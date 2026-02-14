Die Dorna ist Geschichte: Liberty Media treibt Neuausrichtung voran

Noch vor dem Start der neuen MotoGP-Saison befindet sich der Rechtehalter der Motorrad-Weltmeisterschaft in einem tiefgreifenden Wandel. Der Einstieg von Liberty Media als Mehrheitsaktionär beschleunigt eine umfassende Umstrukturierung beim bisherigen Dorna-Konzern und markiert den Beginn einer neuen Phase für das kommerzielle Umfeld der Serie.

Wie aus offiziellen Registereinträgen hervorgeht, firmiert Dorna Sports künftig unter dem Namen «MotoGP Sport Entertainment SL». Damit endet eine mehr als drei Jahrzehnte währende Unternehmensidentität, die eng mit der Entwicklung der modernen MotoGP verbunden war. Die Umbenennung ist Teil einer breiteren Neuausrichtung, die sowohl die Führungsstruktur als auch organisatorische Abläufe betrifft.

Viele personelle Änderungen in der MotoGP Sport Entertainment SL

Parallel dazu wurden mehrere personelle Veränderungen vorgenommen. Die Vollmachten von Pablo Gonzalez Mosqueira, Juan Sanchez Alferez und Pablo Matesanz Rodriguez wurden widerrufen, während Maria Dolores Priego Luque neu als Bevollmächtigte in das Unternehmen aufgenommen wurde. Bereits im Januar war Martin Edward Patterson zum Vizepräsidenten ernannt worden. Idelfonso Polo del Marmol und Oriol Abad Vela übernehmen künftig Funktionen als stellvertretende, nicht dem Vorstand angehörende Sekretäre.

Auf der anderen Seite kam es auch zu Abgängen: Lucia Rodriguez Perez sowie Borja Maria Gil Casares Milans Bosch verließen das Unternehmen – letzterer nur wenige Monate nach seiner Ernennung.

Ex-F1-CEO wird neuer Präsident, Ezpeleta weiterhin Geschäftsführer

Kontinuität gibt es dagegen in Schlüsselpositionen: Carmelo Ezpeleta bleibt weiterhin Geschäftsführer, eine Rolle, die der bereits 80-Jährige seit 1998 innehat. Auch Finanzchef Enrique Aldama bleibt im Amt.

An der Unternehmensspitze gab es ebenfalls Veränderungen. William Nicholas Jackson legte sowohl das Präsidentenamt als auch seine Funktion im Verwaltungsrat nieder, ebenso Jose Maria Maldonado Trinchant als Vizepräsident.

Die Präsidentschaft übernimmt nun Chase Carey, der ehemalige Geschäftsführer der Formel 1. Carey verantwortet damit die strategische Führung des neuen Projekts unter dem Dach von Liberty Media.

Chase Carey Foto: LAT Chase Carey © LAT

Mit dem Einstieg des US-Medienkonzerns steht MotoGP vor der bislang tiefgreifendsten Transformation ihrer Geschichte. Das Unternehmen hinter der Weltmeisterschaft wurde 1988 gegründet und hat seitdem mehrere strukturelle Anpassungen erlebt.

Der Erwerb von 84 Prozent der Anteile durch Liberty Media für rund 3,1 Milliarden Euro gilt jedoch als entscheidender Wendepunkt – mit möglichen Auswirkungen auf Vermarktung, globale Expansion und die zukünftige Positionierung der Serie im internationalen Motorsport.

Bislang gibt es nur wenige Informationen zur künftigen Ausrichtung der seriennahen Meisterschaften wie der Superbike-WM, der Supersport-WM, der Sportbike-WM und der Frauen-Weltmeisterschaft. Die MotoGP Sport Entertainment SL – ehemals Dorna – fungiert jedoch weiterhin als Promoter dieser Serien.

