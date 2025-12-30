Ducati-Insider: Wie Marc Marquez in der MotoGP 2025 noch stärker wurde

Mit seinem neunten WM-Titel ist Marc Marquez nach Jahren der Ungewissheit eindrucksvoll an die Spitze zurückgekehrt. Der Wechsel zu Ducati erwies sich dabei als Schlüsselfaktor: In einer beeindruckenden MotoGP-Saison war der Spanier der mit Abstand stärkste Fahrer im Feld. Ducati-Riding-Coach Manuel Poggiali konnte aus nächster Nähe beobachten, wie Marquez arbeitet – und was ihn fundamental von anderen Piloten unterscheidet. Im Gespräch mit der La Gazzetta dello Sport gewährte Poggiali nun einen seltenen Blick hinter die Kulissen.

«Sein Weg war sehr spannend. Viele Fahrer hätten Schwierigkeiten gehabt, nach so schweren Verletzungen wieder konkurrenzfähig zu werden. Er hingegen hat es geschafft, wieder ins Spiel zu kommen und schwierige Entscheidungen zu treffen, wie Honda zu verlassen und zu Gresini zu wechseln», kommentierte Poggiali.

«Sein Mut verdient große Anerkennung, auch wenn er oft unbemerkt bleibt. Marc hat großartige Arbeit geleistet, um diesen Weg zu gehen», stellte der Ducati-Riding-Coach klar. Komplett fehlerfrei war die Saison nicht. «Manchmal hat ihn seine Aggressivität zu Fehlern verleitet, wie in Austin, Jerez oder Silverstone, aber er gibt niemals auf und hat das in seiner gesamten Karriere gezeigt», so Poggiali.

Neben den fahrerischen Qualitäten überzeugte Marquez auch menschlich. «Er ist ein Anführer, jemand, der die Menschen um sich herum einbindet und oft scherzt», verriet Poggiali, der Marquez die komplette Saison begleitete.

Marc Marquez begeisterte Ducati nicht nur sportlich Foto: Gold & Goose Marc Marquez begeisterte Ducati nicht nur sportlich © Gold & Goose

Dabei sind Poggiali einige prägende Eindrücke besonders im Gedächtnis geblieben: «In dieser Saison hat er sich mehr als einmal hinterfragt und gesagt: 'Lass das Bike so, wie es ist, ich muss an einigen Details arbeiten.' Solche Worte von einem Champion dieses Kalibers zu hören, ist ungewöhnlich, und aus meiner Sicht hat ihn diese Eigenschaft 2025 noch stärker gemacht.»

«Im Laufe seiner Karriere hat Marc auch viele Rückschläge erlebt, aber in diesem Jahr hat er sehr wenige Fehler gemacht. Er war konkurrenzfähig und sehr scharf», lobte der Ducati-Coach, der von Marquez’ Rennübersicht begeistert ist.

«Selbst in den beiden Rennen, in denen er mit Problemen am Vorderrad zu kämpfen hatte, zeigte er große taktische Intelligenz, wusste, wann er sich überholen lassen musste, um keinen Boden zu verlieren. Er hatte die Ruhe, die Situation zu managen, und am Ende hat er diese Rennen gewonnen», so Poggiali.

