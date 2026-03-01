Weiter zum Inhalt
Di Giannantonio vom Glück verlassen: «Bezzecchi auf einem anderen Level!»

Erstmals seit 2021 fand sich keine Ducati unter den Top-3 am MotoGP-Sonntag in Buriram. Erfolgreichster Pilot der Bologneser war VR46-Akteuer Fabio Di Giannantonio, den im Rennen das Glück verließ.

Bernhard M. Höhne
Von

MotoGP

Fabio Di Giannantonio: Erfolgreichster Ducati-Pilot in Buriram
Fabio Di Giannantonio: Erfolgreichster Ducati-Pilot in Buriram
Foto: Gold and Goose
Fabio Di Giannantonio: Erfolgreichster Ducati-Pilot in Buriram
© Gold and Goose

Für Ducati war das Ergebnis des MotoGP-Rennsonntags in Buriram ein Desaster. Erstmals seit 88 (!) Grand Prix war am Sonntag keine Ducati auf dem Podest vertreten und der bestplatzierte Pilot der Marke fuhr dabei nicht einmal im Werksteam. Auf Rang 6 kreuzte Fabio Di Giannantonio die Ziellinie und profitierte dabei vom Ausfall des letztjährigen Weltmeisters mit der Nummer 93: «Ohne Marc Marquez’ Defekt wären wir nur auf Rang 7 ins Ziel gekommen.»

Als einzige Chance für eine bessere Position hatte der Römer vor dem Rennen eine erfolgreiche erste Runde ausgemacht, doch dieser Plan erfüllte sich nicht. Stattdessen verlor der VR46-Pilot von Startplatz 4 zunächst einen Rang: «Wir wussten, dass wir hier nur mit einem guten Rennbeginn in die Nähe der Podiumsplätze kommen könnten, aber mein Start war nicht gut genug. Danach habe ich versucht, wenigstens mit der Spitzengruppe mitzuhalten.»

Doch auch diesen Auftrag musste der 27-Jährige abbrechen, dieses Mal wegen eines Defekts: «Nach der siebten Runde hatte ich ein Problem am Motorrad. Deshalb musste ich langsamer fahren und mich darauf konzentrieren, überhaupt ins Ziel zu kommen. Ich bin froh, es so sogar noch auf Platz 6 geschafft zu haben. Damit muss ich zufrieden sein.»

Worum es sich bei dem Fehler handelte, darüber wollte der Mann mit der Nummer 49 nicht ins Detail gehen. Wohl aber, dass es sich im Bereich des Antriebsstrangs verorten ließ. Ein Kampf um den Sieg sei jedoch auch mit einem perfekt funktionierenden GP26-Arbeitsgerät außer Reichweite gewesen. Nichtsdestotrotz gelten das Rennwochenende und die Vorbereitung im Vorfeld in Thailand als Mutmacher für den Italiener.

«Heute wollte ich um etwas Großes kämpfen, denn wir waren mit dem zweiten, dritten und vierten Platz in mehreren Einheiten sehr stark, aber als es zählte, hat uns das Glück verlassen. Trotzdem haben wir so viel Gutes, was wir aus den Testfahrten und den letzten drei Renntagen mitnehmen können. Insgesamt sind wir sehr stark», so der Pilot aus Rossi-Lage nach dem WM-Auftakt. Für mindestens einen Gegner wäre jedoch auch unter besten Voraussetzungen für Di Giannantonio kein Kraut gewachsen gewesen: «Marco Bezzecchi war einfach zu weit weg - er fuhr auf einem anderen Level als wir!»

Nach seiner Zielankunft auf dem achten Platz im Sprintrennen verlässt Di Giannantonio Thailand mit 12 Punkten auf WM-Rang 7, einen Zähler hinter KTM-Haudegen Brad Binder.

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Rennen

  2. Warm-up

  3. Sprint

  4. 2. Qualifying

  5. 1. Qualifying

  6. 2. Freies Training

  7. Startaufstellung

  8. Freies Training

  9. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

72

26

39:36,270

1:30,487

25

02

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

37

26

+5,543

1:30,657

32

03

Raúl Fernández

Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team

Raúl Fernández

Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team

25

26

+9,259

1:30,627

23

04

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

89

26

+12,182

1:30,713

18

05

Ai Ogura

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

79

26

+12,411

1:31,129

17

06

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

49

26

+16,845

1:31,016

12

07

Brad Binder

Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

Brad Binder

Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

33

26

+17,363

1:31,088

13

08

Franco Morbidelli

Franco Morbidelli

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Franco Morbidelli

Franco Morbidelli

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

21

26

+18,227

1:31,145

8

09

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

63

26

+18,340

1:31,050

8

10

Luca Marini

Luca Marini

Honda HRC Castrol

Luca Marini

Luca Marini

Honda HRC Castrol

10

26

+19,101

1:31,190

6

Events

Alle MotoGP Events

  • Vergangen

    Buriram Testing

    Buriram International Circuit, Thailand
    20.–21.02.2026
    Zum Event

  • Vergangen

    Thailand Grand Prix

    Buriram International Circuit, Thailand
    27.02. – 01.03.2026
    Zum Event

  • Brazilian Grand Prix

    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20.–22.03.2026
    Zum Event

  • Grand Prix of The Americas

    Circuit of the Americas, USA
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  • Grand Prix of Qatar

    Losail International Circuit, Katar
    10.–12.04.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Buriram Testing

    Buriram International Circuit, Thailand
    20.–21.02.2026
    Zum Event

  2. Vergangen

    Thailand Grand Prix

    Buriram International Circuit, Thailand
    27.02. – 01.03.2026
    Zum Event

  3. Brazilian Grand Prix

    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20.–22.03.2026
    Zum Event

  4. Grand Prix of The Americas

    Circuit of the Americas, USA
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  5. Grand Prix of Qatar

    Losail International Circuit, Katar
    10.–12.04.2026
    Zum Event

