Die MotoGP-WM in Austin, Texas: Der Zeitplan für den US-GP 2026

15:00 – 15.35 Uhr (35 min): Moto3, FP1 15.50 – 16.30 Uhr (40 min): Moto2, FP1 16.45 – 17.30 Uhr (45 min): MotoGP, FP1 19.15 – 19.50 Uhr (35 min): Moto3, Practice 20.05 – 20.45 Uhr (40 min): Moto2, Practice 21.00 – 22.00 Uhr (60 min): MotoGP, Practice 22:25 – 22.45 Uhr (20 min): Harley-Davidson Bagger World Cup, Qualifying 14.40 – 15.10 Uhr (30 min): Moto3, FP2 15.25 – 15.55 Uhr (30 min): Moto2, FP2 16.10 – 16.40 Uhr (30 min): MotoGP, FP2 16.50 – 17.05 Uhr (15 min): MotoGP, Qualifying 1 17.15 – 17.30 Uhr (15 min): MotoGP, Qualifying 2 18.45 – 19.00 Uhr (15 min): Moto3, Qualifying 1 19.10 – 19.25 Uhr (15 min): Moto3, Qualifying 2 19.40 – 19.55 Uhr (15 min): Moto2, Qualifying 1 20.05 – 20.20 Uhr (15 min): Moto2, Qualifying 2 21.00 Uhr: MotoGP-Sprint (10 Runden) 22.10 Uhr: Harley-Davidson Bagger World Cup, Rennen 1 (7 Runden) 16.45 Uhr: Harley-Davidson Bagger World Cup, Rennen 2 (7 Runden) 17.40 – 17.50 Uhr (10 min): MotoGP, Warm-up 19.00 Uhr: Moto3-Rennen (14 Runden) 20.15 Uhr: Moto2-Rennen (16 Runden) 22.00 Uhr: MotoGP-Rennen (19 Runden)