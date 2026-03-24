Die MotoGP-WM in Austin, Texas: Der Zeitplan für den US-GP 2026
Vom 27. bis 29. März findet in Austin das dritte Event der MotoGP-Saison 2026 statt. Der Zeitplan für den «Red Bull Grand Prix of the United States». In Texas startet der Bagger World Cup.
MotoGP
2025 siegte Pecco Bagnaia im Austin-GP
2025 siegte Pecco Bagnaia im Austin-GP© Gold & Goose
Am kommenden Wochenende gastiert die Motorrad-WM auf dem Circuit of the Americas. Die 5,513 km lange Strecke, die nach den Entwürfen des berühmten F1-Architekten Hermann Tilke gebaut wurde, verläuft gegen den Uhrzeigersinn. Der «COTA» erstreckt sich bei elf Links- und neun Rechtskurven über einen Höhenunterschied von knapp 41 m. Seine längste Gerade misst 1200 m.
Der mit Abstand erfolgreichste MotoGP-Pilot in Austin ist Marc Marquez. Seit 2013 gewann der Spanier dort sieben Grands Prix. Im letzten Jahr gewann der neunfache Champion zwar den Sprint, doch im Hauptrennen stürzte Marquez in Führung liegend. Ducati-Lenovo-Teamkollege Pecco Bagnaia erbte den Sieg im Grand Prix. Nach seinem Sieg im Brasilien-GP reist Aprilia-Held Marco Bezzecchi als WM-Führender nach Austin. Mit elf Punkten Abstand folgt Teamkollege Jorge Martin, der mit der RS-GP schon beinahe seinen alten Speed zurückgefunden hat. Auf Platz 3 in der WM-Wertung folgt Pedro Acosta (KTM). Als Favorit in Texas gilt aber Marc Marquez – auf seiner Paradestrecke fühlt sich der 33-Jährige besonders wohl. Körperlich war MM93 in Goiania schon in einer guten Verfassung, in Austin soll es weiter aufwärts gehen.
Harley-Davidson Bagger World Cup: Die ersten zwei Rennen Beim US-GP wird der Harley-Davidson Bagger World Cup ihm Rahmen der MotoGP-WM seine Premiere feiern. Neun Fahrer werden am kommenden Wochenende auf der amerikanischen Strecke in Austin zwei Rennen bestreiten. Die Fans werden auf dem Circuit of the Americas eine besondere Soundkulisse erleben, wenn die 280-kg-Monster mit 200 PS auf die Rennstrecke gehen.
Damit Fans in Deutschland, Österreich und der Schweiz das Grand-Prix-Wochenende in Austin nicht verpassen, müssen sie am Freitag und Samstag einen Zeitunterschied von sechs Stunden beachten. Der MotoGP-Sprint beginnt am Samstag um 21 Uhr MEZ (15 Uhr Ortszeit). In der Nacht von Samstag auf Sonntag werden bei uns dann die Uhren um eine Stunde vorgestellt – die Sommerzeit beginnt. Gestartet wird der Grand Prix am Sonntag somit um 22 Uhr MESZ, in Austin gehen die Ampeln um 15 Uhr Ortszeit aus.
Zeitplan für den Großen Preis der USA 2026 (MEZ/MESZ):
Freitag, 27. März:
  • 15:00 – 15.35 Uhr (35 min): Moto3, FP1
  • 15.50 – 16.30 Uhr (40 min): Moto2, FP1
  • 16.45 – 17.30 Uhr (45 min): MotoGP, FP1
  • 19.15 – 19.50 Uhr (35 min): Moto3, Practice
  • 20.05 – 20.45 Uhr (40 min): Moto2, Practice
  • 21.00 – 22.00 Uhr (60 min): MotoGP, Practice
  • 22:25 – 22.45 Uhr (20 min): Harley-Davidson Bagger World Cup, Qualifying
Samstag, 28. März:
  • 14.40 – 15.10 Uhr (30 min): Moto3, FP2
  • 15.25 – 15.55 Uhr (30 min): Moto2, FP2
  • 16.10 – 16.40 Uhr (30 min): MotoGP, FP2
  • 16.50 – 17.05 Uhr (15 min): MotoGP, Qualifying 1
  • 17.15 – 17.30 Uhr (15 min): MotoGP, Qualifying 2
  • 18.45 – 19.00 Uhr (15 min): Moto3, Qualifying 1
  • 19.10 – 19.25 Uhr (15 min): Moto3, Qualifying 2
  • 19.40 – 19.55 Uhr (15 min): Moto2, Qualifying 1
  • 20.05 – 20.20 Uhr (15 min): Moto2, Qualifying 2
  • 21.00 Uhr: MotoGP-Sprint (10 Runden)
  • 22.10 Uhr: Harley-Davidson Bagger World Cup, Rennen 1 (7 Runden)
Sonntag, 29. März:
  • 16.45 Uhr: Harley-Davidson Bagger World Cup, Rennen 2 (7 Runden)
  • 17.40 – 17.50 Uhr (10 min): MotoGP, Warm-up
  • 19.00 Uhr: Moto3-Rennen (14 Runden)
  • 20.15 Uhr: Moto2-Rennen (16 Runden)
  • 22.00 Uhr: MotoGP-Rennen (19 Runden)
Aktueller StandVoller Stand
  1. Fahrer
  2. Teams
  3. Konstrukteure
2026202520242023
Pos
Fahrer
Team
Punkte
1
Marco Bezzecchi
Aprilia Racing
56
2
Jorge Martin
Aprilia Racing
45
3
Pedro Acosta
Red Bull KTM Factory Racing
42
4
Fabio Di Giannantonio
Pertamina Enduro VR46 Racing Team
37
5
Marc Márquez
Ducati Lenovo Team
34
6
Ai Ogura
Trackhouse MotoGP Team
33
7
Raúl Fernández
Trackhouse MotoGP Team
29
8
Alex Márquez
BK8 Gresini Racing MotoGP
13
9
Brad Binder
Red Bull KTM Factory Racing
13
10
Franco Morbidelli
Pertamina Enduro VR46 Racing Team
12
EventsAlle MotoGP Events
  • Vergangen
    Thailand Grand Prix
    Buriram International Circuit, Thailand
    27.02. – 01.03.2026
    Zum Event
  • Vergangen
    Brazilian Grand Prix
    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20.–22.03.2026
    Zum Event
  • Demnächst
    Grand Prix of The Americas
    Circuit of the Americas, USA
    27.–29.03.2026
    Zum Event
  • Gran Premio de España
    Circuito de Jerez, Spanien
    24.–27.04.2026
    Zum Event
  • Grand Prix de France
    Le Mans, Frankreich
    08.–10.05.2026
    Zum Event
  1. Vergangen
    Thailand Grand Prix
    Buriram International Circuit, Thailand
    27.02. – 01.03.2026
    Zum Event
  2. Vergangen
    Brazilian Grand Prix
    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20.–22.03.2026
    Zum Event
  3. Demnächst
    Grand Prix of The Americas
    Circuit of the Americas, USA
    27.–29.03.2026
    Zum Event
  4. Gran Premio de España
    Circuito de Jerez, Spanien
    24.–27.04.2026
    Zum Event
  5. Grand Prix de France
    Le Mans, Frankreich
    08.–10.05.2026
    Zum Event
