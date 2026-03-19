Diogo Moreira (Honda): «Ich mag es, wenn ich mein Gesicht überall sehe!»

MotoGP-Rookie Diogo Moreira reiste mit drei Punkten im Gepäck zu seinem Heim-GP in Brasilien an. Der LCR-Honda-Pilot hatte in Thailand ein solides Renndebüt in der Königsklasse. Er war zufrieden mit dem Ergebnis und auch den Fortschritten, die er in Buriram erzielt hatte.

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An diesem Wochenende steigt für den 21-Jährigen ein weiteres Saisonhighlight. Auf dem Autodromo Internacional Ayrton Senna in Goiania will Moreira vor seiner Familie und den Fans eine gute Leistung zeigen. Als Lokalmatador wird er auf und neben der Rennstrecke gut beschäftigt sein. So wurde Moreira auch zur Pressekonferenz am Donnerstag vor seinem zweiten GP-Wochenende in der Königsklasse eingeladen.

Diogo Moreira: «Momentan ist die Piste noch etwas schmutzig»

«Die Strecke sieht sehr schön und cool aus. Momentan ist die Piste noch etwas schmutzig, aber wir werden sie morgen säubern», meinte Moreira bei der Pressekonferenz. «Als ich ein Kind war, bin ich hier vor ein paar Jahren bereits Rennen gefahren, deshalb kenne ich diese Strecke sehr gut.»

Für seinen Heim-GP hat Moreira einen speziellen Helm mitgebracht, bei dem die Farben der brasilianischen Landesflagge dominieren – das Design ist angelehnt an Formel-1-Held Ayrton Senna. «Senna ist für mich ein Held. Deshalb habe ich für meinen Heim-GP diesen speziellen und klassischen Helm machen lassen. Sein (Sennas) Gesicht ist oben eingearbeitet. Es ist eine Ehre für mich, diesen Helm zu tragen.»

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Am Ende will ich natürlich das Rennen gewinnen! Diogo Moreira

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Moreira ist seit Alex Barros 2004 der erste MotoGP-Fahrer aus Brasilien, der einen Heim-GP bestreitet. Was sind seine Ziele für das kommende Wochenende? «Schwer zu sagen, am Ende will ich natürlich das Rennen gewinnen», preschte der Rookie vor. «Das ist aber nicht realistisch, also müssen wir auf dem Boden bleiben und weiter am Motorrad arbeiten. Wir haben das ganze Jahr Zeit, um uns zu verbessern. Wir müssen das Wochenende genießen, was schwierig wird, da ich etwas mehr Druck habe.»