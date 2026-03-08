Diogo Moreira nach starkem MotoGP-Debüt: Jetzt wartet Brasilien

Nach einem soliden Einstand in der MotoGP blickt Rookie Diogo Moreira mit großer Vorfreude auf das zweite Rennwochenende der Saison. In zwei Wochen gastiert die Königsklasse erstmals seit vielen Jahren wieder in Brasilien – für den jungen Brasilianer wird das Rennen auf dem Autodromo Internacional Ayrton Senna in Goiania damit zum besonderen Heimspiel.

Der Saisonauftakt im thailändischen Buriram verlief für Moreira vielversprechend. Der MotoGP-Neuling absolvierte ein fehlerfreies Wochenende und nutzte jede Session, um wertvolle Erfahrungen zu sammeln. Am Sonntag freute sich der LCR-Honda-Pilot über drei WM-Zähler für Platz 13.

Konstante Fortschritte beim MotoGP-Debüt in Thailand

«Mein gesamtes Wochenende war positiv. Wir konnten richtig gute Schritte machen. Doch wir müssen weiter arbeiten. Die MotoGP ist eine andere Welt. Es gibt noch viele Dinge, die ich über das Motorrad und die Rennen lernen muss», erklärte Moreira bei einem PR-Event.

«Unterm Strich war es aber ein positives Wochenende für mich. Am Sonntag fuhr ich rundenlang in einer Gruppe. Dadurch konnte ich viele Dinge lernen. So müssen wir weitermachen. Wir haben noch das ganze Jahr, um Fortschritte zu machen», so der Rookie.

Enger Austausch mit den Marquez-Brüdern

Gerade der direkte Vergleich mit den etablierten Stars der Szene hilft dem 21-Jährigen dabei, sich schneller an das hohe Niveau der MotoGP anzupassen. Besonders wertvoll war für ihn der Austausch mit den Brüdern Marc und Alex Marquez, mit denen er regelmäßig trainiert.

«Es ist immer gut, sich mit Marc und Alex auszutauschen», betonte Moreira. «Ich folgte Marc im Zeittraining am Freitag. Ich fuhr zwei Runden hinter ihm. Das war interessant, seine Linien zu studieren und zu verstehen, wie ich es angehen muss. So muss ich weitermachen. Ich muss den anderen Fahrern folgen und verstehen, wie ich fahren muss.»

Brasilien: Der Lokalmatador im Fokus

Mit dem positiven Schwung aus Thailand reist Moreira nun zu seinem Heimrennen nach Brasilien – einem Event, das für ihn emotional wie sportlich eine besondere Bedeutung hat. «Es wird ein stressiges Wochenende. Das ist sicher. Ich freue mich aber richtig darauf, auf dieser Strecke zu fahren», sagte er mit Blick auf das bevorstehende Rennen. «Ich muss konzentriert bleiben und das Wochenende richtig angehen. Mit Sicherheit wird es ein intensives Wochenende für mich.»

Auch aus organisatorischer Sicht scheint das MotoGP-Comeback in Brasilien auf Kurs zu sein. Rund drei Wochen vor dem Grand Prix zog die FIM nach einem Testevent auf dem Autodromo Internacional Ayrton Senna ein positives Fazit. Beim sogenannten «Desafio de Campeoes» wurden bereits wichtige Abläufe unter Rennbedingungen getestet – mit Streckenposten, Rettungskräften und Rennleitung, die auch beim MotoGP-Event im Einsatz sein werden.

Paul Duparc, Sportdirektor der Streckenkommission der FIM, sprach gegenüber der brasilianischen Plattform Grande Premio von einem erfolgreichen Testlauf. Die Arbeiten an der Strecke in Goiania seien weit fortgeschritten – nun gehe es nur noch um letzte Details.