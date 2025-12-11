Weiter zum Inhalt
Die MotoGP auf dem Sachsenring 2026 als Weihnachtsgeschenk
Für das Gastspiel der MotoGP im kommenden Jahr auf dem Sachsenring gibt es speziell für die Weihnachtszeit Angebote in Form von attraktiven Geschenkgutscheinen – derzeit läuft der Vorverkauf.
MotoGP
Bis 31. Januar 2026 gibt es vergünstigte Karten für den Deutschland-GPBis 31. Januar 2026 gibt es vergünstigte Karten für den Deutschland-GPFoto: Gold & Goose
Bis 31. Januar 2026 gibt es vergünstigte Karten für den Deutschland-GP© Gold & Goose
Die MotoGP-WM schlägt mit dem Liqui Moly Motorrad Grand Prix Deutschland 2026 von 10. bis 12. Juli auf dem Sachsenring auf. Das Traditionsevent in Hohenstein-Ernstthal ist das größte deutsche Einzelsport-Event und sorgte in den vergangenen Jahren jedes Mal für neue Besucherrekorde. 2025 wurden über drei Tage 256.441 Fans auf dem Gelände gezählt.
Alle Motorrad-Fans, die ihren Besuch für 2026 bereits fix eingeplant haben, sollten wissen: Karten für das Rennwochenende der MotoGP auf dem Sachsenring sind aktuell noch bis zum 31. Januar 2026 zum vergünstigten Vorverkaufstarif ab 39 Euro erhältlich. Wer in diesem Jahr extra rasante Weihnachtsfreude verschenken möchte, findet mit Tickets für den Deutschland-GP das perfekte Geschenk. Die Sachsenring-Gutscheine sind im Wert von 15, 25, 50, 100, 150, 180 oder 200 Euro erhältlich und nach dem Kauf drei Jahre lang einlösbar. Wichtig: Kinder unter 14 Jahren haben in Begleitung eines Erwachsenen freien Eintritt zum Veranstaltungsgelände. Dank des sogenannten «Friday for all»-Tickets konnten die Fans die MotoGP zuletzt am Freitag mit Zugang zu den Stehplatzbereichen und allen verfügbaren Tribünenplätzen bereits für 39 Euro erleben. Diese Aktion wird für kommendes Jahr beibehalten. Darüber hinaus bietet der deutsche Motorrad Grand Prix viele weitere attraktive Ticketangebote auf den spektakulären Tribünen. Ein aufregendes Wochenende in exklusiver Atmosphäre verspricht das Premium Club Ticket mit Zugang zum Sachsenring Club – dort sind Catering, ein VIP-Service und bester Blick auf die Siegerehrung enthalten.
Ein echtes Highlight erwartet Besitzer eines Platin-Tickets. Das limitierte Ticket für den Bereich auf dem Boxendach sorgt für eine einmalige Perspektive mit direkter Sicht auf die Startaufstellung und die Geschehnisse in der Boxengasse. Auch im Jahr 2026 lockt das Mega-Event mit einem vollen Rahmenprogramm aus Konzerten, dem Red Bull Rennzirkus, der Fahrerpräsentation in der Karthalle oder auch dem MotoGP Hero Walk am Samstag (Moto3, Moto2) und Sonntag (MotoGP).
Tickets für den Motorrad Grand Prix von Deutschland 2026 gibt es im Onlineshop unter adac.de/motogp. Für Telefon-Infos ist die Hotline 03723/8099111 eingerichtet. Anfragen per E-Mail können an info@sachsenring-event.de gerichtet werden.
