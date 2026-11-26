Leider bleibt es Pecco Bagnaia beim MotoGP-Saisonfinale in Valencia verwehrt, ein letztes gemeinsames Rennwochenende mit seinem langjährigen Arbeitgeber Ducati zu erleben. Es ist aber nicht die im Sprintrennen in Katar erlittene Fußverletzung, die ihn daran hindert, an diesem Wochenende noch einmal auf seine rote Desmosedici zu steigen, sondern eine leichte Hirnblutung, die er bei seinem Crash in der Wüste von Doha davongetragen hatte. Dies berichtete der 29-Jährige am Donnerstag im Rahmen einer Pressekonferenz in der Ducati-Hospitality. «Ich wäre gerne noch ein letztes Mal gefahren, aber die Ärzte erlauben es nicht. Das Problem ist nicht der Fuß – dem geht es wieder ganz gut. Der Sturz in Katar war aber schwer und ich habe mir dabei eine Kopfverletzung zugezogen.» Er habe immer noch etwas Blut in seinem Hirn. Das Risiko sei laut den Ärzten zu groß, um auf einer MotoGP-Rakete ein Rennwochenende zu bestreiten. «Es geht um meine Gesundheit, damit darf ich nicht spielen», so Bagnaia.

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Das Event in Valencia hätte den perfekten Rahmen für einen gemeinsamen Abschied geboten. Ducati nahm am Donnerstag dennoch die Gelegenheit wahr, um sich von dem Fahrer, der acht Jahre für den Hersteller aus Borgo Panigale in der Königsklasse der Motorrad-WM am Start war, gebührend zu verabschieden.

Zum Abschied hat Ducati für Pecco eine Feier organisiert – mit dem gesamten Ducati-Lenovo-Team, inklusive Teammanager Davide Tardozzi und Gigi Dall’Igna. Ebenfalls mit dabei: alle Trophäen, die Pecco in seiner Karriere mit den Roten geholt hat. Und: Die weiße Desmosedici mit der Nummer 63, die er beim Saisonfinale hätte fahren dürfen. Es war sehr emotional, Bagnaia kamen die Tränen.

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2022 und 2023 holte Pecco Bagnaia mit Ducati Lenovo jeweils den WM-Titel. 2021 und 2024 wurde er Vize-Weltmeister. 2025 und 2026 erlebte der 29-Jährige an der Seite von Teamkollege Marc Marquez zwei schwierige Saisons. Die gemeinsame Reise begann aber bereits 2019, als Bagnaia als Moto2-Weltmeister ins Satellitenteam Pramac Ducati kam. Er erzielte insgesamt 31 GP-Siege – mehr als jeder andere Fahrer auf einer Desmosedici GP. «Das sind Erfolge, die mir niemand mehr nehmen kann. Viel mehr, als ich mir als Kind erträumt habe», so Bagnaia.

Thema der Woche MotoGP-Champion Marc Marquez: Wie er es schaffte, Aprilia zu besiegen Marc Marquez holte in der MotoGP-Saison 2026 einen Rückstand von 102 Punkten auf. Aprilia hatte in diesem Jahr mit Bezzecchi und Martin alle Trümpfe in der Hand - und verlor das Titelduell. Weiterlesen TV-Programm Morgen Valencia: International Livestream MotoGP World Championship 28.11.2026 - 08:35

