Diogo Moreira (LCR Honda): Flat-Track-Training mit den Marquez-Brüdern

Diogo Moreira holte sich 2025 den Titel in der Moto2-Klasse. Er ist der erste Brasilianer, der in der Motorrad-Weltmeisterschaft zum Champion gekürt wurde. Nächstes Jahr wird der 21-Jährige im Team LCR Honda von Lucio Cecchinello seine Rookie-Saison in der MotoGP bestreiten. Moreira hat bei der Honda Racing Corporation einen Mehrjahresvertrag unterzeichnet.

Beim Valencia-Test Mitte November hatte Moreira das erste Mal die Gelegenheit, die Honda RC213V zu testen. Bei seinem Debüt auf dem MotoGP-Bike kam er gut zurecht, er landete in der Zeitenliste 1,824 sec hinter Raul Fernandez (Aprilia), der die schnellste Zeit fuhr.

Momentan bereitet sich Moreira intensiv auf die MotoGP-Saison 2026 vor. In den letzten Tagen legte er in Spanien einige Offroad-Einheiten ein. So trainierte er am Sonntag auf dem Motocross-Bike, am Montag stand dann auf dem Circuito de Alcarrás Flat-Track auf dem Programm. An seiner Seite hatte er zwei prominente Trainingspartner – Marc und Alex Marquez, also den MotoGP-Weltmeister und den Vize-Weltmeister. Moreira hatte beim gemeinsamen Training mit den Marquez-Brüdern viel Spaß. Nächstes Jahr werden sie auf der Rennstrecke seine Rivalen sein.

Diogo Moreira gilt im GP-Paddock als einer der besten Motocross-Fahrer. Seine Offroad-Skills hat er sich in seiner Kindheit antrainiert. Der 21-Jährige startete seine Rennfahrerkarriere in seiner brasilianischen Heimat im Motocross. 2017 zog er dann nach Spanien, um auf Asphalt umzusatteln. Auch auf dem Flat-Track-Kurs macht Moreira eine gute Figur. Beim «100 km dei Campioni» von Valentino Rossi Ende November in Tavullia belegte er den zweiten Platz. In der vorletzten Ausgabe des Langstrecken-Klassikers stand er ganz oben auf dem Podest.

Vom 3. bis 5. Februar findet in Malaysia der erste offizielle MotoGP-Test der Saison 2026 statt. Als Rookie darf Moreira bereits beim Shakedown-Test, der vom 29. bis 31. Januar über die Bühne geht, auf dem Sepang International Circuit seine Runden drehen. Somit hat er dort sechs Tage zur Verfügung, um sich an sein neues Arbeitsgerät zu gewöhnen.