Di Giannantonio (VR46): Weshalb er im MotorLand Aragon schnell sein wird
Fabio Di Giannantonio (Ducati) brachte sich mit intensivem Training in Stellung für das MotoGP-Event in Aragon. Er ist zuversichtlich, dass er dort dieses Jahr besser abschneiden wird als 2025.
Die knapp dreiwöchige MotoGP-Pause zwischen den Grands Prix in Silverstone und Aragon nutzte Fabio Di Giannantonio, um weiter an seiner Fitness zu arbeiten. Zudem absolvierte der VR46-Pilot kürzlich eine Trainingseinheit auf dem Misano World Circuit Marco Simoncelli. Dort war er mit einer Ducati Panigale V4 S unterwegs.
Am kommenden Wochenende geht es dann mit der MotoGP-WM im MotorLand Aragon weiter. «Diggia» reist als WM-Fünfter nach Spanien. Mit 199 Punkten hat er derzeit 41 Zähler Rückstand auf Leader Jorge Martin (Aprilia). Direkt vor Di Giannantonio liegt Champion Marc Marquez (Ducati Lenovo), der jedoch nur einen Punkt mehr auf seinem Konto hat.
«In den zwei freien Wochen habe ich an meiner Fitness gearbeitet, und ich habe auch viel auf dem Motorrad trainiert, um das Leistungsniveau aufrechtzuerhalten», meinte Di Giannantonio vor dem Aragon-GP. «Wir sind bereit für dieses neue Rennwochenende! Aragon ist eine ganz andere Strecke als Silverstone, da sie einen langsameren Abschnitt hat. Auch der Grip ist ganz anders.»
Aragon-Test brachte 2025 die Wende
2025 markierte der Aragon-Test, der direkt nach dem Rennwochenende im Juni stattfand, einen Wendepunkt für Di Giannantonio und VR46. «Letztes Jahr hatten wir dort während des Rennwochenendes ein wenig zu kämpfen, aber am Testtag ist es uns gelungen, etwas zu finden, das uns geholfen hat, unsere Saison zum Positiven zu wenden», unterstrich der 27-Jährige. «Daher verfügen wir dieses Jahr über zusätzliche Daten, die uns helfen können, noch wettbewerbsfähiger zu sein.»
Letztes Jahr erzielte Fabio Di Giannantonio im MotorLand Aragon die Ränge 6 und 9. Mit seiner Konstanz und den bislang erzielten Ergebnissen stehen die Chancen gut, dass er in diesem Jahr sowohl im Sprint als auch im Grand Prix weiter vorne landen wird.
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