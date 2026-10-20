Jetzt offiziell: Diogo Moreira wird 2027 ins Honda-Werksteam befördert

2027 wird LCR-Pilot Diogo Moreira ins Honda-Werksteam befördert – am 20. Oktober kam die offizielle Bestätigung dafür. Der 22-jährige Brasilianer wird nächstes Jahr – wenn die neuen MotoGP-Regeln in Kraft treten – an der Seite von Fabio Quartararo fahren. Honda kann somit 2027 auf ein Fahrerduo vertrauen, dass langjährige Erfahrung in der Königsklasse mit jugendlichem Potenzial vereint.

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«Es ist ein fantastisches Gefühl, zum Honda-MotoGP-Werksteam zu stoßen – davon träumt jeder Fahrer, wenn er noch jung ist», freute sich Moreira. «Ich möchte mich bei allen bei HRC bedanken, die mir ihr Vertrauen geschenkt haben und den nächsten Schritt in diesem Projekt möglich gemacht haben. Bislang haben wir im Jahr 2026 großartige Arbeit geleistet, um uns an das Motorrad anzupassen, und die Aussichten für die Zukunft sind nach dem, was wir bisher gesehen haben, bereits sehr positiv.»

Moreira nahm auch die Gelegenheit wahr, um sich beim LCR-Team zu bedanken: «Natürlich muss ich mich auch bei allen bei LCR bedanken, die mir bei meiner Eingewöhnung in die MotoGP geholfen haben – das gesamte Team war für diese Entwicklung von entscheidender Bedeutung. Ich freue mich auf das nächste Jahr und darauf, Honda dabei zu helfen, wieder dorthin zurückzukehren, wo sie hingehören.»

LCR-Pilot Diogo Moreira zeigt in seiner MotoGP-Rookie-Saison beachtliche Leistungen. Er erzielte bislang mehrere Top-10-Platzierungen, zuletzt stürmte er im Sprint in Japan auf das Podest. Sein Wechsel ins Werksteam hat sich schon seit längerer Zeit abgezeichnet.

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«Moreira hat sich schon immer schnell an neue Motorräder anpassen können, vom Motocross über die Moto3 und Moto2 bis hin zur MotoGP. Das ist das Zeichen eines talentierten Fahrers, und wir als HRC wollen Diogo auch beim nächsten Schritt seiner Karriere und bei unserem Vorhaben, wieder um die Weltmeisterschaft mitzukämpfen, weiterhin unterstützen», betonte Yuzuru Ishikawa, General Manager Motorcycle Racing Division bei der Honda Racing Corporation. «Wir verfügen in der kommenden Saison über eine äußerst konkurrenzfähige Fahreraufstellung bei Honda HRC Castrol und dem LCR-Team, und ich bin mir sicher, dass sich all diese Fahrer gegenseitig antreiben werden, nicht nur, um ihr Niveau auf der Strecke zu steigern, sondern auch, um den Ingenieuren von HRC dabei zu helfen, das bestmögliche Motorrad in dieser neuen Ära des Rennsports zu entwickeln.»