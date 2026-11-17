Fabio Di Giannantonio fuhr in den letzten vier MotoGP-Sprints in Indonesien, Australien, Malaysia und Katar die Ränge 3, 3, 5 und 2 ein. In den Rennen über die kurze Distanz zeigte der VR46-Pilot mit seiner Ducati jeweils einen beeindruckenden Speed. In den Sonntagsrennen sah die Welt zuletzt anders aus. Sein letztes Top-5 Resultat in einem Grand Prix liegt lange zurück – in Assen wurde der 28-Jährige Vierter. Zuletzt kam «Diggia» in der Wüste von Doha am Sonntag nicht über Rang 8 hinaus.

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In Portimao will Di Giannantonio den Trend umkehren und über das gesamte Wochenende um Spitzenplätze kämpfen. Er mag den Autodromo Internacional do Algarve. «Portimao ist eine fantastische Strecke, ich liebe sie sehr!», blickte der Römer voraus. «Das Ziel in Portugal wird es sein, ein ebenso konstantes Wochenende wie die letzten zu haben, aber das Sonntags-Ergebnis zu verbessern – dieses ließ in letzter Zeit aus verschiedenen Gründen zu wünschen übrig.»

Di Giannantonio in der WM-Wertung: Acosta und Ogura liegen nicht weit voraus

In der WM-Tabelle liegt Di Giannantonio derzeit mit 282 Punkten auf Rang 6. Ai Ogura (Trackhouse Aprilia), der Fünfter ist, hat nur 12 Zähler mehr auf seinem Konto. Und Pedro Acosta (4.) hat 27 Punkte mehr als der Ducati-Pilot. Somit sind sogar die Top-4 in Reichweite.

Für Di Giannantonio geht es bei den letzten beiden Saison-Events in Portimao und Valencia auch darum, das Karriere-Kapitel mit VR46 Ducati positiv zu beenden. «Wir gehen mit dem Team voller Zuversicht in diese letzten beiden Saison-Rennen und kehren nach Europa zurück in dem Wissen, dass wir um die Spitzenplätze kämpfen können», meinte der nächstjährige KTM-Pilot. «Ich freue mich darauf, diese gemeinsame Reise mit einem großartigen Ergebnis zu beenden.»

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