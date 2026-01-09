Weiter zum Inhalt
Di Giannantonio (VR46): «Wenn ich Marcs Setup kopiere, werde ich Letzter»

Fabio Di Giannantonio hatte in der MotoGP-Saison 2025 seine Schwierigkeiten mit der Ducati Desmosedici GP25. Einfach das Setup von Champion Marc Marquez zu kopieren, wäre auch keine Lösung gewesen.

Stephan Moosbrugger

Von

MotoGP

Fabio Di Giannantonio
Fabio Di Giannantonio
Foto: Gold & Goose
Fabio Di Giannantonio
© Gold & Goose

2025 erzielte VR46-Ducati-Pilot Fabio Di Giannantonio zehn Podestplätze (Sprints und Grands Prix). Es war für den Italiener eine ansprechende MotoGP-Saison, mit dem Titelkampf hatte er jedoch nichts zu tun. Zu schwankend waren seine Leistungen, am Ende wurde es Gesamtrang 6.

«Diggia» hatte letztes Jahr mit der GP25 dasselbe Material zur Verfügung wie die beiden Werksfahrer Marc Marquez und Pecco Bagnaia. Ersterer wurde überlegen Weltmeister, in Japan konnte sich MM93 vorzeitig den Titel sichern. Di Giannantonio und auch Bagnaia hatten ihre Probleme mit der aktuellen Ausbaustufe der Ducati Desmosedici.

Bei Ducati wird mit offenen Karten gespielt. Die sechs Fahrer haben in der Box Einsicht in die Daten der Kollegen. Angesichts der Dominanz von Marc Marquez, wäre es für Di Giannantonio nicht naheliegend gewesen, das gleiche Setup wie der Weltmeister zu verwenden? «Das Problem ist, dass jeder Fahrer anders arbeitet und anders fährt», betonte der Römer gegenüber Crash.net. «Ich studiere andere Fahrer und versuche, mich in den Bereichen zu verbessern, in denen sie besser sind als ich. Aber ich werde niemals genau ihre Arbeitsweise oder Fahrweise erreichen können. Man kann das Setup kopieren, aber dann ist es etwas ganz anderes, mit diesen Einstellungen zu fahren.»

Di Giannantonio sprach damit einen wichtigen Punkt an. Wenn es um Hundertstel oder Tausendstel geht, muss jeder Fahrer für sich selbst das ideale Setup finden – damit er mit dem Motorrad bestmöglich harmoniert. «Wenn ich Marcs Setup kopiere, werde ich mit 100-prozentiger Sicherheit Letzter», verdeutlichte der 27-Jährige. «Es geht darum, was man vom Motorrad verlangt, was man vom Team verlangt, was man braucht, um sich wohlzufühlen, um zu pushen und dem Motorrad zu vertrauen.»

