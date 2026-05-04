Die MotoGP-WM in Le Mans: Der Zeitplan für den Frankreich-GP

Im Jahr 1969 gastierte die Motorrad-WM zum ersten Mal auf dem Circuit Bugatti. Seit der Saison 2000 ist die südlich von Le Mans gelegene Strecke dauerhaft im GP-Kalender verankert.

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Die 4,185 km lange Piste erstreckt sich über sieben Rechts- und vier Linkskurven, wobei die längste Gerade 750 Meter misst. Der erfolgreichste Fahrer in Le Mans in der MotoGP-Klasse ist Jorge Lorenzo. Der Spanier gewann den Grand Prix fünf Mal. Valentino Rossi und Marc Marquez konnten auf dem Circuit Bugatti jeweils drei Sonntagsrennen gewinnen.

2025 war Lokalmatador Johann Zarco in Le Mans der große Held. Der LCR-Honda-Pilot siegte im Grand Prix vor Champion Marc Marquez (Ducati Lenovo), der am Tag zuvor das Sprintrennen gewann.

In diesem Jahr gilt WM-Leader Marco Bezzecchi (Aprilia) als der Favorit. Neben seinen Aprilia-Kollegen Jorge Martin, Ai Ogura und Raul Fernandez, zählen beim Frankreich-GP 2026 auch die Ducati-Fahrer zu den Anwärtern auf Top-Platzierungen. Zuletzt hatten die Piloten der beiden italienischen Hersteller in Jerez die Nase vorn. KTM wird in Le Mans versuchen, den enttäuschenden Spanien-GP hinter sich zu lassen.

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Der MotoGP-Sprint in Le Mans über 13 Runden beginnt am Samstag um 15 Uhr (MESZ). Der Grand Prix am Sonntag (27 Runden) startet zur gewohnten Zeit um 14 Uhr. In Frankreich sind auch die Red Bull Rookies wieder am Start.

Thema der Woche Italiens MotoGP-Großmächte gegen den Rest der Welt Ducati gelang der erste Sieg der Saison, doch alle Aprilia-Racer landeten in Jerez in den Top-6. Der Test endete mit drei Bikes aus Noale in Front. Eine Bestandsaufnahme nach dem MotoGP-Europaauftakt. Thomas Kuttruf Weiterlesen

Zeitplan für den Großen Preis von Frankreich 2026 (MESZ):

Freitag, 8. Mai:

09.00 – 09.35 Uhr (35 min): Moto3, FP1

09.50 – 10.30 Uhr (40 min): Moto2, FP1

10.45 – 11.30 Uhr (45 min): MotoGP, FP1

13.15 – 13.50 Uhr (35 min): Moto3, Practice

14.05 – 14.45 Uhr (40 min): Moto2, Practice

15.00 – 16.00 Uhr (60 min): MotoGP, Practice

Samstag, 9. Mai:

08.40 – 09.10 Uhr (30 min): Moto3, FP2

09.25 – 09.55 Uhr (30 min): Moto2, FP2

10.10 – 10.40 Uhr (30 min): MotoGP, FP2

10.50 – 11.05 Uhr (15 min): MotoGP, Qualifying 1

11.15 – 11.30 Uhr (15 min): MotoGP, Qualifying 2

12.45 – 13.00 Uhr (15 min): Moto3, Qualifying 1

13.10 – 13.25 Uhr (15 min): Moto3, Qualifying 2

13.40 – 13.55 Uhr (15 min): Moto2, Qualifying 1

14.05 – 14.20 Uhr (15 min): Moto2, Qualifying 2

15.00 Uhr: MotoGP-Sprint (13 Runden)

16.05 Uhr: Red Bull Rookies Cup, Rennen 1

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Sonntag, 10. Mai: