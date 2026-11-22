Die erste Runde im Sonntagsrennen in Portimao war wild, auch und besonders für Fabio di Giannantonio. Vom dritten Startplatz ging der VR46-Pilot in die 25 Runden auf der Strecke an der Algarve. Nach wenigen Kurven hatte er bereits einen Platz gewonnen und sich hinter den späteren Weltmeister Marc Marquez gesetzt, bevor Jorge Martin den Italiener nach einem Fehler der Nummer 49 nach außen drängte. So ging es binnen einer Kurve vom zweiten zurück auf den siebten Platz: «Es war ein unangenehmes Rennen für mich. Nicht von Beginn an, aber ab dem Moment, als ich in der ersten Runde in Kurve 13 von Jorge zur Seite geräumt wurde.» Im zweiten Umlauf verlor «Diggia» zunächst weitere Plätze; bis auf Platz 10 ging es zurück für den Italiener.

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Hätte es einen Unterschied gemacht, den Zweikampf gegen Jorge Martin nicht zu verlieren, der den ehemaligen Moto3-Vizeweltmeister mitten ins Getümmel schickte und in dem er weitere Plätze verlor? «Mit hätte, wäre und wenn kommt man nicht weiter.» Der Römer ordnete ein: «Natürlich habe ich dabei Zeit verloren, und ich war vor dieser Situation näher dran an meinen Vorderleuten als danach. Aber die tragen in diesem Jahr ihre eigene Meisterschaft aus.»

Beim Fallen der Zielflagge stand der vierte Platz auf der Ergebnistafel für den 28-Jährigen, drei Sekunden hinter dem Podium – der werdende Vater war damit bestplatzierter Pilot der Ducati Desmosedici.

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Ein Rennen mit Licht und Schatten für den Piloten: «Ich bin zufrieden, mit dem Tempo am Ende, denn in den letzten Runden waren wir die Schnellsten auf der Strecke.» Dieser Umstand stimmte den nächstjährigen KTM-Piloten zuversichtlich: «Wenn du gegen Ende deine besten Rundenzeiten fahren kannst, dann bedeutet das, dass du körperlich gut in Schuss bist.» Der Rundkurs an der Algarve gilt als physisch besonders anspruchsvoll. Für Di Giannantonio war dessen vierter Platz als beste Ducati folgerichtig: «Wohlverdient!»

Das Resultat machte Di Giannantonio auch wieder Hoffnungen mit Blick auf die WM-Tabelle. Nach dem Sturz von Acosta ist der Noch-Sechste jetzt sogar wieder im Rennen um Platz 4. Denn auch den WM-Fünften Ai Ogura ließ Fabio Di Giannantonio hinter sich.