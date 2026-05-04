Die MotoGP-WM in Le Mans: Der Zeitplan für den Frankreich-GP
Vom 8. bis 10. Mai gastiert die MotoGP-WM in Frankreich. SPEEDWEEK.com gibt einen Überblick, wann die Trainings und Rennen aller Klassen auf dem Circuit Bugatti in Le Mans stattfinden.
Im Jahr 1969 gastierte die Motorrad-WM zum ersten Mal auf dem Circuit Bugatti. Seit der Saison 2000 ist die südlich von Le Mans gelegene Strecke dauerhaft im GP-Kalender verankert.
Die 4,185 km lange Piste erstreckt sich über sieben Rechts- und vier Linkskurven, wobei die längste Gerade 750 Meter misst. Der erfolgreichste Fahrer in Le Mans in der MotoGP-Klasse ist Jorge Lorenzo. Der Spanier gewann den Grand Prix fünf Mal. Valentino Rossi und Marc Marquez konnten auf dem Circuit Bugatti jeweils drei Sonntagsrennen gewinnen.
2025 war Lokalmatador Johann Zarco in Le Mans der große Held. Der LCR-Honda-Pilot siegte im Grand Prix vor Champion Marc Marquez (Ducati Lenovo), der am Tag zuvor das Sprintrennen gewann.
In diesem Jahr gilt WM-Leader Marco Bezzecchi (Aprilia) als der Favorit. Neben seinen Aprilia-Kollegen Jorge Martin, Ai Ogura und Raul Fernandez, zählen beim Frankreich-GP 2026 auch die Ducati-Fahrer zu den Anwärtern auf Top-Platzierungen. Zuletzt hatten die Piloten der beiden italienischen Hersteller in Jerez die Nase vorn. KTM wird in Le Mans versuchen, den enttäuschenden Spanien-GP hinter sich zu lassen.
Der MotoGP-Sprint in Le Mans über 13 Runden beginnt am Samstag um 15 Uhr (MESZ). Der Grand Prix am Sonntag (27 Runden) startet zur gewohnten Zeit um 14 Uhr. In Frankreich sind auch die Red Bull Rookies wieder am Start.
Zeitplan für den Großen Preis von Frankreich 2026 (MESZ):
Freitag, 8. Mai:
09.00 – 09.35 Uhr (35 min): Moto3, FP1
09.50 – 10.30 Uhr (40 min): Moto2, FP1
10.45 – 11.30 Uhr (45 min): MotoGP, FP1
13.15 – 13.50 Uhr (35 min): Moto3, Practice
14.05 – 14.45 Uhr (40 min): Moto2, Practice
15.00 – 16.00 Uhr (60 min): MotoGP, Practice
Samstag, 9. Mai:
08.40 – 09.10 Uhr (30 min): Moto3, FP2
09.25 – 09.55 Uhr (30 min): Moto2, FP2
10.10 – 10.40 Uhr (30 min): MotoGP, FP2
10.50 – 11.05 Uhr (15 min): MotoGP, Qualifying 1
11.15 – 11.30 Uhr (15 min): MotoGP, Qualifying 2
12.45 – 13.00 Uhr (15 min): Moto3, Qualifying 1
13.10 – 13.25 Uhr (15 min): Moto3, Qualifying 2
13.40 – 13.55 Uhr (15 min): Moto2, Qualifying 1
14.05 – 14.20 Uhr (15 min): Moto2, Qualifying 2
15.00 Uhr: MotoGP-Sprint (13 Runden)
16.05 Uhr: Red Bull Rookies Cup, Rennen 1
Sonntag, 10. Mai:
08.35 Uhr: Red Bull Rookies Cup, Rennen 2
09.40 – 09.50 Uhr (10 min): MotoGP, Warm-up
11.00 Uhr: Moto3-Rennen (20 Runden)
12.15 Uhr: Moto2-Rennen (22 Runden)
14.00 Uhr: MotoGP-Rennen (27 Runden)
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