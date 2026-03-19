Ducati-Ass Marc Marquez (33): Was ihm als 25-Jähriger leichter fiel

Ducati-Ass Marc Marquez hatte in Thailand keinen idealen Saisonstart. Im Sprint musste er Pedro Acosta in der letzten Kurve vorbeilassen. Vorangegangen war ein hartes Überholmanöver des Champions gegen den KTM-Piloten, was die Stewards mit einer Strafe belegten. Im Grand Prix fiel Marquez wegen einer zerstörten Felge aus. So reiste der Spanier mit nur neun Punkten im Gepäck aus Buriram ab.

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Dazu kam, dass sich Marc Marquez beim ersten Rennwochenende der MotoGP-Saison 2026 noch nicht zu 100 Prozent fit fühlte. Er betonte, dass er seine Ducati noch nicht so fahren könne, wie er es wolle. Nach dem Thailand-GP hatte der neunfache Weltmeister zweieinhalb Wochen Zeit, um sich zu erholen.

Schon lange nicht mehr: Zwei Tage Motocross

Wie geht es Marquez vor dem anstehenden Brasilien-GP? «Ich habe in den letzten zwei Wochen zu Hause einen Schritt nach vorne gemacht. Ich freue mich darauf, mit dem Motorrad zu fahren und auch dort den Schritt zu spüren. Das wird sich in den nächsten Rennen weiter verbessern. Es war aber das erste Mal seit Langem, dass ich zwei Tage Motocross fahren konnte. Vor dem Thailand-GP war ich dazu nicht in der Lage», sagte der Spanier. Nachdem der Katar-GP in den Herbst verschoben wurde, hat Marquez nun nach dem US-GP über drei Wochen Zeit, um sich weiter zu erholen – der Spanien-GP in Jerez findet erst Ende April statt. «Das hilft und ich habe Zeit, meinen Zustand weiter zu verbessern», betonte Marquez.

Marquez ist in der MotoGP-Geschichte der Fahrer, der auf neuen Strecken am erfolgreichsten war. Eine Stärke von MM93 ist, dass er sich auf neue oder verändernde Bedingungen besonders schnell einstellen kann – so gut wie kein anderer. «Es stimmt, dass das in meiner Karriere immer eine Stärke war. Durch die Tatsache, dass dies hier eine kürzere Strecke ist, und wir im FP1 und im Zeittraining am Freitag mehr Zeit zur Verfügung haben, werden danach alle den Kurs sehr gut kennen. Weil die Strecke kurz ist, werden wir sehr viele Runden fahren. Deshalb wird es keine Rolle spielen», erklärte der 33-Jährige. «Aber es stimmt, dass ich mich mit 25 sehr gut anpassen konnte. Ich kann das sicher immer noch, aber einem jungen Fahrer gelingt es schneller, sich an eine neue Situation anzupassen – denn wenn du jung bist, folgst du mehr deinem Instinkt.»

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Marc Marquez hätte gerne mehr Linkskurven

Die 3,84 km lange Strecke in Goiania weist neun Rechtskurven auf. Marquez ist für seine besondere Stärke in Linkskurven bekannt. «Ich hätte natürlich gerne mehr Linkskurven, aber das Layout ist schön», schmunzelte Marquez. «Es stimmt aber, dass dieses Layout nicht das Beste für meine Fahrstil ist, aber wir werden sehen, ob wir einen guten Speed und gute Linien finden werden. Ich versuche, bei den schnellsten Fahrern dabei zu sein.» Manche Fahrer sehen auf dem engen Kurs wenig Überholmöglichkeiten. Kann dies Marquez bestätigen? «Ich muss zuerst fahren, um es beurteilen zu können», räumte er ein. «Es stimmt aber, dass es nur in der ersten Kurve eine klare Überholmöglichkeit gibt. Die Tatsache, dass der Asphalt neben der Ideallinie schmutzig sein wird und es viele Hochgeschwindigkeitskurven gibt, macht es schwieriger, zu überholen.»

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