Di Giannantonio zu Acosta: «Wenn er sauer ist, tut es mir leid für ihn!»

Fabio Di Giannantonio kommt in einer sehr guten Verfassung zum Großen Preis von Katalonien. Mit den Rängen 6, 3, 4, 3 und 4 in den fünf Hauptrennen der MotoGP-Saison 2026 sorgte der VR46-Pilot konstant für Top-Leistungen. In der Gesamtwertung liegt er nach fünf Rennwochenenden als bester Ducati-Fahrer mit 84 Punkten auf dem dritten Rang. Auf WM-Leader Marco Bezzecchi hat «Diggia» 44 Zähler Rückstand.

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Di Giannantonio hatte in den letzten Grands Prix mit Problemen bei seiner Schulter zu kämpfen, weshalb er auch Schmerzmittel nehmen musste. Wie geht es ihm vor dem Catalunya-GP? «Es ist okay. Am Ende wird diese verdammte Schulter aber nie wieder normal», betonte er am Donnerstag in Montmelo. «Seit den Crashs in Brasilien und den USA habe ich Probleme, aber wir versuchen, die Schmerzen an den Wochenenden in den Griff zu bekommen. Manchmal muss ich Schmerzmittel nehmen, manchmal nicht. Wir müssen damit umgehen.»

Im Grand Prix in Le Mans schnappte Fabio Di Giannantonio KTM-Pilot Pedro Acosta in der letzten Kurve noch den vierten Platz weg. Danach sah der Römer über seine Schulter zu seinem Rivalen zurück, was den KTM-Fahrer verärgerte. «Es wurde darüber sehr viel gelacht und es gab viele Memes dazu», schmunzelte Di Giannantonio. Dann erklärte er die Situation. «Ich versuchte, so gut wie möglich zu überholen und eine wichtige Platzierung für die Meisterschaft zu erzielen. Ich habe dann zurückgeschaut, ob er kontert. Ich habe es einfach gecheckt, das wars. Wenn er deshalb verärgert ist, tut es mir leid für ihn. Was danach alles passierte, war für mich lustig.»

Wird er an diesem Wochenende Ausschau halten nach Pedro Acosta? «Wir wollen ein gutes Rennen fahren und den Leuten eine gute Show bieten», lächelte der VR46-Pilot.

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Di Giannantonio kommt mit seiner Desmosedici GP26 gut zurecht, er fühlt sich stark. Doch das Bike aus Bologna funktioniert nicht überall gleich gut. Der Circuit de Barcelona-Catalunya ist bekannt dafür, über ein geringes Grip-Level zu verfügen. Wie schätzt er seine Chancen an diesem Wochenende ein? «Ich bin zuversichtlich und denke, dass unser Paket auch hier sehr gut funktionieren kann», versicherte er. «Wir wollen unsere Aufmerksamkeit auch auf die neue Aerodynamik legen. Diejenige, die Pecco in Le Mans im Einsatz hatte, kann auch für uns ein Upgrade sein – um uns für die Zukunft zu verbessern. In dieser Saison haben wir bereits zwei Verkleidungen benutzt – das sind die beiden, die wir für dieses Jahr zur Verfügung haben. Wir müssen daran glauben, dass uns die neue Verkleidung auf dieser Art von Strecken helfen kann.»

Thema der Woche Debatte nach Crash und weiterer OP: Tritt Marc Marquez Ende 2026 zurück? Le Mans sah den wahren Marc Marquez. Erst fuhr «MM93» Rundenrekord, dann ging es wieder einmal auf den OP-Tisch. Wie lange tut sich Marc Marquez das noch an? Spaniens MotoGP-Star bleibt im Gespräch. Thomas Kuttruf Weiterlesen

Di Giannantonio schwärmt von Aprilia-Pilot Ai Ogura

In Le Mans erzielte Aprilia im Grand Prix einen Dreifachsieg. Di Giannantonio belegte hinter dem RS-GP-Trio Rang 4. Braucht er etwas spezielles, um die Bikes aus Noale schlagen zu können oder hängt es mehr von der Strecke ab? «Ehrlich gesagt, sind sie momentan großartig. Alle Piloten fahren unglaublich. Bez ist sehr präzise, Jorge pusht sehr viel und Ai ist einfach fantastisch – ich bin ein Fan von ihm», schwärmte der 27-Jährige. «Wir sahen aber auch, dass sie beim Motorrad einen fantastischen Job gemacht haben. Sie sind uns derzeit einen Schritt voraus. Natürlich können wir mit ihnen Kämpfen – wir haben in Jerez gesehen, wie Alex (Marquez) sie dort geschlagen hat. Wir müssen aber als Ducati und als Team daran arbeiten, um unser Motorrad zu verbessern.»

Weshalb ist Ai Ogura so gut? «Seine Fähigkeiten am Kurveneingang sind unglaublich. Seit seiner Moto2-Zeit sieht man, welch gute Kontrolle er in diesem Bereich hat – er ist sehr präzise. Er hat den besten Kompromiss gefunden, um das Bike perfekt einzulenken und den Reifen dafür nicht zu sehr zu beanspruchen. Ich mag seinen Fahrstil sehr.»