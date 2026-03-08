Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. MotoGP

  4. /

  5. MotoGP

  6. /

  7. News

Werbung

Diogo Moreira nach starkem MotoGP-Debüt: Jetzt wartet Brasilien

MotoGP-Rookie Diogo Moreira überzeugte beim Saisonstart in Thailand. Beim kommenden Heimrennen in Goiania wartet nun ein emotionales und intensives Wochenende auf den Brasilianer.

Sebastian Fränzschky

Von

MotoGP

MotoGP-Rookie Diogo Moreira
MotoGP-Rookie Diogo Moreira
Foto: Gold & Goose
MotoGP-Rookie Diogo Moreira
© Gold & Goose

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Nach einem soliden Einstand in der MotoGP blickt Rookie Diogo Moreira mit großer Vorfreude auf das zweite Rennwochenende der Saison. In zwei Wochen gastiert die Königsklasse erstmals seit vielen Jahren wieder in Brasilien – für den jungen Brasilianer wird das Rennen auf dem Autodromo Internacional Ayrton Senna in Goiania damit zum besonderen Heimspiel.

Werbung

Werbung

Der Saisonauftakt im thailändischen Buriram verlief für Moreira vielversprechend. Der MotoGP-Neuling absolvierte ein fehlerfreies Wochenende und nutzte jede Session, um wertvolle Erfahrungen zu sammeln. Am Sonntag freute sich der LCR-Honda-Pilot über drei WM-Zähler für Platz 13.

Konstante Fortschritte beim MotoGP-Debüt in Thailand

«Mein gesamtes Wochenende war positiv. Wir konnten richtig gute Schritte machen. Doch wir müssen weiter arbeiten. Die MotoGP ist eine andere Welt. Es gibt noch viele Dinge, die ich über das Motorrad und die Rennen lernen muss», erklärte Moreira bei einem PR-Event.

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

«Unterm Strich war es aber ein positives Wochenende für mich. Am Sonntag fuhr ich rundenlang in einer Gruppe. Dadurch konnte ich viele Dinge lernen. So müssen wir weitermachen. Wir haben noch das ganze Jahr, um Fortschritte zu machen», so der Rookie.

Werbung

Werbung

Enger Austausch mit den Marquez-Brüdern

Gerade der direkte Vergleich mit den etablierten Stars der Szene hilft dem 21-Jährigen dabei, sich schneller an das hohe Niveau der MotoGP anzupassen. Besonders wertvoll war für ihn der Austausch mit den Brüdern Marc und Alex Marquez, mit denen er regelmäßig trainiert.

«Es ist immer gut, sich mit Marc und Alex auszutauschen», betonte Moreira. «Ich folgte Marc im Zeittraining am Freitag. Ich fuhr zwei Runden hinter ihm. Das war interessant, seine Linien zu studieren und zu verstehen, wie ich es angehen muss. So muss ich weitermachen. Ich muss den anderen Fahrern folgen und verstehen, wie ich fahren muss.»

Brasilien: Der Lokalmatador im Fokus

Mit dem positiven Schwung aus Thailand reist Moreira nun zu seinem Heimrennen nach Brasilien – einem Event, das für ihn emotional wie sportlich eine besondere Bedeutung hat. «Es wird ein stressiges Wochenende. Das ist sicher. Ich freue mich aber richtig darauf, auf dieser Strecke zu fahren», sagte er mit Blick auf das bevorstehende Rennen. «Ich muss konzentriert bleiben und das Wochenende richtig angehen. Mit Sicherheit wird es ein intensives Wochenende für mich.»

Auch aus organisatorischer Sicht scheint das MotoGP-Comeback in Brasilien auf Kurs zu sein. Rund drei Wochen vor dem Grand Prix zog die FIM nach einem Testevent auf dem Autodromo Internacional Ayrton Senna ein positives Fazit. Beim sogenannten «Desafio de Campeoes» wurden bereits wichtige Abläufe unter Rennbedingungen getestet – mit Streckenposten, Rettungskräften und Rennleitung, die auch beim MotoGP-Event im Einsatz sein werden.

Werbung

Werbung

Paul Duparc, Sportdirektor der Streckenkommission der FIM, sprach gegenüber der brasilianischen Plattform Grande Premio von einem erfolgreichen Testlauf. Die Arbeiten an der Strecke in Goiania seien weit fortgeschritten – nun gehe es nur noch um letzte Details.

Für Moreira könnte der zweite Saisonlauf damit nicht nur sportlich, sondern auch atmosphärisch ein Highlight werden. Vor heimischem Publikum will der Rookie seine Lernkurve in der MotoGP fortsetzen – und den positiven Eindruck seines ersten Rennwochenendes bestätigen.

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Aktueller Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2026

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Team

Punkte

1

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Red Bull KTM Factory Racing

32

2

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Aprilia Racing

25

3

Raúl Fernández

Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team

Trackhouse MotoGP Team

23

4

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

Aprilia Racing

18

5

Ai Ogura

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

Trackhouse MotoGP Team

17

6

Brad Binder

Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

Red Bull KTM Factory Racing

13

7

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

12

8

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Ducati Lenovo Team

9

9

Franco Morbidelli

Franco Morbidelli

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

8

10

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

Ducati Lenovo Team

8

Events

Alle MotoGP Events

  • Vergangen

    Buriram Testing

    Buriram International Circuit, Thailand
    21.–22.02.2026
    Zum Event

  • Vergangen

    Thailand Grand Prix

    Buriram International Circuit, Thailand
    27.02. – 01.03.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    Brazilian Grand Prix

    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20.–22.03.2026
    Zum Event

  • Grand Prix of The Americas

    Circuit of the Americas, USA
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  • Grand Prix of Qatar

    Losail International Circuit, Katar
    10.–12.04.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Buriram Testing

    Buriram International Circuit, Thailand
    21.–22.02.2026
    Zum Event

  2. Vergangen

    Thailand Grand Prix

    Buriram International Circuit, Thailand
    27.02. – 01.03.2026
    Zum Event

  3. Demnächst

    Brazilian Grand Prix

    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20.–22.03.2026
    Zum Event

  4. Grand Prix of The Americas

    Circuit of the Americas, USA
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  5. Grand Prix of Qatar

    Losail International Circuit, Katar
    10.–12.04.2026
    Zum Event

MotoGP News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien