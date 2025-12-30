Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Motorrad-GP

  4. /

  5. MotoGP

  6. /

  7. News

Werbung

Ducati-Insider: Wie Marc Marquez in der MotoGP 2025 noch stärker wurde

Ducati-Riding-Coach Manuel Poggiali gab spannende Einblicke in die Arbeit mit MotoGP-Champion Marc Marquez und erklärte, wie sich der Spanier von den anderen Piloten abhebt.

Sebastian Fränzschky

Von

MotoGP

Marc Marquez harmonierte sehr gut mit seiner Ducati Desmosedici GP25
Marc Marquez harmonierte sehr gut mit seiner Ducati Desmosedici GP25
Foto: Gold & Goose
Marc Marquez harmonierte sehr gut mit seiner Ducati Desmosedici GP25
© Gold & Goose

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Mit seinem neunten WM-Titel ist Marc Marquez nach Jahren der Ungewissheit eindrucksvoll an die Spitze zurückgekehrt. Der Wechsel zu Ducati erwies sich dabei als Schlüsselfaktor: In einer beeindruckenden MotoGP-Saison war der Spanier der mit Abstand stärkste Fahrer im Feld. Ducati-Riding-Coach Manuel Poggiali konnte aus nächster Nähe beobachten, wie Marquez arbeitet – und was ihn fundamental von anderen Piloten unterscheidet. Im Gespräch mit der La Gazzetta dello Sport gewährte Poggiali nun einen seltenen Blick hinter die Kulissen.

Werbung

Werbung

«Sein Weg war sehr spannend. Viele Fahrer hätten Schwierigkeiten gehabt, nach so schweren Verletzungen wieder konkurrenzfähig zu werden. Er hingegen hat es geschafft, wieder ins Spiel zu kommen und schwierige Entscheidungen zu treffen, wie Honda zu verlassen und zu Gresini zu wechseln», kommentierte Poggiali.

«Sein Mut verdient große Anerkennung, auch wenn er oft unbemerkt bleibt. Marc hat großartige Arbeit geleistet, um diesen Weg zu gehen», stellte der Ducati-Riding-Coach klar. Komplett fehlerfrei war die Saison nicht. «Manchmal hat ihn seine Aggressivität zu Fehlern verleitet, wie in Austin, Jerez oder Silverstone, aber er gibt niemals auf und hat das in seiner gesamten Karriere gezeigt», so Poggiali.

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Neben den fahrerischen Qualitäten überzeugte Marquez auch menschlich. «Er ist ein Anführer, jemand, der die Menschen um sich herum einbindet und oft scherzt», verriet Poggiali, der Marquez die komplette Saison begleitete.

Werbung

Werbung

Marc Marquez begeisterte Ducati nicht nur sportlich
Marc Marquez begeisterte Ducati nicht nur sportlich
Foto: Gold & Goose
Marc Marquez begeisterte Ducati nicht nur sportlich
© Gold & Goose

Dabei sind Poggiali einige prägende Eindrücke besonders im Gedächtnis geblieben: «In dieser Saison hat er sich mehr als einmal hinterfragt und gesagt: 'Lass das Bike so, wie es ist, ich muss an einigen Details arbeiten.' Solche Worte von einem Champion dieses Kalibers zu hören, ist ungewöhnlich, und aus meiner Sicht hat ihn diese Eigenschaft 2025 noch stärker gemacht.»

«Im Laufe seiner Karriere hat Marc auch viele Rückschläge erlebt, aber in diesem Jahr hat er sehr wenige Fehler gemacht. Er war konkurrenzfähig und sehr scharf», lobte der Ducati-Coach, der von Marquez’ Rennübersicht begeistert ist.

«Selbst in den beiden Rennen, in denen er mit Problemen am Vorderrad zu kämpfen hatte, zeigte er große taktische Intelligenz, wusste, wann er sich überholen lassen musste, um keinen Boden zu verlieren. Er hatte die Ruhe, die Situation zu managen, und am Ende hat er diese Rennen gewonnen», so Poggiali.

Werbung

Werbung

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

WM-Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Team

Punkte

1

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Ducati Lenovo Team

545

2

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

BK8 Gresini Racing MotoGP

467

3

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Aprilia Racing

353

4

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Red Bull KTM Factory Racing

307

5

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

Ducati Lenovo Team

288

6

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

262

7

Franco Morbidelli

Franco Morbidelli

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

231

8

Fermin Aldeguer

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

BK8 Gresini Racing MotoGP

214

9

Fabio Quartararo

Fabio Quartararo

Yamaha Motor Racing

Yamaha Motor Racing

201

10

Raúl Fernández

Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team

Trackhouse MotoGP Team

172

Events

Alle MotoGP Events

  • Vergangen

    Grande Prémio de Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    07. - 09.11.2025
    Zum Event

  • Vergangen

    Valencia Grand Prix

    Circuit Ricardo Tormo, Spanien
    14. - 16.11.2025
    Zum Event

  • Brazilian Grand Prix

    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20. - 22.03.2026
    Zum Event

  • Grand Prix of The Americas

    Circuit of the Americas, USA
    27. - 29.03.2026
    Zum Event

  • Grand Prix of Qatar

    Losail International Circuit, Qatar
    10. - 12.04.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Grande Prémio de Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    07. - 09.11.2025
    Zum Event

  2. Vergangen

    Valencia Grand Prix

    Circuit Ricardo Tormo, Spanien
    14. - 16.11.2025
    Zum Event

  3. Brazilian Grand Prix

    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20. - 22.03.2026
    Zum Event

  4. Grand Prix of The Americas

    Circuit of the Americas, USA
    27. - 29.03.2026
    Zum Event

  5. Grand Prix of Qatar

    Losail International Circuit, Qatar
    10. - 12.04.2026
    Zum Event

Motorrad-GP News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien