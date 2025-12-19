Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Motorrad-GP

  4. /

  5. MotoGP

  6. /

  7. News

Werbung

Ducati feiert und präsentiert limitierte Replika im Marc-Marquez-Design

Mit Marc und Alex Marquez belegte Ducati in der MotoGP 2025 die Plätze 1 und 2, Nicolo Bulega eroberte Gesamtrang 2 in der Superbike-WM. Der Hersteller aus Borgo Panigale lud zum «Campioni in festa».

Ivo Schützbach

Von

MotoGP

Missing img placeholder
Missing img placeholder
Foto: Red Bull
Missing img placeholder
© Red Bull

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

«Feiernde Champions» – das sind nach der herausragenden MotoGP-Saison 2025 alle Ducati-Mitarbeiter. Nicht nur sie sind bei der großen Sause am 19. Dezember in Bologna dabei, sondern auch sämtliche MotoGP-Piloten des italienischen Herstellers, allen voran Weltmeister Marc Marquez. Alex Marquez, Pecco Bagnaia, Fabio Di Giannantonio, Franco Morbidelli und Fermin Aldeguer belegten in der Königsklasse die WM-Ränge 2, 5, 6, 7 sowie 8 und trugen damit ebenfalls zum Ducati-Triumphzug bei. Lediglich Marco Bezzecchi (Aprilia) und Pedro Acosta (Red Bull KTM) konnten das Ducati-Sextett sprengen.

Werbung

Werbung

Außerdem dabei sind Superbike-Vizeweltmeister Nicolo Bulega, der sich nur Toprak Razgatlioglu (BMW) beugen musste, sowie die Motocross-Werksfahrer Alessandro Lupino, Tony Cairoli, Ferruccio Zanchi und Simone Mancini.

Die Feier in der Via Cavalieri Ducati 3, bei der Ducati Motor Holding, begann mit einer Pressekonferenz von Geschäftsführer Claudio Domenicali, Rennchef Gigi Dall’Igna, Sportdirektor Mauro Grassilli sowie dem Offroadsport-Verantwortlichen Paolo Ciabatti, anschließend ging es zum gemeinsamen Mittagessen.

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

«Es ist jedes Mal großartig, das Jahr mit dem zu beenden, was wir am meisten lieben – dem Rennsport», hielt Domenicali fest. «Ganz besonders wichtig ist es nun, im Werk zu feiern. Mit den Menschen, die Ducati jeden Tag unterstützen, und ich möchte jedem Einzelnen in Borgo Panigale danken. Die Anforderungen werden jedes Jahr höher – aber wir alle haben bewiesen, dass wir zusammen in der Lage sind, nicht nur Schritt zu halten, sondern zu siegen. Der sechste Gewinn der MotoGP-Konstrukteurs-Weltmeisterschaft in Serie ist großartig und ein außergewöhnlicher Meilenstein.»

Werbung

Werbung

Dall’Igna fügte unter tosendem Applaus hinzu: «Wir werden an den Ergebnissen gemessen, die waren in allen Disziplinen großartig. Aber am meisten möchte ich hervorheben, dass es die Teamleistung aller Mitarbeiter von Ducati Corse war, die den Unterschied machte. Wir haben in allen Bereichen eine großartige, kompetente und über alle Maß enthusiastische Einheit – vielen Dank euch allen! Ob MotoGP, Superbike oder Offroad, unsere Verbindung aus Technologie und persönlichem Einsatz ist einzigartig!»

Ducati weiß seine Erfolge nicht nur zu feiern, sondern auch zu vermarkten. Anlässlich des WM-Titels von Marc Marquez wurde eine Panigale V4S im MotoGP-Design des Champions enthüllt, die auf 293 Stück limitiert und mit speziellen Bauteilen von Brembo (Bremsen) und Akrapovic (Auspuff) versehen ist. Marc hat zudem jedes Motorrad handnummeriert und mit seinem Autogramm versehen.

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

WM-Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Team

Punkte

1

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Ducati Lenovo Team

545

2

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

BK8 Gresini Racing MotoGP

467

3

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Aprilia Racing

353

4

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Red Bull KTM Factory Racing

307

5

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

Ducati Lenovo Team

288

6

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

262

7

Franco Morbidelli

Franco Morbidelli

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

231

8

Fermin Aldeguer

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

BK8 Gresini Racing MotoGP

214

9

Fabio Quartararo

Fabio Quartararo

Yamaha Motor Racing

Yamaha Motor Racing

201

10

Raúl Fernández

Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team

Trackhouse MotoGP Team

172

Events

Alle MotoGP Events

  • Vergangen

    Pertamina Grand Prix of Indonesia

    Mandalika International Street Circuit, Indonesia
    03. - 05.10.2025
    Zum Event

  • Vergangen

    Australian Motorcycle Grand Prix

    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australia
    17. - 19.10.2025
    Zum Event

  • Vergangen

    Petronas Grand Prix of Malaysia

    Sepang International Circuit, Malaysia
    24. - 26.10.2025
    Zum Event

  • Vergangen

    Grande Prémio de Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    07. - 09.11.2025
    Zum Event

  • Vergangen

    Valencia Grand Prix

    Circuit Ricardo Tormo, Spanien
    14. - 16.11.2025
    Zum Event

  1. Vergangen

    Pertamina Grand Prix of Indonesia

    Mandalika International Street Circuit, Indonesia
    03. - 05.10.2025
    Zum Event

  2. Vergangen

    Australian Motorcycle Grand Prix

    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australia
    17. - 19.10.2025
    Zum Event

  3. Vergangen

    Petronas Grand Prix of Malaysia

    Sepang International Circuit, Malaysia
    24. - 26.10.2025
    Zum Event

  4. Vergangen

    Grande Prémio de Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    07. - 09.11.2025
    Zum Event

  5. Vergangen

    Valencia Grand Prix

    Circuit Ricardo Tormo, Spanien
    14. - 16.11.2025
    Zum Event

Motorrad-GP News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien