Punkte. Und zu Pedro Acosta (Red Bull KTM) auf dem fünften Gesamtrang auch nur 25.
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