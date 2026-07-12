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Trotz Stürzen: Di Giannantonio verteidigt Wechsel zur neuen Ducati-Aero

Sturz im Warm-up am Sonntagmorgen und Sturz im Grand Prix: Nach dem Wechsel zum neuesten Aeropaket von Ducati kam Fabio di Giannantonios Sachsenring-Wochenende vom Kurs ab.

MotoGP

Fabio di Giannantonio wechselte am Sonntag nur neuen Ducati-Aero
Fabio di Giannantonio wechselte am Sonntag nur neuen Ducati-Aero
Foto: Gerhard Schiel
Fabio di Giannantonio wechselte am Sonntag nur neuen Ducati-Aero
© Gerhard Schiel

Im Artikel erwähnt

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Der Motorrad-Grand Prix in Sachsen endete für Fabio Di Giannantonio früh im Kies, der Rückstand des VR46-Asses auf den WM-Leader wuchs wieder an. Vor der MotoGP-Sommerpause überwog für «Diggia» aber das Positive. «Jeder Punkt zählt!» – Worte, die Fabio Di Giannantonio nach seinem Podiumsplatz im Sprintrennen am Sachsenring wählte. Mit diesem konnte die VR46-Speerspitze den Abstand auf WM-Leader Jorge Martin am Samstag auf 13 Zähler reduzieren.

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Wie gewonnen, so zerronnen: Am Sonntag endete das Rennen für den Römer schon nach kaum mehr als drei Runden. Die Ursache für den Sturz bei der Verfolgung des später zweitplatzierten Ai Ogura konnte «Diggia» nach dem Grand Prix zunächst nicht nachvollziehen: «Was genau schiefgelaufen ist, müssen wir selbst noch herausfinden. Denn die Daten, die wir bis jetzt analysieren konnten, waren eine exakte Kopie der vorhergehenden Runde. Schräglage, Gasstellung, Geschwindigkeit, Federung – alles war genau wie davor. Das ist seltsam, aber in unserem Sport kommen viele Kleinigkeiten zusammen, die nicht immer nachvollziehbar sind.»

Zu lang ärgern wollte sich der Römer über den Sturz nicht: «Es war der erste grobe Fehler in diesem Jahr. Es ist ärgerlich, dass er passiert ist, aber irgendwann musste er passieren.» In den Grand Prix war der ehemalige Moto3-Vizeweltmeister, trotz erfolgreichem Sprintrennen, mit einer anderen Aerodynamik-Konfiguration gegangen als noch am Samstag: «Unser Motorrad hat am Samstag schon sehr gut funktioniert. Deshalb sind wir zu dem Schluss gekommen, dass wir kein großes Risiko eingehen, wenn wir im Warm-Up eine andere Aero-Konfiguration testen. Wenn es nicht wie gewünscht funktioniert hätte, hätten wir ihn einfach wieder ausgebaut – und trotzdem noch ein Motorrad für einen Podiumsplatz gehabt. Ich habe gesehen, dass Marc und Alex Marquez diese Aero schon verwendet haben und sie hat auf dieser Strecke tatsächlich besser funktioniert!»

Im Artikel erwähnt

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Das Zwischenfazit vor der Sommerpause fällt für den nun Fünftplatzierten der WM-Tabelle trotz des Fehlers zum Abschluss positiv aus. Die WM-Wertung ist dabei so eng wie selten: «Ich sehe jede Menge Gutes! Wir hatten jede Menge tolle Ergebnisse und Podiumsplätze und einen Sieg bis jetzt und sind nur 24 Punkte hinter dem Gesamtführenden - wir fahren eine fantastische Saison. Wir sind immer schnell und das auf den unterschiedlichsten Strecken. Ich genieße jeden Moment davon! Das ist das Entscheidende und das ist das, was wir in die Sommerpause mitnehmen.»

Willkommen zum Rennen am Sachsenring
Willkommen zum Rennen am Sachsenring
Foto: Gerhard Schiel
Grid Girls
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Foto: Gold & Goose
Jorge Martin
Jorge Martin
Foto: Gold & Goose
Fans
Fans
Foto: Gerhard Schiel
Marc Márquez
Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Paddock
Paddock
Foto: Gerhard Schiel
Paddock
Paddock
Foto: Gerhard Schiel
Fabio Di Giannantonio
Fabio Di Giannantonio
Foto: Gold & Goose
Start des Rennens
Start des Rennens
Foto: Gold & Goose
Start des Rennens
Start des Rennens
Foto: Gold & Goose
Blick auf die Strecke
Blick auf die Strecke
Foto: Gerhard Schiel
Fabio Quartararo
Fabio Quartararo
Foto: Gold & Goose
Alex Márquez
Alex Márquez
Foto: Gold & Goose
Martin und Bagnaia
Martin und Bagnaia
Foto: Gold & Goose
Fans
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Foto: Gold & Goose
Fernández und Ogura
Fernández und Ogura
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta
Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Paddock
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Foto: Gerhard Schiel
Luca Marini
Luca Marini
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez
Marc Márquez
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Pecco Bagnaia
Pecco Bagnaia
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Binder und Moreira
Binder und Moreira
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez gewinnt das Rennen
Marc Márquez gewinnt das Rennen
Foto: Gold & Goose
Sieger Marc Márquez
Sieger Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Sieger Marc Márquez
Sieger Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Ai Ogura, Marc Márquez, Raúl Fernández
Ai Ogura, Marc Márquez, Raúl Fernández
Foto: Gold & Goose
Sieger Marc Márquez
Sieger Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Willkommen zum Rennen am Sachsenring
© Gerhard Schiel

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Zeit

Bestzeit

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Ducati Lenovo Team

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93

30

40:53,148

1:21,088

37

02

Ai Ogura

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Ai Ogura

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79

30

+1,996

1:21,184

26

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SuperFile Trackhouse MotoGP Team

25

30

+5,104

1:21,219

21

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37

30

+7,684

1:21,153

15

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89

30

+11,372

1:21,227

15

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63

30

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13

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Monster Energy Yamaha MotoGP

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20

30

+17,560

1:21,635

10

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10

30

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8

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23

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+19,140

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7

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