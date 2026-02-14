Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. MotoGP

  4. /

  5. MotoGP

  6. /

  7. News

Werbung

Die Dorna ist Geschichte: Liberty Media treibt Neuausrichtung voran

MotoGP-Eigentümer Liberty Media strukturiert um: Nach mehr als 30 Jahren wird aus der Dorna die MotoGP Sport Entertainment SL. An der Spitze steht der ehemalige F1-CEO Chase Carey.

Sebastian Fränzschky

Von

MotoGP

Aus der Dorna wird die MotoGP Sport Entertainment SL
Aus der Dorna wird die MotoGP Sport Entertainment SL
Foto: MotoGP
Aus der Dorna wird die MotoGP Sport Entertainment SL
© MotoGP

Empfehlungen

Werbung

Werbung

Noch vor dem Start der neuen MotoGP-Saison befindet sich der Rechtehalter der Motorrad-Weltmeisterschaft in einem tiefgreifenden Wandel. Der Einstieg von Liberty Media als Mehrheitsaktionär beschleunigt eine umfassende Umstrukturierung beim bisherigen Dorna-Konzern und markiert den Beginn einer neuen Phase für das kommerzielle Umfeld der Serie.

Werbung

Werbung

Wie aus offiziellen Registereinträgen hervorgeht, firmiert Dorna Sports künftig unter dem Namen «MotoGP Sport Entertainment SL». Damit endet eine mehr als drei Jahrzehnte währende Unternehmensidentität, die eng mit der Entwicklung der modernen MotoGP verbunden war. Die Umbenennung ist Teil einer breiteren Neuausrichtung, die sowohl die Führungsstruktur als auch organisatorische Abläufe betrifft.

Viele personelle Änderungen in der MotoGP Sport Entertainment SL

Parallel dazu wurden mehrere personelle Veränderungen vorgenommen. Die Vollmachten von Pablo Gonzalez Mosqueira, Juan Sanchez Alferez und Pablo Matesanz Rodriguez wurden widerrufen, während Maria Dolores Priego Luque neu als Bevollmächtigte in das Unternehmen aufgenommen wurde. Bereits im Januar war Martin Edward Patterson zum Vizepräsidenten ernannt worden. Idelfonso Polo del Marmol und Oriol Abad Vela übernehmen künftig Funktionen als stellvertretende, nicht dem Vorstand angehörende Sekretäre.

Empfehlungen

Auf der anderen Seite kam es auch zu Abgängen: Lucia Rodriguez Perez sowie Borja Maria Gil Casares Milans Bosch verließen das Unternehmen – letzterer nur wenige Monate nach seiner Ernennung.

Werbung

Werbung

Ex-F1-CEO wird neuer Präsident, Ezpeleta weiterhin Geschäftsführer

Kontinuität gibt es dagegen in Schlüsselpositionen: Carmelo Ezpeleta bleibt weiterhin Geschäftsführer, eine Rolle, die der bereits 80-Jährige seit 1998 innehat. Auch Finanzchef Enrique Aldama bleibt im Amt.

Carmelo Ezpeleta
Carmelo Ezpeleta
Foto: motogp.com
Carmelo Ezpeleta
© motogp.com

An der Unternehmensspitze gab es ebenfalls Veränderungen. William Nicholas Jackson legte sowohl das Präsidentenamt als auch seine Funktion im Verwaltungsrat nieder, ebenso Jose Maria Maldonado Trinchant als Vizepräsident.

Die Präsidentschaft übernimmt nun Chase Carey, der ehemalige Geschäftsführer der Formel 1. Carey verantwortet damit die strategische Führung des neuen Projekts unter dem Dach von Liberty Media.

Werbung

Werbung

Chase Carey
Chase Carey
Foto: LAT
Chase Carey
© LAT

Mit dem Einstieg des US-Medienkonzerns steht MotoGP vor der bislang tiefgreifendsten Transformation ihrer Geschichte. Das Unternehmen hinter der Weltmeisterschaft wurde 1988 gegründet und hat seitdem mehrere strukturelle Anpassungen erlebt.

Der Erwerb von 84 Prozent der Anteile durch Liberty Media für rund 3,1 Milliarden Euro gilt jedoch als entscheidender Wendepunkt – mit möglichen Auswirkungen auf Vermarktung, globale Expansion und die zukünftige Positionierung der Serie im internationalen Motorsport.

Bislang gibt es nur wenige Informationen zur künftigen Ausrichtung der seriennahen Meisterschaften wie der Superbike-WM, der Supersport-WM, der Sportbike-WM und der Frauen-Weltmeisterschaft. Die MotoGP Sport Entertainment SL – ehemals Dorna – fungiert jedoch weiterhin als Promoter dieser Serien.

Werbung

Werbung

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

WM-Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Punkte

1

Marc Márquez

Marc Márquez

545

2

Alex Márquez

Alex Márquez

467

3

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

353

4

Pedro Acosta

Pedro Acosta

307

5

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

288

6

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

262

7

Franco Morbidelli

Franco Morbidelli

231

8

Fermin Aldeguer

Fermin Aldeguer

214

9

Fabio Quartararo

Fabio Quartararo

201

10

Raúl Fernández

Raúl Fernández

172

Events

Alle MotoGP Events

  • Demnächst

    Thailand Grand Prix

    Buriram International Circuit, Thailand
    27.02. – 01.03.2026
    Zum Event

  • Brazilian Grand Prix

    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20.–22.03.2026
    Zum Event

  • Grand Prix of The Americas

    Circuit of the Americas, USA
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  • Grand Prix of Qatar

    Losail International Circuit, Katar
    10.–12.04.2026
    Zum Event

  • Gran Premio de España

    Circuito de Jerez, Spanien
    24.–27.04.2026
    Zum Event

  1. Demnächst

    Thailand Grand Prix

    Buriram International Circuit, Thailand
    27.02. – 01.03.2026
    Zum Event

  2. Brazilian Grand Prix

    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20.–22.03.2026
    Zum Event

  3. Grand Prix of The Americas

    Circuit of the Americas, USA
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  4. Grand Prix of Qatar

    Losail International Circuit, Katar
    10.–12.04.2026
    Zum Event

  5. Gran Premio de España

    Circuito de Jerez, Spanien
    24.–27.04.2026
    Zum Event

MotoGP News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien