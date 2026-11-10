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Diogo Moreira (Honda) musste die Box ansteuern: «Es wurde immer schlimmer!»

Diogo Moreira musste am Sonntag im MotoGP-Rennen in Katar in Runde 16 aufgeben. Der Grund war eine frühere Verletzung, die er sich letztes Jahr bei einem Crash auf dem Sachsenring zugezogen hatte.

Stephan Moosbrugger

Von

MotoGP

Diogo Moreira
Diogo Moreira
Foto: Gold and Goose Photography
Diogo Moreira
© Gold and Goose Photography

Im Artikel erwähnt

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Diogo Moreira erlebte am Sonntag in Katar einen schwierigen Grand Prix. Aus der fünften Startreihe war seine Ausgangslage alles andere als ideal. Nach dem Start konnte er sich im Getümmel auf Position 11 vorarbeiten. Ab Runde 6 ging es für den Brasilianer dann kontinuierlich nach hinten. In Runde 14 war Moreira 15. – nur noch Honda-Ersatzmann Jake Dixon lag hinter ihm. Der Brite ging dann an seinem Markenkollegen vorbei und in Runde 16 von 22 musste Moreira die Box ansteuern – es ging nicht mehr.

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Nach dem Rennen erklärte Moreira, dass er mit körperlichen Problemen zu kämpfen hatte. Der Auslöser war eine frühere Verletzung am Ellbogen, die sich der MotoGP-Rookie vor über einem Jahr auf dem Sachsenring in der Moto2-Klasse zugezogen hatte. «Letztes Jahr hatte ich einen Crash auf dem Sachsenring. Das Hauptproblem jetzt ist der Nerv im Ellbogen», so der LCR-Honda-Pilot. «Schon in Malaysia hatte ich am Samstag Schmerzen, ich bin das Rennen dort aber trotzdem gefahren. Aber hier hatte ich schon am Freitag Schmerzen, und es wurde immer schlimmer.»

Willkommen zum Rennen in Katar
Willkommen zum Rennen in Katar
Foto: Gold & Goose
Jorge Martin
Jorge Martin
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta
Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Raúl Fernández
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Foto: Gold & Goose
Enea Bastianini
Enea Bastianini
Foto: Gold & Goose
Johann Zarco
Johann Zarco
Foto: Gold & Goose
Iker Lecuona
Iker Lecuona
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta
Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez
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Foto: Gold & Goose
Jorge Martin
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Fabio Di Giannantonio
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Foto: Gold & Goose
Fermin Aldeguer
Fermin Aldeguer
Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi gewinnt das Rennen
Marco Bezzecchi gewinnt das Rennen
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez und Raúl Fernández
Marc Márquez und Raúl Fernández
Foto: Gold & Goose
Sieger Marco Bezzecchi
Sieger Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez, Marco Bezzecchi, Raúl Fernández
Marc Márquez, Marco Bezzecchi, Raúl Fernández
Foto: Gold & Goose
Sieger Marco Bezzecchi
Sieger Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Willkommen zum Rennen in Katar
© Gold & Goose

Im Artikel erwähnt

Moreira: «Ich muss mich jetzt erholen und in Portimao werde ich wieder bei 100 Prozent sein»

Am Samstag konnte Moreira das Sprintrennen zu Ende fahren. «Im Sprint habe ich es in den letzten Runden gespürt, am Sonntag war es dann unmöglich. Ich habe die Schmerzen gespürt», haderte der 22-Jährige. «Es sind momentan einfach sehr viele Tage auf dem Motorrad, zudem sind Malaysia und Katar Kurse mit vielen Rechtskurven. Das hier (Katar, Anm.) ist zudem eine körperlich anstrengende Rennstrecke. Wir haben jetzt eine Woche Zeit, uns auszuruhen und weiter zu trainieren. Ich bin mir sicher, dass es in Portimao wieder besser sein wird.»

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Moreira hatte das gesamte Wochenende Schwierigkeiten in Katar. Im Qualifying reichte es nur für Startplatz 16. Den Sprint am Samstag beendete er immerhin auf Position 10. Seine körperliche Verfassung hinderte ihn daran, eine bessere Leistung zu zeigen.

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«Ich hatte hier große Schwierigkeiten. Ich war auf dem Motorrad sehr angespannt, und am Ende des Rennens war es dann noch schlimmer», so Moreira. «Ich muss mich jetzt erholen und in Portimao werde ich wieder bei 100 Prozent sein.»

Honda wird derzeit vom Verletzungspech verfolgt. Joan Mir war in Katar krankheitsbedingt erneut nicht am Start und er zweite Werksfahrer, Luca Marini, musste nach dem Warm-up am Samstag wegen einer wieder akut gewordenen Virusinfektion das Handtuch werfen. Johann Zarco und Jake Dixon landeten im Grand Prix am Sonntag auf den Rängen 9 bzw. 14.

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01

72

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

22

41:29,173

1:52,570

25

02

93

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

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Ducati Lenovo Team

22

+3,083

1:52,558

32

03

25

Raúl Fernández

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Raúl Fernández

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

22

+3,614

1:52,735

22

04

79

Ai Ogura

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

22

+4,885

1:52,879

16

05

23

Enea Bastianini

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

Enea Bastianini

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

22

+6,948

1:52,876

13

06

37

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

22

+7,413

1:52,892

14

07

89

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

22

+14,023

1:53,066

16

08

49

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

22

+15,517

1:53,036

17

09

5

Johann Zarco

Johann Zarco

LCR Honda

Johann Zarco

Johann Zarco

LCR Honda

22

+16,257

1:53,110

12

10

27

Iker Lecuona

Iker Lecuona

BK8 Gresini Racing MotoGP

Iker Lecuona

Iker Lecuona

BK8 Gresini Racing MotoGP

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