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Diogo Moreira (LCR Honda) zu 2027: «Bis Silverstone sollte es fixiert sein»

MotoGP-Rookie Diogo Moreira erlebte beim Deutschland-GP ein schwieriges Wochenende. Mit der neuen Startaufstellung ist er nicht glücklich. Schon bald gibt es Neuigkeiten zu seiner Zukunft.

MotoGP

Diogo Moreira
Diogo Moreira
Foto: Gold & Goose
Diogo Moreira
© Gold & Goose

Im Artikel erwähnt

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Auf dem Sachsenring hatten die Honda-Piloten nicht viel zu bestellen – es war ein schwieriges Rennwochenende für HRC. Im MotoGP-Sprint am Samstag war Rookie Diogo Moreira als Zehnter bester RC213V-Fahrer. Im Grand Prix am Sonntag belegte Luca Marini Rang 8, Moreira wurde Elfter. Joan Mir und Cal Crutchlow schieden aus.

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Im Hauptrennen wurde Moreira zudem um drei Startplätze zurückversetzt, da er am Freitag im Zeittraining auf der Ideallinie gebummelt und damit andere Fahrer behindert hatte. Somit hatte der LCR-Honda-Pilot von Beginn an einen schweren Stand. Wie war sein Rennen? «Sehr lang», seufzte der Brasilianer. «30 Runden waren lang und als ich im Rennen einmal auf das Boxenschild schaute und dort angezeigt wurde, dass noch 22 Runden zu fahren waren, dachte ich mir, dass es ein sehr langes Rennen wird. Wie auch immer, ich war fokussiert und versuchte, keine Fehler zu machen. Ich finde, wir haben das Rennen gut gemanagt. Ich bin von hinten gestartet und Überholen ist hier sehr schwierig. Ich habe auch meine Reifen überhitzt. Wir haben überlebt, es war ein gutes Rennen für uns.»

Willkommen zum Rennen am Sachsenring
Willkommen zum Rennen am Sachsenring
Foto: Gerhard Schiel
Grid Girls
Grid Girls
Foto: Gold & Goose
Jorge Martin
Jorge Martin
Foto: Gold & Goose
Fans
Fans
Foto: Gerhard Schiel
Marc Márquez
Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Paddock
Paddock
Foto: Gerhard Schiel
Paddock
Paddock
Foto: Gerhard Schiel
Fabio Di Giannantonio
Fabio Di Giannantonio
Foto: Gold & Goose
Start des Rennens
Start des Rennens
Foto: Gold & Goose
Start des Rennens
Start des Rennens
Foto: Gold & Goose
Blick auf die Strecke
Blick auf die Strecke
Foto: Gerhard Schiel
Fabio Quartararo
Fabio Quartararo
Foto: Gold & Goose
Alex Márquez
Alex Márquez
Foto: Gold & Goose
Martin und Bagnaia
Martin und Bagnaia
Foto: Gold & Goose
Fans
Fans
Foto: Gold & Goose
Fernández und Ogura
Fernández und Ogura
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta
Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Paddock
Paddock
Foto: Gerhard Schiel
Luca Marini
Luca Marini
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez
Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Pecco Bagnaia
Pecco Bagnaia
Foto: Gold & Goose
Binder und Moreira
Binder und Moreira
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez gewinnt das Rennen
Marc Márquez gewinnt das Rennen
Foto: Gold & Goose
Sieger Marc Márquez
Sieger Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Sieger Marc Márquez
Sieger Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Ai Ogura, Marc Márquez, Raúl Fernández
Ai Ogura, Marc Márquez, Raúl Fernández
Foto: Gold & Goose
Sieger Marc Márquez
Sieger Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Willkommen zum Rennen am Sachsenring
© Gerhard Schiel

Im Artikel erwähnt

Moreira: «In der Vergangenheit war ich dazu in der Lage, gute Starts mit herausragenden Dingen zu machen»

Auf dem Sachenring kam zum ersten Mal die neue Startaufstellung mit mehr Raum zwischen den Motorrädern zur Anwendung. Zur Erinnerung: Der Abstand wurde aus Sicherheitsgründen von drei auf vier Meter erhöht. Die Distanz zwischen den einzelnen Startreihen wurde von neun auf zwölf Meter erweitert. «In der Vergangenheit war ich dazu in der Lage, gute Starts mit herausragenden Dingen zu machen. Wir haben jetzt gesehen, dass dies mit dem neuen Grid sehr schwer ist», ist der Moto2-Weltmeister nicht glücklich mit der Änderung. «Ich versuchte dann einfach, in den ersten Runden ruhig zu bleiben und keine Fehler zu machen. Am Ende wollte ich mit Brad Binder kämpfen, aber ich war bereits am Limit. Generell war das Wochenende schwierig für uns.»

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MotoGP-Neuling Moreira hat in der ersten Saisonhälfte eine sehr gute Entwicklung gemacht. Mittlerweile befindet er sich von den Ergebnissen her auf dem Niveau der Honda-Werksfahrer Luca Marini und Joan Mir. «Das war das elfte Rennwochenende und wir sind schon ein wenig überrascht, dass wir schon so gut dabei sind. Es gibt noch einiges zu tun, aber wir befinden uns auf einem guten Weg», unterstrich der 22-Jährige.

Diogo Moreira hat bei Honda einen Dreijahresvertrag unterschrieben. Mit den guten Leistungen, die er in dieser Saison zeigt, könnte er 2027 ins Werksteam befördert werden und dort an der Seite von Neuzugang Fabio Quartararo fahren. Wird es dazu bald – vielleicht noch in der Sommerpause – eine Ankündigung geben? «Ich weiß es nicht», zuckte Moreira mit den Schultern. «Wir werden uns aber in der Sommerpause darüber unterhalten. Ich denke, dass es bis Silverstone fixiert ist.»

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Pos

Fahrer

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Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

93

30

40:53,148

1:21,088

37

02

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

79

30

+1,996

1:21,184

26

03

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

25

30

+5,104

1:21,219

21

04

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

37

30

+7,684

1:21,153

15

05

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Aprilia Racing

89

30

+11,372

1:21,227

15

06

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

63

30

+11,495

1:21,283

13

07

Fabio Quartararo

Monster Energy Yamaha MotoGP

Fabio Quartararo

Monster Energy Yamaha MotoGP

20

30

+17,560

1:21,635

10

08

Luca Marini

Honda HRC Castrol

Luca Marini

Honda HRC Castrol

10

30

+18,683

1:21,788

8

09

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

23

30

+19,140

1:21,905

7

10

Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

33

30

+22,137

1:21,903

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