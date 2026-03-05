Weiter zum Inhalt
Die Ducati-Niederlage in Thailand: Gigi Dall’Igna mit einer Analyse

Nach dem enttäuschenden MotoGP-Saisonstart in Thailand, meldete sich Ducati-Corse-CEO Gigi Dall’Igna zu Wort, um die Ereignisse einzuordnen. Die Stärke der Konkurrenz überraschte ihn allerdings nicht.

Stephan Moosbrugger

Von

MotoGP

Gigi Dall'Igna ordnete den Thailand-GP für Ducati ein
Gigi Dall'Igna ordnete den Thailand-GP für Ducati ein
Foto: Gold & Goose
Gigi Dall'Igna ordnete den Thailand-GP für Ducati ein
© Gold & Goose

Ducati erlebte beim MotoGP-Saisonauftakt in Thailand eine schmerzhafte Niederlage. Das erste Mal seit 88 Rennen war kein Desmosedici-Fahrer auf dem Podest. Dabei konnte der Hersteller aus Borgo Panigale die letzten drei Grands Prix auf dem Chang International Circuit noch für sich entscheiden – mit den Siegern Jorge Martin (2023), Pecco Bagnaia (2024) und Marc Marquez (2025).

Die Konkurrenz hat über den Winter sehr gut gearbeitet. Am stärksten präsentierte sich Aprilia in Buriram – der Rivale aus der italienischen Heimat. Im Grand Prix landeten alle vier Fahrer in den Top-5, ein überlegener Marco Bezzecchi siegte. Hätte «Bez» im Sprintrennen keinen Fehler gemacht, hätte er vermutlich auch diesen gewonnen. Dennoch waren am Samstag drei RS-GP-Fahrer in den Top-5.

Pecco Bagnaia und Marc Marquez
Pecco Bagnaia und Marc Marquez
Foto: Gold & Goose
Pecco Bagnaia und Marc Marquez
© Gold & Goose

Dazu kamen weitere Faktoren: Nach seiner im Indonesien-GP 2025 erlittenen Schulterverletzung ist Champion Marquez noch nicht in Topform – er kann die GP26 noch nicht so fahren, wie er möchte. Und bei Pecco führten auch Fehler bei der Abstimmung dazu, dass dieser am vergangenen Wochenende mit den Spitzenplätzen nichts zu tun hatte. Die Satellitenfahrer strauchelten ebenfalls.

Gigi Dall’Igna gratuliert der Konkurrenz

«Zunächst einmal herzlichen Glückwunsch an unsere Gegner, die sich mit vollem Verdienst durchgesetzt haben. Ihre Wettbewerbsfähigkeit ist nicht überraschend; wir haben sie insbesondere in der Schlussphase der letzten Saison und noch mehr während der Tests vor der Saison gesehen», fand Ducati-Corse-CEO Gigi Dall’Igna auf seinem LinkedIn-Account lobende Worte für die Konkurrenz. «Die Statistiken zeigen, dass wir nach 88 Rennen in Folge nicht mehr auf dem Podium standen und zum ersten Mal in 102 Grand Prix unsere Marke nicht unter den Top-5 vertreten ist. Das bedeutet, dass wir den Rückstand schnell aufholen müssen, aber wir sind uns dessen bewusst, ohne in Panik zu geraten.»

Der erfahrene Ingenieur betonte zugleich, dass dieser Tag früher oder später kommen musste. «Es ist ein natürlicher Zyklus, dass es zu Leistungseinbußen kommen kann, insbesondere nach einer so langen Phase anhaltender Erfolge», musste Dall’Igna zugeben. «Unsere Bemühungen zielen nun darauf ab, die Daten zu analysieren und in den kommenden Rennen Verbesserungen am Setup vorzunehmen, um sicherzustellen, dass unsere Fahrer wettbewerbsfähiger sind. Es gibt sicherlich noch viel zu tun, aber wir sind uns bewusst, dass dies nur das erste Rennen der Saison war. Der Kalender ist lang und umfasst verschiedene Strecken; erst nach den nächsten paar Rennen werden wir ein echtes Gefühl dafür haben, wo wir im Vergleich zur Konkurrenz stehen.»

Dall’Igna: «Fragwürdige Entscheidung der MotoGP-Stewards»

Dall’Igna ging insbesondere auf das durchwachsene Rennwochenende von Marc Marquez ein: «Es war ein Grand Prix, von dem wir wussten, dass wir ihn klug angehen mussten. Marc hat genau das getan und sich mit ganzem Herzen und Verstand eingesetzt. Allerdings hatte er wirklich Pech: Zunächst im Sprintrennen, wo ihm eine fragwürdige Entscheidung der MotoGP-Stewards den Sieg gekostet hat, und dann im GP selbst, wo trotz einiger Schwierigkeiten ein Podiumsplatz in greifbarer Nähe war, bevor er zur Aufgabe gezwungen wurde.»

«Auf geht’s Ducati!», schrieb Dall’Igna am Ende seines Postings. Begonnen hatte er es mit den Worten: «Diese Weltmeisterschaft verspricht anspruchsvoll und spannend zu werden!» Den Fans würde es gefallen, wenn es eine enge Saison mit unterschiedlichen Herstellern an der Spitze werden würde. Dem Ducati-Mastermind wäre es lieber, wenn es anders wäre. Die nächsten Grands Prix werden es zeigen.

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Rennen

  2. Warm-up

  3. Sprint

  4. 2. Qualifying

  5. 1. Qualifying

  6. 2. Freies Training

  7. Startaufstellung

  8. Freies Training

  9. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

72

26

39:36,270

1:30,487

25

02

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

37

26

+5,543

1:30,657

32

03

Raúl Fernández

Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team

Raúl Fernández

Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team

25

26

+9,259

1:30,627

23

04

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

89

26

+12,182

1:30,713

18

05

Ai Ogura

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

79

26

+12,411

1:31,129

17

06

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

49

26

+16,845

1:31,016

12

07

Brad Binder

Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

Brad Binder

Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

33

26

+17,363

1:31,088

13

08

Franco Morbidelli

Franco Morbidelli

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Franco Morbidelli

Franco Morbidelli

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

21

26

+18,227

1:31,145

8

09

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

63

26

+18,340

1:31,050

8

10

Luca Marini

Luca Marini

Honda HRC Castrol

Luca Marini

Luca Marini

Honda HRC Castrol

10

26

+19,101

1:31,190

6

