Ducati feiert und präsentiert limitierte Replika im Marc-Marquez-Design

«Feiernde Champions» – das sind nach der herausragenden MotoGP-Saison 2025 alle Ducati-Mitarbeiter. Nicht nur sie sind bei der großen Sause am 19. Dezember in Bologna dabei, sondern auch sämtliche MotoGP-Piloten des italienischen Herstellers, allen voran Weltmeister Marc Marquez. Alex Marquez, Pecco Bagnaia, Fabio Di Giannantonio, Franco Morbidelli und Fermin Aldeguer belegten in der Königsklasse die WM-Ränge 2, 5, 6, 7 sowie 8 und trugen damit ebenfalls zum Ducati-Triumphzug bei. Lediglich Marco Bezzecchi (Aprilia) und Pedro Acosta (Red Bull KTM) konnten das Ducati-Sextett sprengen.

Außerdem dabei sind Superbike-Vizeweltmeister Nicolo Bulega, der sich nur Toprak Razgatlioglu (BMW) beugen musste, sowie die Motocross-Werksfahrer Alessandro Lupino, Tony Cairoli, Ferruccio Zanchi und Simone Mancini.

Die Feier in der Via Cavalieri Ducati 3, bei der Ducati Motor Holding, begann mit einer Pressekonferenz von Geschäftsführer Claudio Domenicali, Rennchef Gigi Dall’Igna, Sportdirektor Mauro Grassilli sowie dem Offroadsport-Verantwortlichen Paolo Ciabatti, anschließend ging es zum gemeinsamen Mittagessen.

«Es ist jedes Mal großartig, das Jahr mit dem zu beenden, was wir am meisten lieben – dem Rennsport», hielt Domenicali fest. «Ganz besonders wichtig ist es nun, im Werk zu feiern. Mit den Menschen, die Ducati jeden Tag unterstützen, und ich möchte jedem Einzelnen in Borgo Panigale danken. Die Anforderungen werden jedes Jahr höher – aber wir alle haben bewiesen, dass wir zusammen in der Lage sind, nicht nur Schritt zu halten, sondern zu siegen. Der sechste Gewinn der MotoGP-Konstrukteurs-Weltmeisterschaft in Serie ist großartig und ein außergewöhnlicher Meilenstein.»

Dall’Igna fügte unter tosendem Applaus hinzu: «Wir werden an den Ergebnissen gemessen, die waren in allen Disziplinen großartig. Aber am meisten möchte ich hervorheben, dass es die Teamleistung aller Mitarbeiter von Ducati Corse war, die den Unterschied machte. Wir haben in allen Bereichen eine großartige, kompetente und über alle Maß enthusiastische Einheit – vielen Dank euch allen! Ob MotoGP, Superbike oder Offroad, unsere Verbindung aus Technologie und persönlichem Einsatz ist einzigartig!»

