Drogenboss und MotoGP-Edelsammler Ryan Wedding festgenommen

Der kanadische Drogenboss «El Jefe» Ryan Wedding, der Besitzer einer unfassbar wertvollen Sammlung an seltenen Rennmotorrädern, ist von Behörden verhaftet worden.

Johannes Orasche

Von

MotoGP

Die 62 Motorräder große Sammlung beinhaltete auch viele MotoGP-Bikes
Die 62 Motorräder große Sammlung beinhaltete auch viele MotoGP-Bikes
Foto: FBI LOS ANGELES
Die 62 Motorräder große Sammlung beinhaltete auch viele MotoGP-Bikes
© FBI LOS ANGELES

Wie SPEEDWEEK.com kurz vor dem Jahreswechsel berichtete, wurde bei einer Razzia in Mexiko eine äußerst kostbare Motorrad-Sammlung ausgehoben. Das Arsenal an MotoGP- und Superbike-Maschinen bzw. historischen Rennbikes im Wert von rund 40 Millionen US-Dollar wurde Ryan Wedding zugeschrieben, der vom FBI gesucht wurde. Nun klickten für den Drogenboss, der für sein Heimatland Kanada bei den olympischen Spielen in Salt Lake City 2002 im Alpin-Snowboard antrat, die Handschellen.

Der US-Sender NBC News und mehrere weitere Medien berichteten am Freitag, dass Fahnder den ehemaligen Olympia-Athleten festgenommen haben. Wedding, der auf der FBI-Liste der zehn meistgesuchten Verbrecher stand, soll ein internationales Drogenkartell geführt haben, das pro Jahr etwa 60 Tonnen Kokain in die USA geschmuggelt und damit über eine Milliarde Dollar Umsatz gemacht haben soll.

Nachdem die Lage durch die Ermordung eines mutmaßlichen Kronzeugen eskalierte, hatte das US-Außenministerium zuletzt 15 Millionen Euro als Belohnung für Hinweise auf Wedding ausgesetzt. In den kommenden Tagen werden im Zuge einer Pressekonferenz weitere Details zur Verhaftung veröffentlicht. Ryan Wedding war in einem erweiterten FBI-Anklagepunkt wegen versuchten Mordes und Drogenschmuggels angeklagt worden. Im November 2024 folgte eine weitere Anklage wegen der Ermordung eines Kronzeugen. Wedding soll sich Berichten zufolge sogar einer Gesichts-OP unterzogen haben, um unerkannt zu bleiben.

Fakt ist: Weddings Motorrad-Sammlung ist für Rennsport-Fans ein Eldorado. Unter den Bikes sind mehrere MotoGP-Ducati, viele ikonische Serienmaschinen sowie historische Rennbikes. Zur Sammlung gehören etwa die Ducati Desmosedici GP20 von Andrea Dovizioso, die GP18 von Jorge Lorenzo, die GP11 und GP12 von Valentino Rossi sowie eine Moto2-Suter von Marc Marquez. Auch eine 125er-Aprilia von Rossi, die Ducati 916 von Carl Fogarty und einige 500er-WM-Maschinen wurden sichergestellt.

