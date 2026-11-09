Fabio Di Giannantonio (VR46 Ducati): Rüffel für Champion Marc Marquez

Der MotoGP-Zirkus hat auch beim im Vorfeld viel diskutierten Event auf dem Lusail International Circuit im Wüstenstaat Katar am vergangenen Wochenende für Schlagzeilen gesorgt. Im Flutlicht-Sprint am Samstag gab es einen Aufreger, als WM-Leader Marc Marquez und Marco Bezzecchi im Kampf um die Führung am Ausgang von Kurve 1 kollidierten und für «Bez» das Rennen im Kiesbett endete.

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Nach der Zieldurchfahrt spielten sich spannende Szenen ab. Bei der anschließenden kurzen Fahrt mit dem Golf-Kart von der Sprint-Siegerehrung zur Pressekonferenz wurde humorvoller Smalltalk unter den Top-3 geführt. Dabei feuerte VR46-Pilot Fabio Di Giannantonio dann aber eine ordentliche Spitze in Richtung Marc Marquez ab. Es ging dabei eben um die Kollision zwischen Marquez und Diggias Landsmann Marco Bezzecchi (Aprilia).

Di Giannantonio zu Marquez: «Du musst hinschauen, bevor du die Linie so wählst!»

Di Giannantonio ergriff Partei für Bezzecchi und fauchte entschlossen in Richtung Marquez: «Mann, du musst hinschauen, bevor du die Linie so wählst! Er (Bezzecchi, Anm.) war auf der Innenseite!» Danach wurde unter anderem über Martins starke Performance auf der Bremse geredet, ehe sich auch Marquez nochmals zum Clash mit Bezzecchi zu Wort meldete: «Er war derjenige, der… ich habe nichts Außergewöhnliches gemacht – ich bin in dieser Kurve immer die gleiche Linie gefahren.»

Auch Jorge Martin sorgte für Staunen und gab im Zuge seines hervorragenden dritten Rangs im Sprint einige starke Aussagen von sich: «Ich weiß, wozu ich fähig bin. Ich habe mich auf der Bremse sehr stark gefühlt und konnte sogar Marc attackieren und ihn überholen. Ein paar Kurven zu führen, war großartig.» Zu seinem Leidensweg sagte der «Martinator»: «Ich bin ein harter Bursche und hart im Nehmen. Ich bekomme Nachrichten von Leuten, die sehr harte Schicksale zu tragen haben oder krank sind und mich im Fernsehen sehen. Ich hoffe, dass all diese Leute weiterkämpfen.»

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