Diogo Moreira (Honda) musste die Box ansteuern: «Es wurde immer schlimmer!»

Diogo Moreira erlebte am Sonntag in Katar einen schwierigen Grand Prix. Aus der fünften Startreihe war seine Ausgangslage alles andere als ideal. Nach dem Start konnte er sich im Getümmel auf Position 11 vorarbeiten. Ab Runde 6 ging es für den Brasilianer dann kontinuierlich nach hinten. In Runde 14 war Moreira 15. – nur noch Honda-Ersatzmann Jake Dixon lag hinter ihm. Der Brite ging dann an seinem Markenkollegen vorbei und in Runde 16 von 22 musste Moreira die Box ansteuern – es ging nicht mehr.

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Nach dem Rennen erklärte Moreira, dass er mit körperlichen Problemen zu kämpfen hatte. Der Auslöser war eine frühere Verletzung am Ellbogen, die sich der MotoGP-Rookie vor über einem Jahr auf dem Sachsenring in der Moto2-Klasse zugezogen hatte. «Letztes Jahr hatte ich einen Crash auf dem Sachsenring. Das Hauptproblem jetzt ist der Nerv im Ellbogen», so der LCR-Honda-Pilot. «Schon in Malaysia hatte ich am Samstag Schmerzen, ich bin das Rennen dort aber trotzdem gefahren. Aber hier hatte ich schon am Freitag Schmerzen, und es wurde immer schlimmer.»

Moreira: «Ich muss mich jetzt erholen und in Portimao werde ich wieder bei 100 Prozent sein»

Am Samstag konnte Moreira das Sprintrennen zu Ende fahren. «Im Sprint habe ich es in den letzten Runden gespürt, am Sonntag war es dann unmöglich. Ich habe die Schmerzen gespürt», haderte der 22-Jährige. «Es sind momentan einfach sehr viele Tage auf dem Motorrad, zudem sind Malaysia und Katar Kurse mit vielen Rechtskurven. Das hier (Katar, Anm.) ist zudem eine körperlich anstrengende Rennstrecke. Wir haben jetzt eine Woche Zeit, uns auszuruhen und weiter zu trainieren. Ich bin mir sicher, dass es in Portimao wieder besser sein wird.»

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Moreira hatte das gesamte Wochenende Schwierigkeiten in Katar. Im Qualifying reichte es nur für Startplatz 16. Den Sprint am Samstag beendete er immerhin auf Position 10. Seine körperliche Verfassung hinderte ihn daran, eine bessere Leistung zu zeigen.

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«Ich hatte hier große Schwierigkeiten. Ich war auf dem Motorrad sehr angespannt, und am Ende des Rennens war es dann noch schlimmer», so Moreira. «Ich muss mich jetzt erholen und in Portimao werde ich wieder bei 100 Prozent sein.»

Honda wird derzeit vom Verletzungspech verfolgt. Joan Mir war in Katar krankheitsbedingt erneut nicht am Start und er zweite Werksfahrer, Luca Marini, musste nach dem Warm-up am Samstag wegen einer wieder akut gewordenen Virusinfektion das Handtuch werfen. Johann Zarco und Jake Dixon landeten im Grand Prix am Sonntag auf den Rängen 9 bzw. 14.

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