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Diogo Moreira (10./Honda): Spar-Plan ging auf, Angriff kurz vor Schluss

LCR-Pilot Diogo Moreira war im MotoGP-Rennen von Mugello der schnellste Honda-Fahrer. Der Brasilianer ging strategisch vor, sein Plan ging auf. Sein Teamkollege Johann Zarco fehlt weiter verletzt.

MotoGP

Diogo Moreira war die schnellste Honda in Mugello
Diogo Moreira war die schnellste Honda in Mugello
Foto: Gold & Goose
Diogo Moreira war die schnellste Honda in Mugello
© Gold & Goose

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Im Artikel erwähnt

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Erfolgreicher Rennsonntag mit gelungener Schlussoffensive für Diogo Moreira. Der LCR-Honda-Pilot schnappte sich in den letzten Kurven des Italien-GP in Mugello noch eine Platzierung in den Top-10, war damit schnellster Honda-Fahrer und zog ein positives Wochenend-Fazit.

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Moreira sparte sich die Reifen auf

Ganz knapp vor Ende des Rennens schnappte sich der Brasilianer noch Platz 10, verdrängte KTM-Werkspilot Brad Binder auf Platz 11. Moreira: «Am Ende war ich da. Ich hatte dafür ein wenig den Reifen aufgespart. Gestern im Sprint hatte ich direkt von Runde eins an Gas gegeben. Aber heute war das Rennen lang. Und ich konnte Binder und Mir folgen. Und ich konnte ihn in der letzten Runde überholen.»

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Im Artikel erwähnt

Der Brasilianer sicherte sich also eine Top-10-Platzierung in letzter Sekunde. Schon im vorangegangenen Rennen in Barcelona vor zwei Wochen hatte er ein gutes Ergebnis eingefahren, war Neunter geworden.

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Sprung ins Q2 schaffte die Basis

Moreira zu seinem Mugello-Wochenende: «Es war ein gutes Wochenende für uns. Es war positiv. Ich konnte Freitag direkt ins Q2 springen. Deswegen war es einfacher, das Rennen vorzubereiten. Ich glaube, das Team war sehr zufrieden. Wir müssen einfach so weitermachen und es mit Ruhe angehen. Ich konnte das Rennen genießen und auch viel daraus lernen. Das war alles sehr positiv.»

Willkommen zum Rennen in Mugello
Willkommen zum Rennen in Mugello
Foto: Gold & Goose
Fans
Fans
Foto: Gold & Goose
Diogo Moreira
Diogo Moreira
Foto: Gold & Goose
Fermin Aldeguer
Fermin Aldeguer
Foto: Gold & Goose
Bezzecchi und Martin
Bezzecchi und Martin
Foto: Gold & Goose
Ai Ogura und Marc Márquez
Ai Ogura und Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Pecco Bagnaia
Pecco Bagnaia
Foto: Gold & Goose
Diogo Moreira
Diogo Moreira
Foto: Gold & Goose
Enea Bastianini
Enea Bastianini
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez
Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Bezzecchi und Martin
Bezzecchi und Martin
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta
Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Fermin Aldeguer
Fermin Aldeguer
Foto: Gold & Goose
Brad Binder
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Foto: Gold & Goose
Raúl Fernández
Raúl Fernández
Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi gewinnt das Rennen in Italien
Marco Bezzecchi gewinnt das Rennen in Italien
Foto: Gold & Goose
Sieger Marco Bezzecchi
Sieger Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Martin, Bezzecchi und Team
Martin, Bezzecchi und Team
Foto: Gold & Goose
Martin, Bezzecchi, Bagnaia
Martin, Bezzecchi, Bagnaia
Foto: Gold & Goose
Sieger Marco Bezzecchi
Sieger Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Willkommen zum Rennen in Mugello
© Gold & Goose

Sein Teamkollege Johann Zarco hat ihm bei den bisherigen Rennen immer viel in der Vorbereitung geholfen, wie Rookie Moreira in der Vergangenheit verriet. Doch Zarco verletzte sich bekanntermaßen in Barcelona bei einem Sturz schwer. Noch ist unklar, wann der Franzose wieder Rennen fahren kann. Moreira musste in dieser Woche ohne seinen Helfer auskommen.

Moreira: «Wir wissen nicht, wann er zurückkommt. Ich werde versuchen, mich mehr auf unseren Job in unserer Garage zu konzentrieren. Wir müssen im Flow bleiben. Nächstes Wochenende ist wieder ein Rennen. Wir fangen also wieder von Null an. Wir arbeiten also fürs Q2. Denn am Ende ist das die Grundlage für ein gutes Rennen. Wir werden also sehen.»

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Pos

Fahrer

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Start Nr

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Zeit

Bestzeit

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01

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

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Aprilia Racing

72

23

40:57,347

1:45,678

31

02

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Aprilia Racing

89

23

+3,559

1:45,856

29

03

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

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Ducati Lenovo Team

63

23

+5,098

1:45,470

19

04

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

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Trackhouse MotoGP Team

79

23

+5,132

1:46,021

15

05

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

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49

23

+5,453

1:46,197

18

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Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

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37

23

+7,467

1:45,563

11

07

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

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93

23

+10,762

1:46,122

14

08

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

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BK8 Gresini Racing MotoGP

54

23

+14,644

1:45,961

12

09

Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team

Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team

25

23

+13,380

1:46,126

19

10

Diogo Moreira

LCR Honda

Diogo Moreira

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11

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