Worte der Anerkennung und Dankbarkeit von Claudio Domenicali und Gigi Dall'Igna

Ducati-CEO Claudio Domenicali bedankte sich bei Bagnaia für die gemeinsame Zeit und die Erfolge: «Als wir uns entschlossen, in Pecco zu investieren, der damals noch sehr jung war, legten wir den Grundstein für das, was später zum erfolgreichsten MotoGP-Projekt in der Geschichte von Ducati werden sollte. Wir glaubten fest an sein Talent und an die Möglichkeit, gemeinsam zu wachsen, aber wir hätten uns das Ausmaß des Erfolgs, der vor uns lag, nicht vorstellen können. Im Jahr 2022, bereits in seiner zweiten Saison beim Ducati-Lenovo-Team, verwirklichten wir den Traum, den Fahrertitel nach 15 Jahren wieder nach Borgo Panigale zu holen, und läuteten damit eine Siegesserie ein, die in der Geschichte unseres Unternehmens und in der modernen Ära der MotoGP beispiellos ist. Noch heute bin ich sehr bewegt, wenn ich an die Freude jenes Sonntags in Valencia zurückdenke! Pecco war zweifellos eine der Schlüsselfiguren hinter Ducatis Rückkehr an die Spitze der Meisterschaft, doch die Verbundenheit, die wir in diesen gemeinsamen Jahren aufgebaut haben, geht weit über die auf der Rennstrecke erzielten Ergebnisse hinaus. Ich hatte die Gelegenheit, ihn als Mensch kennenzulernen und zu schätzen – seine Werte und die Leidenschaft für Ducati, die ihn seit seiner Kindheit begleitet und mit der er stets unsere Farben vertreten hat. Die Herausforderungen der letzten beiden Saisons schmälern in keiner Weise die Bedeutung des gemeinsamen Weges, den wir gegangen sind, und haben den tiefen Respekt und die Zuneigung, die ich für ihn empfinde, nie verändert. Im Namen aller bei Ducati möchte ich ihm dafür danken, dass er auf unserer Desmosedici GP unvergessliche Kapitel unserer Rennsportgeschichte geschrieben und Millionen von Ducatisti auf der ganzen Welt zum Träumen gebracht hat. Ich wünsche ihm alles Gute für die Zukunft und bin zuversichtlich, dass er sich hier in Borgo Panigale immer zu Hause fühlen wird.»

Ducati-Corse-CEO Gigi Dall’Igna ergänzte: «Wenn ich an Pecco denke, ist das erste Bild, das mir in den Sinn kommt, kein Sieg, kein Titel und kein Rekord. Ich denke an den Mann, der mit großem Talent zu Ducati kam, vor allem aber mit dem außergewöhnlichen Wunsch, zu lernen, sich weiterzuentwickeln und gemeinsam mit uns etwas Bedeutendes aufzubauen. In diesen Jahren haben wir eine unglaubliche Reise gemeinsam erlebt, geprägt von täglicher Arbeit, Opfern, schwierigen Momenten und immenser Zufriedenheit. Wir haben Emotionen erlebt, die ich für immer in mir tragen werde. Wir haben die Nummer 1 zurück auf unsere Desmosedici GP gebracht, historische Titel gewonnen und einige der schönsten Kapitel in der Geschichte von Ducati Corse geschrieben. Doch was diese Geschichte wirklich besonders macht, sind nicht nur die erzielten Ergebnisse. Es ist die menschliche Beziehung, die wir im Laufe der Zeit aufgebaut haben, das gegenseitige Vertrauen, der Respekt und die Fähigkeit, jede Herausforderung gemeinsam zu meistern – sowohl in den besten als auch in den schwierigsten Momenten. Pecco war der Ankerpunkt einer außergewöhnlichen Gruppe und einer der Hauptakteure auf dem Weg, der Ducati zum Maßstab der modernen MotoGP gemacht hat. Mit seinem Talent und seinem Engagement hat er entscheidend zum Wachstum unseres Motorrads und unseres Teams beigetragen und ein Vermächtnis hinterlassen, das noch viele Jahre Bestand haben wird. Für mich war es ein Privileg, ihn auf dieser Reise zu begleiten. Ich möchte ihm für jeden Sieg, jeden Kampf und jede Emotion danken. Dieses Wochenende schließt ein außergewöhnliches Kapitel unserer Geschichte ab, doch die Verbindung zwischen Pecco und Ducati kann niemals ausgelöscht werden. Ich wünsche ihm alles Gute für die Zukunft, in dem Wissen, dass er in Borgo Panigale immer eine Familie haben wird, die sich um ihn kümmert und stolz auf das sein wird, was wir gemeinsam aufgebaut haben.»

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Was Pecco Bagnaia und Ducati gemeinsam erreicht haben: